Noi detalii inedite despre noul Sex and the City, dezvăluite chiar de Sarah Jessica Parker

Fanii Sex and The City au fost extrem de încântați de știrea că serialul va reveni pe micile ecrane și în același timp dezamăgiți de faptul că actrița Kim Cattrall, care a interpretat-o pe Samantha Jones, nu se va alătura celorlalte trei actrițe în noua producție.

Vestea că Sex and the City se întoarce a fost anunțată pe Instagram de cele trei actrițe, care au postat, fiecare, un scurt teaser care arată imagini din New York, alături de câteva cuvinte scrise pe un laptop, însoțite de vocea lui Sarah Jessica Parker, un procedeu utilizat intens în serial. Noua serie se va numi And Just Like That…

În teaser-ul care anunță că Sex and the City se întoarce la TV, numele noii serii, scris de personajul Carrie pe laptop, este urmat de cuvintele „povestea continuă…”, iar Sarah Jessica Parker a scris, în textul care însoțește filmulețul pe care l-a postat: „Și nu puteam să nu mă întreb… unde sunt ele acum?”.

Filmările sunt programate a începe în New York în primăvara acestui an, iar Sarah Jessica Parker a dat câteva detalii despre acțiunea din serial.

Actrița a dezvăluit că în serial va fi abordată și tema pandemiei de coronavirus: „Evident că va face parte din scenariu deoarece este vorba despre orașul în care locuiesc personajele. COVID-19 a schimbat relațiile dintre oameni pentru că unii prieteni au dispărut. Am mare încredere că scenariștii vor examina în detaliu acest aspect”, a declarat Parker într-un interviu acordat Vanity Fair.

Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) și Kristin Davis (Charlotte), care au 55 de ani în prezent, își vor continua rolurile, în timp ce Kim Catrall a refuzat să ia parte la acest nou proiect. Zvonurile neconfirmate spun că motivul refuzului ar fi o ceartă deja veche cu Parker.

„Cred că Cynthia, Kristin și cu mine suntem încântate de tot acest timp care a trecut și modul în care va fi prezentat în serial. Cine sunt ele în acest moment? Cum s-au adaptat? Ce lucruri importante au avut loc în viața lor? Unde au eșuat ca femei, ca prietene și cum și-au găsit drumul? Au ținut pasul cu timpurile? Sunt ca mulți alți oameni confuze, nervoase cu privire la ce se întâmplă acum în lume? Sunt foarte curioasă și nerăbdătoare să văd cum scenariștii își imaginează aceste personaje în momentul actual”, a mai declarat actrița.

Foto: arhiva ELLE

