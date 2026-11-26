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Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au lăsat pentru o perioadă în urmă viața de la țară și au ales să se relaxeze într-o destinație exotică. Cei doi se bucură de o vacanță în Mauritius, iar fosta solistă a trupei Hi-Q a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini din sejur. Resortul în care s-au cazat se află pe malul Oceanului Indian și oferă numeroase facilități pentru turiști.

Unde s-au cazat Dana Nălbaru și Dragoș Bucur în Mauritius

După o perioadă în care s-au dedicat proiectelor din gospodăria lor din satul Moșteni-Greci, județul Argeș, Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis să ia o pauză și să plece într-o vacanță departe de România.

Cei doi au ales insula Mauritius, cunoscută pentru plajele sale cu nisip fin, apele turcoaz și peisajele tropicale. Dana Nălbaru le-a oferit urmăritorilor săi de pe rețelele sociale câteva imagini din timpul călătoriei, dezvăluind astfel locul în care își petrec zilele de relaxare.

Pentru vacanța lor, cei doi au ales un resort situat pe coasta insulei Mauritius, într-o zonă apreciată pentru plajele sale și vegetația tropicală. Complexul se află în apropierea unei lagune, într-un cadru natural înconjurat de arbori de casuarină, și oferă acces la plajă și vedere către Oceanul Indian.

Hotelul este situat la aproximativ 50 de minute de mers cu mașina de Aeroportul Internațional Sir Seewoosagur Ramgoolam, în timp ce capitala Port-Louis se află la o distanță de circa 42 de kilometri.

Ce facilități are resortul ales de cei doi

Resortul pune la dispoziția turiștilor camere amenajate în stil tropical, dotate cu aer condiționat, baie proprie și balcon sau terasă mobilată. În funcție de camera rezervată, oaspeții se pot bucura de vedere către grădină, piscină sau ocean. Printre dotări se numără televizorul, minibarul și facilitățile pentru prepararea cafelei și a ceaiului.

Complexul dispune de o piscină exterioară, un restaurant cu vedere spre Oceanul Indian și două baruri, unde turiștii pot savura băuturi și cocktailuri.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, despre planurile pe care le au cu proprietatea lor din județul Argeș

Mutarea cuplului Dragoș Bucur & Dana Nălbaru a venit din dorința de a petrece mai mult timp în natură și de a avea un ritm de viață diferit, iar actorul a declarat recent, privind acum în urmă, familia sa a găsit exact ceea ce căuta.

Cei doi au planuri mari pentru proprietatea pe care o dețin în județul Argeș. Mai exact, ei intenționează să o transforme și într-o pensiune, unde să poată primi oaspeți, iar acest lucru urmează să se întâmple chiar din primăvara anului următor.

„Ne întoarcem din primăvară cu un nou sezon ‘Bucurii la țară’, dar și cu un proiect de suflet. Dacă totul merge cum visam, odată cu florile din livadă, vă așteptăm și pe voi să ne treceți pragul, să gustați dulciurile Danei și mâncărurile mele, iar copiii să se joace cu măgărușii, oile și căluții noștri”, a transmis Dragoș Bucur pe rețelele de socializare.

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Foto: Arhiva ELLE

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