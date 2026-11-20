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Anca Serea și partenerul ei de viață, Călin Șerban, formează un cuplu solid și demonstrează asta cu fiecare declarație publică pe care o fac despre povestea lor de dragoste.

Anca Țurcașiu, dezvăluiri despre relația cu partenerul e

Pe Instagram, Anca Țurcașiu le-a dezvăluit fanilor prima fotografie realizată împreună cu cel care i-a devenit ulterior partener de viață, Călin Șerban. Artista a retrăit, cu această ocazie, emoțiile acelui moment special. Ba mai mult, cântăreața a recunoscut că niciunul dintre ei nu își imagina atunci în ce mod li se va schimba amândurora viața.

„Azi am revăzut toate fotografiile noastre împreună, am retrăit, ca și cum am fi citit într-un jurnal, tot ce am trăit în acești ani minunați.

Facem atât de multe fotografii și ne întoarcem atât de rar să le revedem… păcat..

Încercați și voi să revedeți amintiri imortalizate de-a lungul timpului.

Vă vor crea momente minunate!

Vă îmbrățișăm!”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban, declarații despre relație

În 2022, Anca Țurcașiu a anunțat că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani, și alături de care are și un băiat, pe nume Radu. Artista și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent trăiește o poveste de dragoste alături de Călin Șerban, cunoscut pentru pasiunile sale legate de sporturile extreme, fiind primul instructor de kitesurfing din România. Partenerul artistei a mai fost căsătorit și are trei fiice.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au vorbit acum ceva timp la TV despre povestea lor de dragoste. Cei doi se cunosc de foarte mulți ani, inițial fiind prieteni apropiați.

„Am fost reticenți în a ne arăta de la începutul poveștii de dragoste. Am lăsat timpul să curgă… Ne cunoaștem de 20 de ani, când fiecare avea familia lui. Copiii noștri se cunoșteau, se jucau împreună pe aceeași plajă. Iar noi doi am rămas într-o relație de prietenie foarte strânsă. El e din Brașov și, de fiecare dată când mergeam la spectacole în Brașov, îl sunam pe Călin”, a spus Anca Țurcașiu în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au o legătură foarte strânsă, iar cei doi locuiesc împreună, fie la Brașov, de unde este partenerul artistei, fie în București.

„El face foarte multe sporturi extreme. A fost sportiv toată viața. Avem foarte multe lucruri în comun. Când am început relația, am realizat că și mâncăm la fel, suntem amândoi vegetarieni. Niciodată nu ne-am gândit că ar putea să fie altceva între noi, în afară de o relație de prietenie… Apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. E prietenul meu de o viață. Trec anii foarte repede și vrem să profităm cât mai mult. Orice femeie care trece prin așa ceva vrea să fie iubită, mângâiată, apreciată. Simte că trece timpul în defavoarea ei. Este normal să gândești așa. Ne ajutăm și ne sprijinim foarte mult și avem foarte multe pasiuni în comun. Și avem timp să călătorim, să plecăm peste tot în lumea asta… Contează foarte mult. Suntem într-un moment al vieții… Ne-am întâlnit într-un moment propice, putem să facem multe lucruri împreună”, a precizat Anca Țurcașiu.

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Foto: Instagram

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