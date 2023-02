10 filme perfecte de urmărit cu prietenele de Valentine’s Day

Valentine’s Day este o sărbătoare care întotdeauna a creat dispute în rândul celor care o așteaptă cu nerăbdare și a celor care o detestă.

Există mai multe pelicule care îți prezintă prietenia dintre femei, dificultățile pe care le întâmpină în diverse momente ale vieții lor, dar și evenimentele frumoase pe care și le împărtășesc. Fie că îți vei petrece Valentine’s Day în compania prietenelor tale sau, de ce nu, pe Zoom, aruncă o privire la aceste recomandări de pelicule pe care merită să le urmărești.

1. Someone Great (2019)

Someone Great este un film regizat de Jennifer Kaytin Robinson și explorează viața lui Jenny Young (Gina Rotriguez), o tânără care s-a despărțit recent de iubitul ei alături de care forma un cuplu de multă vreme și despre care credea că el este alesul. Jenny e pe cale să se mute în San Francisco, însă nu înainte de a se distra în New York alături de cele mai bune prietene ale ei, Erin (DeWanda Wise) și Blair (Brittany Snow).

2. Sisterhood Of The Traveling Pants (2005)

Sisterhood Of The Traveling Pants este unul dintre filmele pe care le poți urmări oricând ai ocazia. Filmul urmărește relația de prietenie a patru tinere, care își petrec vara separate una de cealaltă, însă ceea ce le leagă este o pereche de jeanși. Chiar dacă nu se află una lângă cealaltă, distanța fizică nu este un impediment în relația lor de prietenie, iar această pereche misterioasă de jeanși, care se potrivește fiecăreia, le aduce mereu împreună.

3. Pitch Perfect (2012)

Pitch Perfect se concentrează pe viața unei studente, Beca, ce nu se regăsește deloc în niciun grup la noua ei universitate. Ea se alătură unui grup de fete care cântă. După ce îl întâlnește pe Jesse, din grupul rival, are o nouă perspectivă și e tot mai motivată să își ajute echipa să câștige competiția muzicală.

4. Mean Girls (2004)

Mean Girls este una dintre cele mai apreciate comedii pentru adolescenți de la începutul anilor 2000. Are în distribuție nume de actrițe celebre, precum Rachel McAdams, Lindsey Lohan, Amy Poehler și Tina Fey. Cay Heron (Lindsey Lohan) tocmai s-a mutat într-un nou liceu, după ce a făcut școala acasă în Africa. Ea e pregătită să se adapteze și să facă față conflictelor dintre grupul fetelor populare și al celor nepopulare din liceu.

5. Legally Blonde (2001)

Din lista noastră nu putea lipsi Reese Witherspoon, cu rolul ei iconic Elle Woods din Legally Blonde. Cu siguranță ai văzut până acum pelicula, însă nu te plictisești niciodată de ea. Filmul o surprinde pe Elle, care tocmai s-a despărțit de iubitul ei. Ea se aștepta să fie în cerută în căsătorie de el, dar nu s-a întâmplat asta. Hotărâtă să îi recâștige inima, Elle îl urmează și aplică la drept, unde este și admisă, dar cu ocazia asta își dă seama că de fapt Warner nu e potrivit pentru ea.

6. How To Be Single (2016)

Filmul How To Be Single împletește cu succes poveștile a patru femei din New York – Alice, Meg, Robin și Lucy – care trec prin etape diferite în viața lor sentimentală. Ceea ce au ele în comun este nevoia de a reînvăța cum să fie singure într-o lume în care e tot mai greu să fii așa și ești înconjurat de povești de dragoste aparent fericite.

7. Girls Trip (2017)

Chiar dacă în această perioadă nu mai poți călători așa cum o făceai înainte și tânjești după o aventură în compania celor mai bune prietene, filmul Girls Trip îți alină dorul. În film, patru femei pornesc într-o adevărată aventură în New Orleans pentru a participa la Essence Festival. Și cum lucrurile interesante abia acum încep, ele au parte de o multitudine de experiențe acolo.

8. Girls Just Want To Have Fun (1985)

Comedia Girls Just Want To Have Fun ne-o arată pe Janey, interpretată de actrița Sarah Jessica Parker, o tânără gimnastă care nu e deloc de acord cu tatăl ei care o mută într-un oraș nou. Prietena ei nouă, Lynne, care are aceeași pasiune pentru dans precum ea, o convinge să dea probă pentru o competiție. Singura problemă ar fi că tatăl lui Janey nu pare prea încântat de dorința fiicei sale.

9. Bridesmaids (2011)

Bridesmaids se concentrează pe relația de prietenie dintre Annie și Lillian. Lillian se va căsători în curând și își întreabă cea mai bună prietenă dacă nu vrea să îi fie domnișoară de onoare. Annie acceptă asta, dar atunci când obligațiile ei sunt preluate de Helen, prietenia dintre Annie și Lillian pare pusă la încercare, iar Annie îi demonstrează de câte lucruri este în stare pentru o persoană dragă.

10. Booksmart (2019)

Booksmart, filmul pe care actrița Olivia Wilde l-a regizat, le surprinde pe Amy și Molly, cele mai bune prietene din liceu care și-au dedicat patru ani educației pentru a se putea îndrepta către o universitate din cadrul Ivy League. Chiar înainte de absolvire, își dau seama că ar fi trebuit să se distreze mai mult, așa că încearcă într-o singură noapte să recupereze tot ceea ce au ratat în patru ani.

Citește și:

Actori care au spus motivele pentru care își adoră un rol celebru

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro