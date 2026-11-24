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Eva Măruță a lucrat în această perioadă pentru serialul Tati Time, în care este actrița principală.

Anunțul despre serialul în care Eva Măruță e protagonista

Eva Măruță o joacă pe Maya în serialul Tati Time, care continuă povestea din filmele Tati Part-Time și Tati Full-Time. Ea interpretează rolul principal, iar producția va fi o comedie de familie despre realitatea haotică a creșterii copiilor. Iustin, personajul lui Alex Bogdan, care interpretează un tată iubitor, dar neconvențional.

În serialul Tati Time revine și actrița Raluca Aprodu, care va continua povestea personajului Sânziana, iar trioul principal, din filmele originale, va fi completat de Eva Măruță, în rolul Mayei. De asemenea, Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici sunt printre actorii care fac parte din distribuție.

Eva Măruță a încheiat filmările pentru serialul Tati Time, anunțul fiind făcut pe pagina de Instagram a producției care va putea fi văzută în curând de către public. Mama ei, Andra, a fost prezentă pe platourile de filmare și a îmbrățișat-o pentru reușita ei.

„@evamaruta a terminat astăzi filmările pentru serialul TATI TIME. Suntem mândri că încă o dată am putut lucra cu ea și suntem nerăbdători să aducem energia ei bună, talentul, profesionalismul și căldura pe care ni le-a dăruit pe set pe micile ecrane. Ne vedem în curând pe @voyo.ro.”

Andra, despre faptul că e colegă la PRO TV cu fiica ei, Eva

Pe contul ei de Instagram, Andra a transmis un mesaj după ce s-a aflat oficial că fiica ei, Eva, face și ea parte din echipa PRO TV, același post de televiziune unde ea este jurată la Românii au talent.

„Eu și Eva suntem oficial colege. Eu la „Românii au Talent”, iar fata mea e Maya în noul serial „Tati Time”, tot la PRO TV.

Dacă știți ce emoții am eu la emisiune, să știți că piele de găină și inimă cât un purice am avut în prima ei zi de filmare.

Offf, cât de repede trece timpul… Și ei mari se fac.

Ce pot să mai zic? Să fie bine și mult succes întregii echipe! Hai cu Doamne ajută! Să iasă totul așa cum v-ați propus.„

Cătălin Măruță, despre cariera artistă a fiicei sale

Cătălin Măruță a vorbit despre proiectele profesionale ale fiicei sale, Eva, care se pregătește să revină pe micile ecrane într-un nou serial. Prezentatorul TV a dezvăluit cum se descurcă aceasta la filmări.

Cătălin Măruță este încântat de interesul Evei pentru actorie și consideră că aceasta își tratează cu seriozitate responsabilitățile profesionale. Cu toate acestea, prezentatorul a precizat că regizoarea producției este cea mai în măsură să vorbească despre performanțele fiicei sale.

„O vizitez destul de des, dar cum se descurcă, cred că trebuie să o întrebi pe Letiția Roșculeț, regizoarea. Eu cred că foarte bine, îi place foarte mult ceea ce face și cred că face o treabă senzațională. Abia aștept să apară serialul, pentru că e vorba de un serial de data aceasta și sper să ajungă la oameni pe măsura muncii pe care au depus-o acești oameni”, a declarat Cătălin Măruță pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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