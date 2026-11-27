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Andreea Bălan și Victor Cornea au intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă și au realizat un pictorial de Crăciun în doi. Artista și jucătorul de tenis au pozat într-un decor festiv, cu o atmosferă caldă și primitoare, iar imaginile surprind apropierea și afecțiunea dintre ei.

Andreea Bălan și Victor Cornea, imagini romantice în pragul sărbătorilor

Andreea Bălan și Victor Cornea se pregătesc să întâmpine sărbătorile de iarnă într-o atmosferă romantică. Cei doi au realizat o nouă ședință foto de cuplu, alegând de această dată un decor special amenajat pentru Crăciun.

Imaginile surprind momente tandre dintre cântăreață și partenerul său, într-un cadru care pune accent pe căldura sărbătorilor, intimitate și sentimentul de acasă. Pentru realizarea pictorialului, Andreea Bălan și Victor Cornea au apelat la fotograful Tiberiu Arsene, alături de care au mai realizat ședințe foto și în trecut.

Pictorialul are un aer cozy, în care elementele specifice sezonului rece completează momentele de apropiere dintre artistă și jucătorul de tenis. Victor Cornea a distribuit imaginile pe rețelele sociale, însoțite de un mesaj scurt, dar sugestiv, care descrie atmosfera ședinței foto și sentimentele pe care le asociază cu această perioadă a anului.

„Momente cozy, sentimente de acasă”, a scris sportivul în descrierea fotografiilor.

Victor Cornea, despre acuzațiile făcute la adresa soției sale

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai și au sărbătorit alături de familie, prieteni și numeroși invitați apropiați. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

La nuntă, Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori. La eveniment și-au făcut apariția și câteva celebrități din showbiz-ul românesc, printre care Aurelian Temișan și soția lui, Monica Davidescu, Lora, Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea.

Într-un interviu acordat recent, Victor Cornea a vorbit deschis despre acuzațiile care au apărut la adresa soției sale cu privire la faptul că aceasta nu l-ar mai lăsa să joace tenis.

„Andreea este cel mai mare susținător al meu. O face din toată inima și îi mulțumesc foarte mult, o apreciez enorm. Ea este definiția disciplinei, la fel ca mine, iar asta ne ajută foarte mult pe amândoi. Chiar am auzit multe comentarii, că ea nu m-ar lăsa să joc tenis, că din cauza ei am scăzut în clasament. Dar, din contră, ea este cel mai mare susținător al meu și mă bucur foarte mult că o am alături”, a spus Victor Cornea, la Digi Sport

Jucătorul de tenis a mărturisit în același interviu că nu se gândește deloc la retragere, ba mai mult, își dorește să ajungă cât mai sus în clasament.

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Foto: Instagram

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