Brittany Snow s-ar fi logodit cu fotograful Hunter Moreno la trei ani după divorțul de Tyler Stanaland

Actrița Brittany Snow ar fi logodită cu fotograful Hunter Moreno, la trei ani după finalizarea divorțului de Tyler Stanaland. Moreno i-a cerut mâna actriței din serialul „Hunting Wives” după un an de relație, potrivit unui zvon confirmat pentru Us Weekly marți. Brittany Snow, cunoscută și din „John Tucker Must Die”, a stârnit primele speculații legate de logodnă după ce a apărut un videoclip în care confirma că este acum logodnică.

Brittany Snow și Hunter Moreno s-ar fi logodit

Clipul, distribuit pe site-ul de gossip Deuxmoi, o surprinde pe Snow plimbându-se alături de colega sa din „The Beast in Me”, Claire Danes, în timp ce discutau despre relația ei recentă.

„Ești logodită?” a întrebat Danes, înainte să adauge: „Când s-a întâmplat asta?”

Brittany Snow și directorul creativ Hunter Moreno au fost cuplu pentru prima dată în octombrie 2024. Actrița nu vorbește public despre relație și a păstrat discreția, deși cei doi își dau frecvent „like” la postările de pe rețelele sociale.

Snow și Tyler Stanaland au finalizat divorțul în iulie 2023, la șapte luni după ce actrița a depus actele pentru separare de starul din „Selling the OC”. Cei doi s-au căsătorit în 2020, iar în septembrie 2023 Brittany a anunțat că se despart după doi ani de mariaj.

„Această decizie a fost luată cu dragoste și respect reciproc. Am realizat că avem nevoie de timp pentru a ne asigura că trăim fiecare cea mai împlinită și autentică viață”, a explicat Snow într-un mesaj pe Instagram la momentul respectiv.

Actrița a adăugat: „Am început această călătorie ca cei mai buni prieteni și relația noastră va rămâne o prioritate nu doar pentru noi, ci și pentru câinele nostru, Charlie.”

Potrivit unui insider, divorțul a fost determinat de tensiunile generate de implicarea lui Stanaland în propriul său reality show de pe Netflix.

„Cine îî cunoaște pe Tyler și pe Brittany știe că ea nu era confortabilă cu acest show”, a spus sursa. „De aceea, el a încercat să țină căsnicia și show-ul separate, dar nu a funcționat.”

Ce a dus la separarea de Tyler Stanaland

O altă sursă a confirmat: „Show-ul practic le-a distrus căsnicia. Brittany nu era fericită cu ceea ce vedea.”

Actrița a vorbit deschis despre perioade dificile din viața sa, inclusiv despre retragerea temporară din Hollywood pentru a-și proteja sănătatea mintală și despre tulburările alimentare cu care s-a confruntat. Brittany Snow este și co-fondatoare a mișcării „Love Is Louder”, care sprijină tinerii în lupta cu bullying-ul, problemele legate de imaginea corporală și depresia, fiind recunoscută pentru implicarea sa în sănătatea mintală cu premiul Special Recognition Voice Award oferit de SAMHSA în 2015. În prezent, actrița continuă să fie activă în film și televiziune, menținându-și viața personală discretă și implicarea în cauze sociale.

