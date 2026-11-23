Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Miley Cyrus și Maxx Morando și-au oficializat căsătoria cu un sărut romantic. La o zi după ce s-au căsătorit în Palm Springs, California, sâmbătă, 21 noiembrie, artista în vârstă de 33 de ani a publicat pe Instagram primele fotografii oficiale de la nuntă.

În prima imagine, Maxx Morando, în vârstă de 28 de ani, o sărută pe obraz pe Miley Cyrus, în timp ce cei doi pozează, având un câine în apropiere.

Cea de-a doua fotografie îi surprinde pe proaspeții căsătoriți pozând împreună, în timp ce a treia surprinde un moment amuzant între Miley și Maxx, așezați pe un scaun. Ultima imagine din postarea publicată duminică, 22 noiembrie, îi înfățișează pe cei doi sărutându-se pasional în ziua nunții.

„M + M 11.21.26”, a scris câștigătoarea premiului Grammy în descrierea fotografiilor.

Ceremonia a avut loc lângă o piscină, iar mirii și-au rostit jurămintele sub o arcadă decorată cu flori albe.

Pentru această ocazie, Miley Cyrus a ales o rochie lungă din mătase, cu mâneci lungi, semnată Saint Laurent by Anthony Vaccarello, pe care a asortat-o cu pantofi din mătase. La rândul său, Maxx Morando a purtat o ținută creată de aceeași casă de modă franceză, formată dintr-un sacou de smoking cu un singur rând de nasturi și pantaloni asortați.

Printre invitați s-au numărat mama artistei, Tish Cyrus, tatăl ei, Billy Ray Cyrus, și sora sa, Noah Cyrus. La eveniment au participat și logodnica lui Billy Ray, Elizabeth Hurley, alături de fiul acesteia, Damian Hurley. După nuntă, o sursă a oferit pentru PEOPLE câteva detalii despre ceremonie.

„A fost o ceremonie atât de frumoasă. Miley era entuziasmată și puțin emoționată înainte de nuntă. În timpul rostirii jurămintelor, a zâmbit încontinuu, chiar dacă avea lacrimi în ochi. Încerca să-și stăpânească emoțiile, dar era pur și simplu atât de fericită că se căsătorea cu Maxx”.

Potrivit acesteia, „cel mai special moment a fost să vezi întreaga familie a lui Miley reunindu-se pentru a sărbători alături de ea”.

„Au vrut ca ea să se simtă iubită și să aibă parte de o zi a nunții cu adevărat magică”, a mai precizat sursa.

Miley Cyrus și Maxx Morando au fost asociați pentru prima dată din punct de vedere sentimental în decembrie 2021, după ce au fost surprinși ținându-se de mână în culisele emisiunii speciale Mileys New Years Eve Party, difuzată de NBC. În decembrie 2025, o sursă a confirmat pentru PEOPLE logodna celor doi, la o zi după ce Miley Cyrus a fost fotografiată purtând un inel cu diamant la premiera mondială a filmului Avatar: Fire and Ash, organizată la Los Angeles.

În luna iulie, Maxx Morando a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Wonderland Magazine că a cerut-o în căsătorie pe Miley Cyrus în timpul unei călătorii la Kyoto, Japonia, în 2025.

Maxx Morando, în vârstă de 28 de ani, este un muzician, compozitor și producător american, cunoscut în special ca baterist al trupei de rock alternativ Liily, din Los Angeles. Anterior, acesta a făcut parte din formația punk-rock The Regrettes, între 2015 și 2018. De-a lungul carierei, Morando a colaborat inclusiv cu Miley Cyrus, contribuind la realizarea unor piese de pe albumul Endless Summer Vacation, lansat în 2023.

foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro