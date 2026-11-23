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Irina și Răzvan Fodor stau departe unul de celălalt în perioada în care prezentatoarea TV este la filmări pentru proiectele profesionale în care e implicată.

Răzvan Fodor, despre perioada în care soția lui e departe de casă

Irina Fodor este prezentatoarea show-urilor Asia Express și Chefi la cuțite. În timp ce pentru prima emisiunea vedeta este plecată din România timp de două luni, și al doilea proiect este destul de solicitant din punct de vedere al filmărilor. Astfel că, ajunge să stea departe de familie o bună perioadă din an. Răzvan Fodor a vorbit recent despre aceste provocări din viața lor.

„Păi îți spun eu, un sezon lung de Chefi la cuțite durează vreo două luni jumătate, sezonul de Asia Express durează două luni în cap și încă un sezon scurt de Chefi care durează o lună și jumătate. Cam pe acolo, sunt șase luni, da. Din care două nu-i acasă. Dar celelalte trei luni și jumătate–patru luni vine acasă, dar noi n-o vedem, că ea vine la ora 2.00 noaptea. Eu stau cu ea cam 20 de minute dimineață la o cafea și la câteva vorbe. Că se întoarce la muncă. Ăsta este programul, n-ai ce să faci. Cealaltă variantă era să lucrăm în morării și panificații și atunci nu ne văitam, dar atunci ne văităm de altceva. Nu știu, că avem făină-n nas. Nah, riscurile meseriei”, a declarat Răzvan Fodor pentru WOWbiz.

Răzvan Fodor s-a obișnuit și adaptat cu această dinamică din familia lui. În perioada în care soția lui, Irina, este plecată la filmări, el este cel care se ocupă de toate responsabilitățile din casă.

„De ani de zile sunt în zona asta de domestic style și îmi place ce fac. Îmi place să gospodăresc. Mult spus, mici chestii pe lângă casă. Mă mai urc repede în mașină, duc copilul dacă plouă, iau copilul de la înot, du-o, las-o la metrou. Mâine poate să vină că e vreme frumoasă, n-o mai lua. Pregătește-i masa. Trei–patru feluri de mâncare pe săptămână tot le fac. Sunt ca un fel de mic antreprenor, dar pe familie, ca să zic.”

Irina Fodor, dezvăluiri din intimitatea relației cu Răzvan Fodor

Irina Fodor a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit deschis despre dinamica relațiai cu soțul el. Prezentatoarea TV a recunoscut că ea și Răzvan Fodor au moduri diferite prin care își arată afecțiunea unul față de celălalt. Irina Fodor a recunoscut, cu ocazia asta, și ce nu ar putea să îi ierte niciodată soțului ei.

„Nu i-aș ierta infidelitatea, pentru că mi se pare că e mai mult decât un act. Dărâmă tot ce am construit despre. Cred că pot fi o soție și mai mult de atât. Cred că aș putea fi mai caldă. Dacă este să primesc vreun reproș, acesta este, de obicei, că sunt prea strictă și că uit să fac declarații. Eu sunt omul faptelor. Mi se spune mai des „te iubesc” decât o spun eu”, a spus Irina Fodor în emisiunea Furnicuțele de la Antena 1.

Irina Fodor și-a amintit de momentul emoționat în care a fost cerută în căsătorie de cel care i-a devenit soț. Răzvan Fodor nu a pregătit o cerere clasică, așa cum probabil mulți s-ar fi așteptat.

„Nu a fost o cerere cu aruncatul în genunchi, cu trandafiri și așa mai departe. El nu e oricum clasic în declarațiile de dragoste. A fost mai mult ca o discuție. Era un plan de bătrânețe. Era o poveste, de fapt. Am început să croșetăm o poveste și așa mi-a zis: Și ești sigură că vrei să îmbătrânești cu mine? Așa a fost întrebarea.”

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Foto: Arhiva ELLE

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