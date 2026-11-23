Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Russell Brand nu a reușit să precizeze perioada în care a fost căsătorit cu Katy Perry, atunci când a fost audiat, anul trecut, în legătură cu acuzațiile de agresiune sexuală formulate împotriva sa. Informațiile apar în documente judiciare făcute publice recent, obținute de Daily Mail.

Actorul britanic, în vârstă de 51 de ani, a fost întrebat despre un incident care ar fi avut loc în timpul filmărilor pentru pelicula „Arthur”, lansată în 2011. O femeie, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, susține că Brand și-ar fi expus organele genitale în fața ei, iar ulterior ar fi agresat-o sexual într-o baie.

Potrivit transcrierilor depoziției, depuse la Curtea Supremă din New York, actorul nu și-a putut aminti dacă era deja căsătorit cu Katy Perry în perioada în care au avut loc filmările.

„Deși, desigur, nu mi-ar fi greu să aflu dacă eram sau nu căsătorit, pentru că presupun că informația se găsește undeva pe internet”, a declarat Brand. „Ceea ce știu este că aveam o relație cu o femeie foarte cunoscută, după cum știți, evident. Și chiar și atunci când eram căsătorit cu ea, eram, într-un fel, copleșit de iubire.”

Russell Brand și Katy Perry s-au cunoscut în 2009, pe platourile de filmare ale producției „Get Him to the Greek”, în care artista a avut o scurtă apariție. Relația lor a început în același an, iar în octombrie 2010 s-au căsătorit în India. Mariajul a fost însă unul de scurtă durată. Cei doi s-au despărțit la sfârșitul anului 2011, iar divorțul a fost finalizat în 2012.

Femeia care îl acuză pe Brand susține că incidentul în care actorul și-ar fi expus organele genitale s-a petrecut în iulie 2010, cu aproximativ trei luni înainte de nunta acestuia cu Katy Perry. Conform Page Six, orice referire la căsnicia actorului cu interpreta piesei „Teenage Dream” a fost interzisă în timpul recentului proces în care acesta a fost judecat pentru viol.

Russell Brand, declarații neobișnuite în timpul audierii

Documentele judiciare dezvăluie și alte detalii din depoziția actorului, inclusiv un schimb de replici în care acesta a fost întrebat despre limbajul pe care îl folosea pentru a se referi la propriile organe genitale. Brand a confirmat că utiliza termenul „willy”, un cuvânt familiar din engleza britanică, și a încercat să explice de ce nu îl consideră unul cu semnificație sexuală.

„Este ceva normal în Anglia”, a insistat el. „Este un termen obișnuit, inofensiv și, aș spune, în mod deliberat și evident lipsit de conotații sexuale. Este felul în care te-ai referi la penisul unui copil.”

Întrebat dacă i-a cerut vreodată cuiva să îi „sărute penisul”, folosind același termen, actorul a oferit o explicație despre diferența dintre limbajul familiar și cel cu semnificație erotică.

„Nu îmi place această idee, nu, pentru că nu îmi place asocierea unei solicitări erotice cu vocabularul folosit pentru a descrie organele genitale într-un context lipsit de sexualitate”, a declarat el. „Cuvântul ‘willy’ este folosit tocmai pentru a elimina conotația falică, în timp ce solicitarea de a-l săruta îi conferă din nou această conotație”, a continuat Brand.

În ceea ce privește acuzațiile formulate de femeia identificată în documentele judiciare drept Jane Doe, actorul a susținut că toate interacțiunile sale sexuale au fost consensuale. Cu toate acestea, atunci când a fost întrebat dacă și-a expus organele genitale în fața reclamantei, Brand a recunoscut că nu își amintește cu exactitate.

„Nu aș putea exclude acest lucru în mod categoric și absolut”, a declarat el, adăugând că posibilitatea de a fi făcut un asemenea gest i se pare „destul de jenantă”.

Russell Brand, condamnat la peste zece ani de închisoare

Noile informații apar la câteva săptămâni după ce actorul a fost găsit vinovat de viol și de trei infracțiuni de agresiune sexuală. Russell Brand a fost condamnat la zece ani și șase luni de închisoare, potrivit Page Six.

Condamnarea are legătură cu fapte petrecute în anii 2000. Pe parcursul procesului, care s-a desfășurat pe durata a aproape patru săptămâni, Brand a negat în repetate rânduri acuzațiile formulate împotriva sa.

Pe 13 noiembrie, actorul cunoscut pentru rolul din „Forgetting Sarah Marshall” a fost transferat la penitenciarul HMP Littlehey din Cambridgeshire, Anglia. Unitatea găzduiește aproximativ 1.200 de deținuți de sex masculin, majoritatea condamnați pentru infracțiuni sexuale.

Ulterior, Brand a transmis o declarație din închisoare, citită public de actuala sa soție, Laura Gallacher, în care și-a susținut în continuare nevinovăția. Potrivit Page Six, mesajul este în prezent investigat de urgență de autoritățile britanice, iar actorul ar putea fi sancționat pentru transmiterea acestuia.

După condamnarea lui Russell Brand, alte șase femei l-au acuzat pe actor de comportament sexual neadecvat. Potrivit Page Six, presupusele incidente ar fi avut loc aproximativ în aceeași perioadă cu faptele pentru care acesta a fost condamnat.

Foto: Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro