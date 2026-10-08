Eva Măruță, într-un serial la PRO TV. Despre ce proiect este vorba și alături de cine mai joacă

Eva Măruță va juca într-un serial de la PRO TV. Au fost dezvăluite primele informații despre noul proiect, dar și despre actrițele și actorii care completează distribuția.

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  de  ELLE.ro
1. Familia Măruță
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PRO TV a anunțat oficial că telespectatorii se vor putea bucura în curând de un nou serial, cu o poveste care este deja cunoscută publicului larg. Despre ce proiect este vorba și ce persoane mai sunt implicate?

Eva Măruță va juca într-un serial de la PRO TV

PRO TV lucrează la Tati Time, un serial care continuă acțiunea din filmele Tati Part-Time și Tati Full-Time și în care Eva Măruță va avea rol principal. Producția va fi o comedie de familie despre realitatea haotică a creșterii copiilor, iar în centru se află Iustin, personajul lui Alex Bogdan, care interpretează un tată iubitor, dar neconvențional.

În serial revine și actrița Raluca Aprodu, care va continua povestea personajului Sânziana, iar trioul principal, din filmele originale, va fi completat de Eva Măruță, în rolul Mayei. De asemenea, Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici sunt printre actorii care fac parte din distribuție.

„Mă bucur să pot anunța că povestea TATI merge mai departe și capătă o nouă formă: TATI TIME, un serial de comedie de familie care continuă universul deja cunoscut publicului din cele două filme. TATI TIME vorbește cu umor, dar și cu multă căldură, despre viața de familie așa cum este ea în realitate: cu copii, relații, carieră, griji, schimbări, momente de oboseală, dar și foarte multă iubire. Îi vom regăsi pe Iustin, Sânziana și Maya într-o nouă etapă a vieții lor, alături de personaje cunoscute, dar și de câteva apariții noi”, spune Delia Mihai, Head of Fiction PRO TV.

Serialul este produs de Vidra Productions, casa de producție care a strâns, de-a lungul timpului, zeci de milioane de vizualizări, stabilind recorduri: Teambuilding – cel mai de succes film din România modernă, al cărui scenariu a fost adaptat și în alte țări precum Cehia, Slovacia, Ucraina sau Germania. De asemenea, compania are un portofoliu variat și a realizat și producții precum: Miami Bici, Buzz House, Tati Part-Time și Tati Full-Time.

Tati Part-Time și Tati Full-Time sunt filmele mele preferate din tot ce am produs la Vidra. Rezonez foarte mult cu ele și pentru că, dintre toate rolurile și titlurile pe care le-am avut de-a lungul vieții, „mama” este preferatul meu, iar acest serial este despre bucuria, dar și povara de a fi părinte. Explorează subiecte precum presiunea socială, cum se schimbă dinamica dintre parteneri odată ce apare copilul, veșnicii socri prea băgăcioși, dar și multe altele. Serialul a fost scris din experiențe adevărate îmbrăcate în foarte mult umor, pentru că, în final, asta ne salvează pe toți, râsul. Mă bucur că PRO TV și VOYO au văzut același potențial ca și noi în aceste povești și în sfârșit serialul Tati Time și-a găsit casa și, sperăm noi, și publicul”, spune Alexandra Hash, CEO Vidra Productions și producătoarea serialului TATI TIME.

Filmările pentru TATI TIME au început, iar serialul va putea fi urmărit de cei de acasă, în curând, la PRO TV și pe VOYO.

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Foto: Instagram

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