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Ana-Maria Brânză și soțul său, Gabriel Barbu, se pregătesc pentru un nou moment important din viața lor de cuplu. După ce s-au căsătorit în vara acestui an, cei doi au dezvăluit că în 2027 vor organiza petrecerea de nuntă, alegând o destinație cu o semnificație specială pentru ei. Invitați în emisiunea „Furnicuțele”, aceștia au vorbit despre planurile lor, iar nașii Marius și Alina Toma au făcut câteva mărturisiri despre partenerul fostei campioane la scrimă.

Ana-Maria Brânză și Gabriel Barbu vor organiza petrecerea de nuntă în 2027

Ana-Maria Brânză traversează o perioadă frumoasă în plan personal. Fosta campioană olimpică și Gabriel Barbu și-au unit destinele la sfârșitul lunii august 2026, în cadrul unei ceremonii organizate la Sinaia, însă au decis să amâne petrecerea de nuntă pentru anul următor. Prezenți în ediția din 24 noiembrie 2026 a emisiunii „Furnicuțele”, difuzată de Antena 1, cei doi au oferit noi detalii despre evenimentul pe care îl pregătesc.

Sportiva a confirmat că ea și soțul său au ales deja localitatea în care își vor sărbători căsătoria alături de persoanele apropiate. Cei doi vor reveni la Sinaia, orașul în care a avut loc și cununia lor civilă.

„Urmează nunta. În 2027, da. La Sinaia”, a spus Ana Maria Brânză.

Deocamdată, fosta sportivă nu a oferit alte detalii despre data exactă a petrecerii, numărul invitaților sau locul în care se va desfășura evenimentul.

Ana-Maria Brânză și Gabriel Barbu s-au căsătorit în vara acestui an, la aproximativ doi ani și jumătate după divorțul sportivei de fostul său soț, Pavel Popescu.

Ce au dezvăluit nașii Marius și Alina Toma despre Gabriel Barbu

În cadrul aceleiași emisiuni, nașii cuplului au vorbit despre personalitatea lui Gabriel Barbu și despre calitățile pe care le apreciază la acesta.

Alina Toma l-a descris drept un bărbat calm, care știe să acorde atenție persoanelor din jur.

„Este foarte atent, răbdător.”, a spus Alina Toma despre soțul sportivei.

La rândul său, Marius Toma a remarcat felul în care Gabriel Barbu comunică și explică lucrurile, dar nu a ratat ocazia să facă și o observație amuzantă despre aspectul său.

„Vorbește foarte frumos, e foarte atent și când explică, înțelegi foarte bine. Și freza asta haioasă…”, a spus nașul cuplului despre Gabriel Barbu.

Ana-Maria Brânză și Gabriel Barbu, imagini emoționante după cununie

Imaginile surprind atât momentele intime dintre cei doi, cât și clipele petrecute alături de familie și de prietenii apropiați care le-au fost alături în ziua specială. Ana-Maria Brânză a avut grijă să păstreze în centrul atenției nu doar povestea de iubire dintre ea și Gabriel, ci și oamenii dragi care au ales să le fie aproape într-un moment atât de important.

În fotografiile publicate online, Ana-Maria Brânză apare într-o rochie de mireasă, alături de Gabriel. Cei doi au imortalizat mai multe momente de la eveniment, dar și întâlnirile cu persoanele apropiate care au participat la celebrarea căsătoriei. Postarea fostei sportive are, însă, și o puternică încărcătură simbolică. Ana-Maria Brânză a asociat noul capitol din viața de cuplu cu o călătorie pe care cei doi urmează să o parcurgă împreună.

„Am pornit la drum… prin lume și prin viață… împreună

Norocoși și recunoscători să-i avem alături, în această călătorie, pe oamenii noștri dragi

Cei care ne-au fost aproape până aici și care au ales să urce în acelaşi tren cu noi, la propriu și la figurat

Vă mulțumim pentru toată dragostea cu care ne înconjurați

Călătoria continuă…”

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foto: Arhiva ELLE

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