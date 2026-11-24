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Jorge a făcut confesiuni despre perioada în care s-a confruntat cu depresia și despre momentul în care a decis să meargă la terapie.

Jorge, despre propria bătălie cu depresia

Jorge a vorbit sincer despre una dintre cele mai dificile perioade din viața lui, mai exact cea când s-a luptat cu depresia. Artistul s-a confruntat cu probleme emoționale din cauza faptului că a stat departe de fiica lui, Karina, după divorțul de fosta lui soție, Alina Laufer. Jorge a recunoscut că a avut preconcepții despre persoanele care spuneau că suferă de depresie, preconcepții pe care și le-a schimbat în momentul în care a trecut printr-o experiență similară.

„Eu am râs de oamenii care povesteau că sunt în depresie. Recunosc, am fost ignorant. N-am înțeles treaba asta. (…) Am avut niște sentimente foarte ciudate. Eram concurent la Te cunosc de undeva!, prezentam România dansează tot la Antena 1. Eram cu două proiecte pe TV, aveam copiii, eram fericit, dar nu știam ce se întâmplă cu mine. Puneam capul pe pernă și mă bufnea plânsul. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu sentimentele mele. Trăisem toată povestea aia cu separarea mea de Karina și modul în care au ales să mă dea la o parte din relația cu copilul și suferind foarte mult pe partea asta, că eram jucat în picioare de fiecare dată, nu mă puteam bucura de lucrurile frumoase din viața mea, pentru că eu sufeream”, a mărturisit Jorge în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Jorge a punctat faptul că nu este nicio rușine ca un om să ceară ajutor din partea unui terapeut în momentul în care se confruntă cu probleme de sănătate mintală.

„Prima oară am zis că nu există, nu am. După aia, soția mea, Ramona, mi-a zis: „Te-ai gândit că s-ar putea să ai depresie?” Și în momentul în care mi-a zis, parcă s-a aprins becul în cameră. Nu-mi explicam anumite stări, ea mă vedea pe mine că nu sunt ok. Am apelat la un specialist, am început să fac câteva ședințe, am făcut mai multă terapie după aia, pentru că am prins gustul. Simțeam că mă eliberez și cumva îmi găseam răspunsuri la multe întrebări. Dar e important să nu judeci, că nu arăți cu degetul. E important ca atunci când treci prin greu, să ceri ajutor. Pentru că e mândria noastră că nu vrem să fim ajutați, că nouă nu ne e greu, suntem invincibili. Așa am fost crescuți și, din păcate, nu e benefic. E important să cerem ajutor.”

Ce reguli au Jorge și soția lui în căsnicie

Într-un mesaj transmis pe Instagram, Jorge a vorbit despre cei 13 ani de căsnicie cu Ramona Prodea. Artistul și partenera sa de viață se ghidează după anumite reguli pentru a avea o relație de cuplu echilibrată.

„13 ani. Câteva certuri, multe împăcări și 4 reguli care au rămas. Ce am învățat după 13 ani de căsnicie

4 reguli. A treia e cea mai sinceră

1. Nu ne culcăm supărați. Uneori stăm treji până târziu. Dar ne împăcăm. A doua o știu toate femeile

2. „N-am nimic' NU înseamnă niciodată „N-am nimic.” A treia e cea mai sinceră

3. Ea are mereu dreptare. Iar când nu are… Vezi regula 3. Și ultima, cea mai importantă

4. Înainte să spui o critică, spune mai întâi o laudă.”

Jorge, dezvăluiri despre relația cu soția lui

Într-un interviu, Jorge a vorbit despre cum se înțelege acum cu soția lui, Ramona Prodea, după atâția ani de căsătorie.

„Ne-a unit Dumnezeu și noi credem foarte mult în conexiunea asta pe care ne-a dat-o, în legământul acesta pe care îl faci în fața lui Dumnezeu atunci când te căsătorești. Încurajăm foarte mult tinerii să facă pasul acesta. Chiar dacă spui că actele nu contează, că e doar o hârtie, e o conexiune acolo cu Dumnezeu, e un martor în viața noastră omniprezent, cum îmi place mie să spun, că e peste tot. Chiar contează să facă parte și din relație”, a declarat artistul pentru VIVA!

Întrebat care este cea mai frumoasă dovadă de dragoste primită din partea soției lui, artistul a avut un răspuns neașteptat.

„Atenția pe care mi-o oferă. Timpul pe care ni-l oferim unul altuia. Noi comunicăm bine. Când iubești pe cineva, cel mai bun cadou este timpul pe care îl oferi. Degeaba îi spui „Te iubesc!” și pleci. Acela e momentul când îi arăți că îl iubești, când ești atent. Când te uiți la omul respectiv, și oferi timp din timpul tău, și stai și asculți și înregistrezi ce spune, nu doar auzi, ci și asculți”, a mai spus el pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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