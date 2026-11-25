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Hayden Panettiere pe 16 august la vârsta de 36 de ani. Actrița a fost găsită în casa ei de către poliție în Greenville, Carolina de Sud. Vedeta din Heroes și Nashville s-a stins din viață cu o săptămână înainte de ziua ei de naștere.

Averea impresionantă pe care Hayden Panettiere i-a lăsat-o fiicei sale

Hayden Panettiere a lăsat în urmă o avere în valoare de peste 6 milioane de dolari după moartea sa, la vârsta de 36 de ani, în luna august.

Fiica actriței, Kaya, pe care aceasta o avea împreună cu fostul ei logodnic, Wladimir Klitschko, a fost desemnată unicul moștenitor al averii sale, potrivit documentelor judiciare obținute de Page Six.

Între timp, Klitschko, care a fost numit de instanță tutore temporar al averii fiicei sale, a depus o cerere prin care solicită ca Melissa Moskal Bencivenga să fie desemnată administratoarea patrimoniului lăsat de Panettiere.

Documentele au dezvăluit, de asemenea, că Panettiere a murit fără să lase un testament, având în urma sa bunuri personale în valoare de 5.208.519 dolari și bunuri imobiliare evaluate la 1.023.600 de dolari, averea totală ridicându-se la 6.232.119 dolari.

În septembrie, Klitschko, în vârstă de 50 de ani, a solicitat instanței să fie numit tutore al averii Kayei, susținând că aceasta „are dreptul la întreaga avere” a regretatei actrițe din serialul „Nashville”.

Fostul boxer profesionist a descris numirea sa drept „urgentă și esențială”, explicând că aceasta i-ar permite să „primească, să gestioneze și să păstreze” bunurile Kayei în numele ei.

De asemenea, acesta a susținut în documentele depuse la instanță că fusese „informat și crede” că agenți federali au intrat în locuința din Los Angeles a lui Panettiere și au „ridicat bunuri care aparțin patrimoniului [acesteia]”.

Documentele au mai dezvăluit că Panettiere și Klitschko au angajat o firmă de securitate și au schimbat încuietorile casei actriței după ce au descoperit că o persoană „obținuse acces neautorizat” în proprietate.

Klitschko a argumentat că instanța trebuie să numească „imediat” un reprezentant personal al patrimoniului, exprimându-și îngrijorarea că persoana respectivă ar putea continua să încerce să „își însușească în mod necuvenit bunuri” care aparțin averii lăsate de Panettiere.

Fiica lui Hayden Panettiere, prima apariție în fața instanței

În luna octombrie, fiica regretatei actrițe Hayden Panettiere, Kaya, în vârstă de 11 ani, a participat la o audiere în instanță alături de tatăl său, fostul campion mondial la box Wladimir Klitschko. Audierea a avut loc în cadrul procedurilor privind administrarea averii actriței, care a murit în luna august, la vârsta de 36 de ani.

Potrivit People, Kaya a participat prin videoconferință la audierea desfășurată joi, 8 octombrie, pentru a-și confirma identitatea în fața judecătorului. Îmbrăcată într-un tricou alb, cu părul prins, fiica actriței a răspuns întrebărilor acestuia, fiind descrisă de publicație drept o prezență calmă și rezervată.

Concluzia finală privind moartea actriței Hayden Panettiere

Moartea actriței Hayden Panettiere a fost declarată accidentală. Sergentul Diana Munoz, din cadrul Departamentului de Poliție din Greenville, a confirmat concluziile anchetei într-o declarație oferită publicației PEOPLE, precizând că această decizie s-a bazat pe „concluziile medicului legist și rezultatele investigației”. De asemenea, reprezentanții poliției au anunțat că ancheta în acest caz a fost încheiată.

Actrița cunoscută pentru rolul din „Scream 6” a murit pe 16 august 2026, cu doar câteva zile înainte să împlinească 37 de ani, după ce a fost găsită inconștientă într-o locuință închiriată prin Airbnb, în Greenville, Carolina de Sud.

Biroul medicului legist din comitatul Greenville anunțase anterior, pe 22 septembrie, că decesul a fost considerat accidental, fiind provocat de efectele toxice ale unei combinații de fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol și quetiapină. Înainte de publicarea rezultatelor analizelor toxicologice, reprezentanții actriței au transmis publicației PEOPLE, pe 16 septembrie, o declarație referitoare la investigația privind circumstanțele morții sale.

„Informațiile apărute recent, atribuite unor surse anonime, sunt zvonuri neverificate și au contribuit la răspândirea unor informații contradictorii care continuă să circule. Deși ne dorim cu toții să găsim răspunsuri și să înțelegem mai bine circumstanțele în care s-a produs decesul ei, trebuie să avem răbdare și să permitem desfășurarea anchetei. Răspunsurile pe care le căutăm cu toții vor veni.”, se arăta în comunicat.

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Foto: Getty, Instagram

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