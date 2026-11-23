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Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Ea a fost ani la rând gazda emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV, iar după terminarea show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, pe care l-a prezentat alături de Cabral Ibacka, a luat decizia de a face o pauză de la televiziune.

De ce a revenit Adela Popescu pe micile ecrane și ce spune despre rolurile pe care le interpretează

Rolurile din seriale Trafic și Fără Urmă marchează revenirea Adelei Popescu la PRO TV, după ce a renunțat la emisiunea „Vorbește Lumea”, a cărei gazdă a fost timp de mai mulți ani. Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Într-un interviu acordat recent, Adela Popescu a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să apară în seriale, deși mulți ani a preferat să stea departe de această formă de divertisment.

„E foarte amuzant, pentru că eu am spus multă vreme că nu mai vreau să aud de seriale. (râde) Eram convinsă că etapa asta s-a încheiat pentru mine și că, dacă mă voi întoarce vreodată pe un platou, va trebui să fie într-un context care să mă provoace cu adevărat.

Propunerea pentru TRAFIC a venit de la Domnica Cîrciumaru și, deși primul meu impuls a fost să-i amintesc toate motivele pentru care spuneam că nu mai vreau seriale, am fost foarte curioasă. Îmi doream de ceva timp să văd cum lucrează Anghel Damian și echipa lui, îmi plăcea foarte mult energia proiectelor pe care le făceau și am simțit că merită să ies puțin din zona mea de confort. Și bine am făcut, pentru că, odată ajunsă acolo, mi-am dat seama cât de mult îmi lipsise, de fapt, platoul de filmare.

Cred că cel mai mult îmi lipsea sentimentul acela de echipă. Să construiești o scenă împreună, să repeți, să cauți, să existe toată energia aceea înainte de ‘Acțiune!’. Este un tip de adrenalină foarte special și am realizat abia când m-am întors cât de dor îmi fusese”, a povestit ea pentru VIVA!.

Actrița a mărturisit că a acceptat mult mai ușor propunerea de a apărea în serialul Fără Urmă, în care joacă alături de Alex Calangiu, Aylin Cadîr, Daniela Nane, Șerban Gomoi, Paul Ipate și Lucian Ghimiși.

„Apoi, după ce am dat din nou de gust cu TRAFIC, lucrurile au venit aproape firesc. Anghel mi-a propus direct Fără urmă și, de data asta, n-a mai fost nevoie de foarte multă muncă de convingere. (râde) Cred că primul proiect mi-a reamintit cât de mult iubesc meseria asta, iar al doilea a venit într-un moment în care eram deja pregătită să mă las din nou surprinsă de ea”.

Adela Popescu, confesiuni despre viața de familie

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea showbizului românesc, bucurându-se de o viață de familie frumoasă alături de cei trei băieți ai lor: Adrian, Andrei și Alexandru.

Deși sunt împreună de 15 ani, începuturile relației lor nu au fost lipsite de obstacole. La început, au ales să își păstreze povestea de dragoste departe de ochii publicului, o decizie care le-a adus anumite emoții, dar care a contribuit la întărirea legăturii lor.

Pe rețelele sociale, Adela Popescu ține constant legătura cu fanii, împărtășindu-le fragmente din viața ei personală și profesională. Ea dezvăluie ocazional și imagini cu cei trei băieți ai săi, însă a decis să nu le dezvăluie chipurile, pentru a le păstra intimitatea.

Într-un interviu acordat recent, actrița a vorbit despre modul în care ea și soțul ei își împart atribuțiile de familie și cum se comportă în ceea ce privește creșterea și educarea celor trei băieți ai lor.

„Radu e mai nervos, e mai bărbat așa, iar eu nu trebuie să țip la ei. Doar mă uit într-un fel așa la ei și se cam face ce zic eu! Dar, cred că tot el e cel mai autoritar. El uzează foarte mult de „nu”, „nu faceți așa”, „nu aveți voie”. Eu sunt mai relaxată așa”, a declarat Adela Popescu pentru Click!.

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Foto: Instagram

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