Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Mădălina Ghenea a fost invitată în emisiunea „Verissimo”, difuzată de postul italian Canale 5, în cadrul căreia a fost sinceră și vulnerabilă cu privire la unele dintre cele mai dificile momente din viața ei. Actrița a povestit despre anii de hărțuire la care a fost supusă, despre fiica ei, Charlotte, dar și despre lupta cu o boală despre care nimeni nu știa până acum că suferă.

Mădălina Ghenea a fost victima hărțuirii

În luna februarie a anului 2026, procesul intentat la Milano în dosarul de hărțuire în care este implicată Mădălina Ghenea a ajuns la final. Actrița a obținut o victorie în instanță, iar femeia care a hărțuit-o în mediul online timp de mai multă vreme a fost condamnată la închisoare.

Reprezentanții Parchetului au cerut instanței condamnarea la doi ani de închisoare a femeii de 45 de ani acuzate că ar fi supus-o pe actriță unei campanii de mesaje abuzive. În paralel, Mădălina Ghenea a solicitat să fie despăgubită cu 5 milioane de euro, după ce s-a constituit parte civilă în acest dosar. Femeia s-a declarat nevinovată încă de când au apărut acuzațiile de hărțuire. Aceasta s-a apărat în fața instanței spunând că profilul ei a fost preluat de hackeri, iar acele mesaje de amenințare au fost trimise de o altă persoană, în numele ei.

Mădălina Ghenea a vorbit în emisiunea „Verissimo” despre anii de hărțuire la care a fost supusă și ce a motivat-o să își caute dreptatea în instanță.

„Le-a scris oamenilor din viața mea. A creat profiluri false, a făcut fotografii, apoi le-a editat și le-a scris oamenilor ca și cum ar fi fost eu. Mi-a ruinat viața. Am dus toată această luptă mai presus de toate pentru fiica și mama mea, dar și pentru toate femeile. Am ocazia să mă întorc la muncă și pot să-mi duc fiica la școală în liniște sufletească”, a povestit Mădălina Ghenea, conform publicației Leggo.

Pentru Mădălina Ghenea, povestea de dragoste dintre părinții ei reprezintă un model la capitolul relații.

„Mama este îndrăgostită nebunește de tatăl meu; el este singurul bărbat din viața ei. Poate că, în relațiile mele, am căutat mereu pe cineva ca el, tatăl meu, care este o piatră. Din păcate, nu sunt foarte norocoasă în această privință.”

Mădălina Ghenea are o fiică, pe nume Charlotte, din relația cu fostul ei partener, Matei Stratan. Acum, actrița a dezvăluit că își crește singură copilul.

„Este o situație dificilă despre care să vorbești, dar o cresc singură pe Charlotte. Sunt foarte fericită să fiu atât mamă, cât și tată.”

Care este boala cu care se luptă Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea a vorbit public despre boala cu care se confruntă, mai precis endometrioză, o boală cronică care afectează una din zece femei la nivel mondial. Endometrioza apare în momentul în care țesut similar mucoasei uterine se dezvoltă în afara uterului, precum la nivelul ovarelor, trompelor uterine, pe peretele abdominal intern, vezica urinară sau intestin. Uneori poate ajunge până la plămani, măduva spinării și la creier, iar această afecțiune poate duce și la infertilitate. Actrița a povestit că acest diagnostic i-a afectat cariera, dar i-a adus și frici referitoare la posibilitatea de a deveni mamă.

„Sufăr de o boală care mi-a schimbat viața: endometrioză. Este o boală despre care se vorbește rar. Această situație mi-a îngreunat munca, dar faptul că am avut-o pe fiica mea, Charlotte, a fost și un miracol. Mi-au spus că nu voi putea avea copii. E o boală pe care nu o poți vedea, e greu de explicat, dar trebuie să vorbim despre ea.”

Citește și:

Adela Popescu, despre adevăratul motiv care a determinat-o să revină pe micile ecrane după mulți ani de absență: „Am spus că nu mai vreau să aud de seriale…'

Foto: Instagram, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro