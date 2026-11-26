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Prințul William și Kate Middleton au o reședință în Londra, în interiorul Palatului Kensington, iar proprietatea regală a fost deja decorată pentru Crăciun. Un brad imens, împodobit cu luminițe, a fost instalat pe peluza palatului.

Contul de Instagram Historic Royal Palaces a publicat un videoclip care surprinde momentul instalării impresionantului brad, însoțit de mesajul: „Crăciunul a sosit la Palatul Kensington!”

Pomul de Crăciun a fost decorat cu flori artificiale de Crăciuniță, globuri roșii și numeroase instalații luminoase, care creează o atmosferă spectaculoasă de sărbătoare.

„Superb” și „splendid” s-au numărat printre reacțiile utilizatorilor de Instagram la videoclipul publicat.

Persoanele care achiziționează bilete pentru vizitarea Palatului Kensington, în perioada următoare și până pe 3 ianuarie, vor avea acces și la expoziția „Victorias Countryside Christmas”. Aceasta le oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi cum își petrecea Crăciunul Regina Victoria în perioada în care era încă prințesă.

În 2024, o fotografie realizată în interiorul Apartamentului 1A a dezvăluit și bradul de Crăciun al Prințului William și al lui Kate Middleton. Pomul festiv a putut fi observat în imaginile surprinse în prima zi a vizitei de stat a reprezentanților Qatarului, când emirul țării și soția sa s-au întâlnit cu William și Catherine. Bradul era decorat în stil tradițional, în nuanțe de roșu și alb, cu funde, fulgi de zăpadă și globuri delicate.

Cum au fost decorate reședințele Regelui Charles pentru Crăciun

Atmosfera sărbătorilor de iarnă a cuprins și Palatul Holyroodhouse din Edinburgh. Printre decorațiunile instalate se numără figurine luminoase, în mărime naturală, reprezentând cerbi, ciute și pui de cerb, amplasate în curtea centrală a palatului. De asemenea, porțile proprietății sunt iluminate spectaculos în fiecare seară.

De mâine, și Castelul Windsor va intra în atmosfera sărbătorilor.

Angajații reședinței regale au pregătit instalarea unui brad Nordmann de aproximativ șase metri înălțime în St George’s Hall. Potrivit personalului regal, decorarea unui pom de asemenea dimensiuni necesită o întreagă echipă și utilizarea unei platforme mobile de ridicare, pentru ca ornamentele să poată fi așezate până în vârf.

În semn de respect față de mediul înconjurător, bradul va fi replantat în Windsor Great Park după încheierea sărbătorilor.

Decorațiunile de Crăciun de la Palatul Holyroodhouse și Castelul Windsor pot fi admirate cu un bilet obișnuit de intrare și vor rămâne expuse până pe 4 ianuarie 2027.

Unde vor petrece Prințul William și Kate Middleton Crăciunul în acest an?

Deși Regele Charles nu a anunțat oficial lista invitaților la tradiționala reuniune de Crăciun a familiei regale de la Sandringham, se presupune că Prințul William, Kate Middleton și cei trei copii ai lor vor participa, ca în fiecare an. Deocamdată, nu se știe dacă Andrew Mountbatten-Windsor, implicat în numeroase controverse, va primi o invitație.

Rămâne incertă și eventuala participare a Prințului Harry, care, potrivit articolului, s-a mutat din nou în Regatul Unit împreună cu familia sa.

Foto: Profimedia

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