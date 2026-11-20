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Brittany Snow, în vârstă de 40 de ani, a confirmat că s-a logodit cu fotograful și directorul de creație Hunter Moreno. Actrița a făcut dezvăluirea în ediția din 19 noiembrie a emisiunii The Drew Barrymore Show, unde a fost invitată alături de Malin Åkerman, colega sa din serialul The Hunting Wives.

Zvonurile despre logodna celor doi au apărut încă din 5 noiembrie 2025, când a avut loc o proiecție specială a serialului Netflix The Beast in Me, organizată la New York. La eveniment, Claire Danes, colega de distribuție a lui Brittany Snow, a părut să dezvăluie vestea în timpul unei conversații surprinse pe covorul roșu. Într-un videoclip publicat ulterior de Deuxmoi, Danes poate fi auzită întrebând-o entuziasmată pe Snow: „Te-ai logodit?”, urmat de „Când s-a întâmplat asta?”.

Actrița nu a comentat însă informațiile la momentul respectiv. Abia acum, întrebată direct de Drew Barrymore dacă s-a logodit recent, Brittany Snow a decis să confirme vestea.

„Știi ceva? Pentru prima dată, o să spun asta. O să vă spun. Da, ne-am logodit, da. Nu am mai spus asta până acum. Dar e în regulă. Nu e un secret atât de mare. Adică, până la urmă, cui îi pasă?”, a declarat actrița.

Brittany Snow a vorbit și despre începutul relației cu Hunter Moreno, pe care l-a descris drept „cel mai bun”. Cei doi au început să se întâlnească în 2024, în perioada filmărilor pentru primul sezon al serialului The Hunting Wives, care a avut premiera pe Netflix în 2025. Actrița din The Hunting Wives a recunoscut că, la început, nu era foarte sigură în privința relației, iar Malin Åkerman a fost una dintre persoanele care au încurajat-o să îi acorde o șansă lui Moreno.

„Nu eram foarte sigură, iar Malin a fost una dintre persoanele care m-au convins”, și-a amintit Snow.

La rândul său, Åkerman, în vârstă de 48 de ani, a povestit că ea și ceilalți colegi au avut ocazia să îl cunoască pe Hunter Moreno încă de la începutul relației.

„Cu toții l-am cunoscut. Am fost, practic, primii care au avut ocazia să-l evalueze. Și, din clipa în care l-am întâlnit, mi-am spus: „Oh, Brittany, el este alesul». Zâmbetul lui m-a convins imediat. Știi cum e când întâlnești pe cineva și pur și simplu îi simți energia? Și îți spui: «Aceasta este energia potrivită pentru tine»”, a declarat actrița.

Malin Åkerman a dezvăluit că și partenerii lor au devenit foarte apropiați. Actrița este căsătorită cu Jack Donnelly din 1 decembrie 2018.

„Le spunem tuturor The Hunting Husbands. Toți soții sau iubiții, indiferent de statutul lor, se înțeleg foarte bine”, a explicat Åkerman.

Brittany Snow și Hunter Moreno au fost fotografiați pentru prima dată sărutându-se în octombrie 2024, moment în care au apărut și primele informații despre relația lor. În martie 2026, cei doi și-au confirmat povestea de dragoste pe Instagram, însă au continuat să își păstreze viața personală departe de atenția publicului.

Brittany Snow, despre divorțul de Tyler Stanaland

Înainte de relația cu Hunter Moreno, Brittany Snow a fost căsătorită cu Tyler Stanaland, cunoscut pentru participarea la reality show-ul Selling the OC. Cei doi s-au căsătorit pe 14 martie 2020, în Malibu, însă în septembrie 2022 au anunțat că au decis să se despartă. La momentul respectiv, actrița a publicat un mesaj pe Instagram în care a descris separarea drept o „decizie dificilă”.

„Această decizie a fost luată cu dragoste și respect reciproc”, a transmis Snow.

În ianuarie 2023, actrița a depus actele de divorț, invocând „diferențe ireconciliabile”, potrivit documentelor judiciare obținute de PEOPLE. Divorțul a fost finalizat în iulie 2023.

La scurt timp după anunțarea separării, o sursă apropiată fostului cuplu a declarat pentru PEOPLE că participarea lui Stanaland la Selling the OC și expunerea vieții lor private au contribuit la destrămarea căsniciei. În cadrul producției, una dintre colegele sale ar fi încercat să îl sărute în afara camerelor de filmat.

„Aceste lucruri i-au distrus. Aveau probleme și înainte, dar acesta a fost ultimul lucru care a pus capăt relației”, a susținut sursa.

„Brittany nu și-a dorit niciodată ca Tyler să participe la emisiune, dar el a insistat. Voia să-și construiască un nume pe cont propriu”, a adăugat aceasta.

Într-un interviu acordat revistei SELF, publicat pe 6 noiembrie 2025, Brittany Snow a vorbit despre impactul pe care expunerea l-a avut asupra căsniciei sale. Actrița, cunoscută și pentru rolul din John Tucker Must Die, a explicat că nu își imaginase niciodată că viața sa personală va ajunge să fie prezentată într-un reality show și că i-a fost dificil să urmărească la televizor destrămarea propriei relații.

„Simțeam că era ca un bulgăre de zăpadă care se rostogolea și pe care nu reușeam să-l opresc. Nu înțelegeam ce naiba se întâmpla, pentru că totul era atât de public și nu puteam controla nimic”, a mărturisit Snow.

În martie 2024, invitată în podcastul Call Her Daddy, actrița a vorbit și despre decizia de a petrece o perioadă singură după divorț, în loc să înceapă imediat o nouă relație.

„Am fost, să punem ghilimele aici, «singură», într-un mod ciudat. Nu spun că este ciudat pentru mine să fiu singură, ci că este ciudat pentru că îmi este foarte ușor să intru într-o relație.”

„Și am încercat în mod conștient să fiu singură, să petrec timp cu mine însămi și să-mi permit să simt toate emoțiile, fără să încerc să le acopăr cu ceva strălucitor, atrăgător, care să-mi ofere o alinare emoțională temporară. Am avut câteva relații sau încercări de relații, dar nimic concret. Vom vedea”, a continuat actrița.

Mai recent, într-o apariție în podcastul Armchair Expert with Dax Shepard, Brittany Snow a recunoscut că experiența divorțului i-a schimbat perspectiva asupra relațiilor și că, privind în urmă, este recunoscătoare pentru ceea ce a învățat.

„Sunt atât de recunoscătoare că am trecut prin asta, pentru că persoana care sunt acum și partenerul alături de care mă aflu în prezent sunt atât de diferiți. Nu-mi vine să cred că sunt recunoscătoare pentru divorțul meu”, a declarat Snow.

Actrița și-a amintit și de perioada de incertitudine care a urmat despărțirii, când, la 37 de ani, locuia temporar într-un apartament închiriat prin Airbnb.

„Aveam 37 de ani și locuiam într-un Airbnb. Stăteam și mă uitam la câinele meu, spunându-mi: „Nu știu ce se va întâmpla. Suntem doar noi doi, micuțule. O să încercăm să ne reconstruim viața”, a povestit aceasta.

Foto: Getty Images

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