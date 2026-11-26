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Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns la un acord în ceea ce privește disputa juridică privind Château Miraval, domeniul viticol din sudul Franței pe care l-au achiziționat în timpul relației lor. După mai bine de patru ani de procese, în cadrul cărora au ieșit la iveală inclusiv detalii despre presupusele abuzuri la care actrița și copiii săi ar fi fost supuși de către Brad Pitt, cei doi foști soți au decis să pună capăt conflictului juridic dintre ei.

Potrivit publicației The Hollywood Reporter, Brad Pitt și Angelina Jolie ambele părți au depus cereri de retragere a pretențiilor formulate una împotriva celeilalte, fără a face publici termenii acordului la care au ajuns.

„Am ajuns la o înțelegere pe cale amiabilă, în interesul familiei noastre, și nu vom mai face alte comentarii”, au transmis reprezentanții Angelinei Jolie și ai lui Brad Pitt într-un comunicat comun, citat de The Hollywood Reporter. „Orice declarații apărute în presă și atribuite unor «surse» nu provin, de fapt, nici de la noi, nici de la persoane apropiate nouă.”

Cum a început disputa dintre Brad Pitt și Angelina Jolie privind domeniul viticol Château Miraval

Brad Pitt și Angelina Jolie au achiziționat Château Miraval în 2008. Domeniul viticol, situat în sudul Franței, se întinde pe aproximativ 486 de hectare și este locul în care cei doi actori s-au căsătorit. Potrivit documentelor depuse în instanță și consultate de The Hollywood Reporter, după despărțirea de Brad Pitt, Angelina Jolie intenționa să îi vândă acestuia partea sa din proprietate. Negocierile dintre cei doi au eșuat însă după ce actorul i-ar fi cerut fostei sale soții să semneze un acord de confidențialitate care i-ar fi interzis să vorbească public despre presupusele abuzuri care au precedat separarea lor.

Angelina Jolie a refuzat să accepte această condiție și a decis să își vândă participația în afacere miliardarului Yuri Shefler, cunoscut pentru afacerile sale în industria băuturilor alcoolice, în cadrul unei tranzacții în valoare de 64 de milioane de dolari.

În 2022, Brad Pitt a dat-o în judecată pe Angelina Jolie, susținând că actrița a încălcat o înțelegere nescrisă pe care o aveau și potrivit căreia niciunul dintre ei nu își putea vinde participația în afacere fără acordul celuilalt. În urma demersului juridic inițiat de actor, Angelina Jolie a depus o cerere reconvențională, în care a făcut publice pentru prima dată detalii despre presupusele abuzuri comise de Brad Pitt în timpul unui zbor cu un avion privat, în 2016. Actrița a susținut că fostul său soț „a apucat-o de cap și a zgâlțâit-o”, „l-a strâns de gât pe unul dintre copii” și „l-a lovit pe un altul peste față”, relatează The Hollywood Reporter.

La momentul respectiv, prin intermediul unui reprezentant, Brad Pitt a negat acuzațiile formulate de fosta sa soție.

Angelina Jolie „continuă să readucă în discuție, să modifice și să reinventeze relatarea unui incident care a avut loc în urmă cu șase ani, adăugând informații complet neadevărate de fiecare dată când nu reușește să obțină ceea ce își dorește”, a declarat la acea vreme purtătorul de cuvânt al actorului. „Versiunea ei asupra celor întâmplate se schimbă constant.”

Procesul pe care Brad Pitt îl continuă în ciuda acordului cu Angelina Jolie

Deși Brad Pitt și Angelina Jolie au ajuns acum la o înțelegere, actorul își continuă demersurile juridice împotriva lui Yuri Shefler, dar și împotriva companiei acestuia, Tenute del Mondo, divizia de vinuri a grupului Stoli. Brad Pitt susține că omul de afaceri ar fi pus la cale în secret, împreună cu Angelina Jolie, achiziția participației deținute de actriță la Château Miraval. Potrivit The Hollywood Reporter, actorul solicită instanței să îi permită să cumpere partea deținută anterior de fosta sa soție la aceeași valoare la care a fost achiziționată de Shefler, precum și acordarea unor despăgubiri, al căror cuantum nu a fost precizat.

La începutul acestui an, o curte de apel a stabilit că Yuri Shefler a avut un rol esențial în negocierea și finalizarea tranzacției. Printre argumentele invocate de instanță se numără faptul că miliardarul a garantat din fonduri proprii 39 de milioane de dolari din valoarea achiziției, o condiție pe care, în opinia instanței, acesta nu ar fi acceptat-o dacă nu ar fi fost implicat în tranzacție.

Documentele depuse în instanță, citate de The Hollywood Reporter, arată, de asemenea, că Yuri Shefler i-a trimis Angelinei Jolie trei scrisori pe parcursul negocierilor. Într-una dintre acestea, omul de afaceri i-a mulțumit actriței pentru că i-a acceptat oferta și a asigurat-o că tranzacția va fi finalizată „în ciuda complicațiilor de natură personală”. Într-o altă scrisoare, miliardarul i-a cerut să amâne plata unei tranșe aferente achiziției, pe fondul dificultăților întâmpinate în relația cu Brad Pitt.

Angelina Jolie, dezvăluiri despre incidentul care a dus la divorțul de Brad Pitt

În documentele depuse în instanță în 2022, Angelina Jolie a descris în detaliu incidentul care ar fi avut loc la bordul unui avion privat, în septembrie 2016, și care a precedat decizia sa de a divorța de Brad Pitt.

„Pitt s-a repezit asupra propriului copil, iar Jolie l-a prins din spate pentru a-l opri”, se arată în documentele judiciare, citate de The Hollywood Reporter. „Pentru a scăpa de Jolie, Pitt s-a aruncat cu spatele în scaunele avionului, rănind-o la spate și la cot. Copiii au intervenit imediat și au încercat cu mult curaj să se protejeze unii pe ceilalți.”

Potrivit acelorași documente, în timpul zborului, Brad Pitt ar fi turnat bere peste Angelina Jolie, iar la un alt moment ar fi turnat bere și vin peste copii. Actrița a mai susținut că, după aterizarea avionului, fostul său soț ar fi împins-o atunci când i-a comunicat că intenționează să meargă împreună cu copiii la un hotel.

„De asemenea, a apucat-o pe Jolie de cap și de umeri și a zgâlțâit-o, determinându-l pe unul dintre copii să îl implore: „Nu-i face rău”, se mai arată în documentele depuse în instanță, potrivit The Hollywood Reporter. „I-a dat drumul lui Jolie, dar apoi a numit-o „târfă”, înainte de a adăuga: «Du-te dracului, duceți-vă dracului cu toții»”

La cinci zile de la presupusul incident, Angelina Jolie a depus actele de divorț.

Incidentul din 2016 a fost investigat de FBI, însă împotriva lui Brad Pitt nu au fost formulate acuzații penale. Potrivit publicației The New York Times, un raport din care anumite informații au fost eliminate înainte de a fi făcut public arăta că agentul care a instrumentat cazul a considerat că existau suficiente motive pentru inițierea unei proceduri penale. Cu toate acestea, s-a decis să nu fie formulate acuzații, din cauza „mai multor factori”. În același raport se preciza că Angelina Jolie era „indecisă în privința susținerii formulării unor acuzații penale”.

Foto: Getty Images

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