Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Cătălin Măruță a vorbit despre proiectele profesionale ale fiicei sale, Eva, care se pregătește să revină pe micile ecrane într-un nou serial. Prezentatorul TV a dezvăluit cum se descurcă aceasta la filmări, dar și ce așteptări are de la viitorul celor doi copii pe care îi are împreună cu Andra. Deși nu exclude posibilitatea ca Eva sau David să urmeze o carieră în televiziune, acesta susține că își dorește, înainte de toate, ca ei să își descopere propriile pasiuni.

Cătălin Măruță, despre viitorul copiilor in televiziune

După ce a atras atenția publicului prin aparițiile sale în filmele „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”, Eva Măruță își continuă experiența în actorie cu un nou proiect. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță face parte din distribuția serialului „Tati Time”, regizat de Letiția Roșculeț, care urmează să fie difuzat la Pro TV.

Într-un interviu acordat recent, prezentatorul a mărturisit că încearcă să fie cât mai prezent în această etapă din viața fiicei sale și că merge frecvent pe platourile de filmare pentru a o susține. Cătălin Măruță este încântat de interesul Evei pentru actorie și consideră că aceasta își tratează cu seriozitate responsabilitățile profesionale. Cu toate acestea, prezentatorul a precizat că regizoarea producției este cea mai în măsură să vorbească despre performanțele fiicei sale.

„O vizitez destul de des, dar cum se descurcă, cred că trebuie să o întrebi pe Letiția Roșculeț, regizoarea. Eu cred că foarte bine, îi place foarte mult ceea ce face și cred că face o treabă senzațională. Abia aștept să apară serialul, pentru că e vorba de un serial de data aceasta și sper să ajungă la oameni pe măsura muncii pe care au depus-o acești oameni”, a declarat Cătălin Măruță pentru VIVA!.

Cătălin Măruță, despre posibilitatea ca Eva să îi urmeze cariera în televiziune

Cu o experiență de peste două decenii în industria televiziunii, Cătălin Măruță privește cu interes schimbările din domeniul în care și-a construit cariera. Întrebat dacă și-ar dori ca Eva să devină prezentatoare, acesta a atras atenția asupra transformărilor prin care trece televiziunea tradițională, într-o perioadă în care platformele digitale câștigă tot mai mult teren.

„Peste mai mulți ani, când va fi mai mare, sper să mai fie televiziunea așa cum o știm noi în ziua de astăzi. Pentru că dacă stăm să ne gândim, fiecare om are televiziunea lui în buzunar: telefonul mobil. Dar eu îmi doresc atât pentru Eva cât și pentru David să facă lucruri care îi fac fericiți, lucruri care le plac. Și eu și Andra am făcut ce ne-a plăcut și cred că asta contează. Pentru că dacă părinții sunt fericiți și copiii nu, n-ai făcut absolut nicio treabă”, a explicat prezentatorul.

Cătălin Măruță a fost întrebat și dacă se vede, la un moment dat, predându-i ștafeta fiicei sale. Răspunsul său a arătat că nu intenționează să le impună copiilor un anumit traseu profesional, chiar dacă atât el, cât și Andra, activează în industria divertismentului.

„Eu cred că atât Eva, cât și David sunt suficient de inteligenți să-și creeze drumul lor în viață. Fie că merg pe drumul meu sau al Andrei, sunt convins că o să facă o treabă senzațională. Și știu exact cât de muncitori și de serioși sunt, așa că orice ar face, baftă să aibă!”, a mai spus acesta.

Andra, despre faptul că e colegă la PRO TV cu fiica ei, Eva

Pe contul ei de Instagram, Andra a transmis un mesaj după ce s-a aflat oficial că fiica ei, Eva, face și ea parte din echipa PRO TV, același post de televiziune unde ea este jurată la Românii au talent.

„Eu și Eva suntem oficial colege. Eu la ‘Românii au Talent’, iar fata mea e Maya în noul serial „Tati Time”, tot la PRO TV.

Dacă știți ce emoții am eu la emisiune, să știți că piele de găină și inimă cât un purice am avut în prima ei zi de filmare.

Offf, cât de repede trece timpul… Și ei mari se fac.

Ce pot să mai zic? Să fie bine și mult succes întregii echipe! Hai cu Doamne ajută! Să iasă totul așa cum v-ați propus.”

Citește și:

Au început filmările pentru sezonul 17 REAL Românii au Talent. Nadia Comăneci, Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu așteaptă să descopere oameni surprinzători

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro