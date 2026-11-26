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Iulia Vântur a făcut un gest special cu ocazia aniversării lui Salim Khan, tatăl partenerului său, Salman Khan. Celebrul scenarist indian a împlinit 91 de ani pe 24 noiembrie, iar artista i-a dedicat un mesaj plin de afecțiune și recunoștință. Românca a dezvăluit cât de important este acesta în viața sa și cât de mult a contat sprijinul primit din partea familiei actorului.

Iulia Vântur, declarație emoționantă pentru tatăl lui Salman Khan

De mai mulți ani, Iulia Vântur locuiește în India, unde și-a construit o carieră în industria divertismentului. Deși vorbește destul de rar despre relația cu Salman Khan, artista nu ezită să își arate public aprecierea pentru persoanele apropiate.

Recent, cu ocazia zilei de naștere a lui Salim Khan, Iulia Vântur a publicat pe rețelele sociale o fotografie și câteva cuvinte care au atras atenția asupra relației speciale pe care o are cu familia actorului de la Bollywood. Pe 24 noiembrie, Salim Khan, unul dintre cei mai cunoscuți scenariști din cinematografia indiană, și-a sărbătorit cea de-a 91-a aniversare.

Iulia Vântur a ales să marcheze momentul printr-o postare în care apare alături de acesta, cu capul sprijinit pe umărul său. Imaginea a fost însoțită de un mesaj în care artista i-a mulțumit pentru că a primit-o cu căldură în familie și a făcut-o să se simtă acasă, deși se află la mii de kilometri de România.

„Locul unde îmi găsesc fericirea. La mulți ani unui suflet frumos și înțelept, care m-a făcut să simt că aparțin, că sunt acasă. Nu am decât recunoștință și iubire pentru tine. Fie ca tu să fii mereu protejat, puternic și fericit”, a scris Iulia Vântur pe rețelele sociale.

Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată

Iulia Vântur a părăsit România în 2012 și locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film și a reușit să cucerească Bollywood-ul. Vedeta formează alături de Salman Khan un cuplu de mai bine de 10 ani și au păstrat discreția în ceea ce privește relația lor. Actorul a ajutat-o foarte mult în cariera de la Bollywood și o sprijină în continuare, fiind chiar impresionat de succesul româncei.

Salman Khan și Iulia Vântur formează de mulți ani un cuplu și au vorbit destul de rar despre viața lor personală și relația lor.

Invitat alături de bunul său prieten, Aamir Khan, în primul episod al emisiunii „Two Much With Kajol And Twinkle” (difuzată pe Amazon Prime Video), Salman Khan a vorbit despre dorința lui de a deveni tată.

„Voi avea copii într-o bună zi, curând. Până la urmă, fiecare ajunge să aibă copii, dar vom vedea cum se vor așeza lucrurile”, a mărturisit actorul.

Mai mult, actorul a vorbit și despre problemele care pot apărea într-un cuplu, dar și despre asumarea eșecurilor amoroase din trecut.

„Când un partener evoluează mai mult decât celălalt, atunci încep să apară diferențele și se instalează nesiguranța. Ambii parteneri trebuie să crească împreună și să își ofere spațiu. Dacă o relație nu a funcționat, pur și simplu nu a fost să fie. Iar dacă este cineva de vină pentru asta, eu sunt singurul vinovat”, a adăugat Salman Khan.

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Foto: Arhiva ELLE, Instagram, Getty

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