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Smiley și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare. Artistul are toate motivele să fie fericit și și-a exprimat recunoștința față de familia sa.

Smiley, un soț și tată fericit

Cu ocazia Zilei Recunoștinței, care în Statele Unite ale Americii a fost sărbătorită pe 26 noiembrie 2026, Smiley a transmis un mesaj emoționant despre viața lui. Artistul se simte împlinit cu tot ceea ce a realizat în prezent și se simte recunoscător pentru familia sa formată din soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine.

„Astăzi, în SUA, se sărbătorește Thanksgiving, Ziua Recunoștinței. O sărbătoare care mie îmi place foarte mult. De ce nu avem și noi o astfel de zi?

Dau eu startul.

Sunt recunoscător că acasă sunt pur și simplu om.

Că pentru fiica mea sunt „Tati”.

Pentru Gina sunt „Iar ți-ai lăsat șosetele lângă pat?”

Iar pentru familie, „Andrei, nu te-am mai văzut de mult!”.

Poate par lucruri mici, dar pentru mine înseamnă enorm. Sunt lucrurile care îmi amintesc că, dincolo de tot ceea ce fac, sunt un om care iubește și este iubit.

Hai să facem și noi o mică sărbătoare a recunoștinței. Voi pentru ce sunteți recunoscători astăzi?”

Smiley, confesiuni despre viața de familie

Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine.

„Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit să mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă, din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat. Baza, culoarea, lumina și echilibrul vieții le reprezintă familia mea, Gina, fiica noastră, Josephine, un zâmbet și o îmbrățișare din partea lor îmi pun toate piesele rătăcite de puzzle la locul lor. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce trăiesc profesional și personal și le și vă mulțumesc pentru asta”, a povestit Smiley pentru Libertatea.

Smiley, dezvăluiri despre fiica sa și a Ginei Pistol

Josephine, fiica în vârstă de cinci ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el.

„E foarte expresivă ea și se exprimă foarte bine prin dans, ceea ce pe mine mă șochează. Eu nu sunt vreun mare dansator, dar ea cred că ar putea să devină”, a spus Smiley pentru VIVA.ro.

În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mintale a fiicei sale.

„Eu nu cred că este sănătos să expunem copiii pe rețelele socializare, la fel cum cred că, cu cât amâni mai mult întâlnirea asta cu rețelele de socializare, cu atât e mai bine pentru sănătatea mintală a copilului. Și atunci nu văd de ce aș expune-o pe internet”, a explicat artistul.

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Foto: Arhiva ELLE

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