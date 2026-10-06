Sebastian Stan, dezvăluire neașteptată despre „The Vampire Diaries.” Motivul pentru care actorul a refuzat un rol principal

Sebastian Stan ar fi putut avea un rol important în "The Vampire Diaries". Actorul a dezvăluit de ce a refuzat oferta și ce credea la acea vreme despre viitorul serialului.

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  de  ELLE
Sebastian Stan, dezvăluire neașteptată despre "The Vampire Diaries." Motivul pentru care actorul a refuzat un rol principal

Sebastian Stan a dezvăluit că ar fi putut face parte din distribuția unuia dintre cele mai populare seriale pentru adolescenți. Actorului i-a fost oferit rolul lui Stefan Salvatore în The Vampire Diaries, însă a decis să refuze propunerea, convins la momentul respectiv că producția nu va avea un parcurs prea lung.

Actorul în vârstă de 44 de ani, nominalizat la Oscar, a vorbit despre această perioadă în cadrul unei apariții recente în podcastul Happy Sad Confused. Sebastian Stan a povestit că oferta a venit după încheierea serialului Kings, iar experiența acelui proiect a cântărit în decizia sa.

„Mi-au oferit rolul lui Paul Wesley. Tocmai terminasem Kings„, a povestit Sebastian Stan. „Mă simțeam cu adevărat epuizat după faptul că acel proiect nu a funcționat.”

Kings, serialul NBC lansat în 2009, a fost anulat după numai un sezon, iar actorul nu era pregătit să se implice imediat într-un alt proiect despre care se temea că ar putea avea aceeași soartă. Sebastian Stan a recunoscut că nu anticipase succesul de care urma să se bucure „The Vampire Diaries”.

„Mă gândeam: Oh, o să mă implic din nou într-un proiect care probabil nici măcar nu va ajunge la al doilea sezon”, și-a amintit el.

„Nu am acceptat”, a continuat actorul, „iar apoi serialul a devenit extrem, extrem de popular.”

Rolul lui Stefan Salvatore i-a revenit în cele din urmă lui Paul Wesley, care a jucat alături de Nina Dobrev și Ian Somerhalder. The Vampire Diaries a debutat pe The CW în 2009 și, contrar temerilor pe care Sebastian Stan le avea la început, a continuat timp de opt sezoane, până în 2017.

Detalii despre viața personală a lui Sebastian Stan

În această vară, Sebastian Stan și partenera sa, Annabelle Wallis, au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au stârnit primele zvonuri despre relația lor în mai 2022, după ce au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a actorului Robert Pattinson. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, publicat în aprilie 2025, Sebastian Stan a explicat de ce a ales să fie discret în ceea ce privește relația lor.

„Simt că în zilele noastre este foarte greu să mai ai parte de orice fel de intimitate”, declara actorul, subliniind că relația lor „nu este un subiect despre care vreunul dintre noi vorbește public”.

Tot atunci, acesta a adăugat că viața personală reprezintă „singura parte a vieții mele pe care încerc să o păstrez oarecum doar pentru mine, chiar dacă, într-un fel sau altul, ajunge să fie făcută publică”.

Prima apariție oficială a cuplului a avut loc în februarie 2024, la premiera filmului A Different Man, prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Trei luni mai târziu, cei doi au pășit din nou împreună pe covorul roșu, de această dată la Festivalul de Film de la Cannes, unde Sebastian Stan și-a promovat filmul The Apprentice.

La începutul anului 2025, actorii au participat împreună și la gala Globurilor de Aur. Annabelle Wallis a ales pentru eveniment o rochie roz cu paiete, iar Sebastian Stan a câștigat primul Glob de Aur din cariera sa, la categoria Cel mai bun actor într-un film muzical sau de comedie, pentru interpretarea din A Different Man.

În discursul de acceptare, actorul a vorbit despre mesajul filmului și despre modul în care sunt percepute persoanele cu dizabilități.

„Ignoranța și disconfortul nostru față de dizabilitate și desfigurare trebuie să înceteze acum. Trebuie să normalizăm aceste realități și să continuăm să ne expunem pe noi înșine și pe copiii noștri la ele pentru a încuraja acceptarea. O modalitate prin care putem face asta este să susținem în continuare povești incluzive”.

La finalul discursului, Sebastian Stan i-a transmis un mesaj partenerei sale: „Annabelle, te iubesc”.

De asemenea, Sebastian Stan a oferit primele declarații despre rolul de tată, în contextul promovării noului său film, Fjord. Rolul l-a făcut pe actor să reflecteze mai profund asupra propriei vieți și asupra modului în care privește masculinitatea și paternitatea.

„Vreau să fiu un tată bun”, a declarat actorul.

Mai târziu, în cadrul aceluiași interviu, Sebastian Stan a vorbit și despre responsabilitatea pe care o simte în această nouă etapă a vieții sale.

„Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, bineînțeles, un om bun. Am 43 de ani și simt că, în multe feluri, abia acum încep să învăț cu adevărat. Este incredibil pentru mine. Îmi place să descopăr perspective diferite ale oamenilor. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce punct de vedere este vorba, doar ca să înțeleg”, a spus actorul.

Înainte de relația cu Annabelle Wallis, Sebastian Stan a avut o relație cu Leighton Meester, colega sa din serialul Gossip Girl. Cei doi au fost împreună între 2008 și 2010. De-a lungul anilor, actorul a mai fost asociat cu Dianna Agron, Jennifer Morrison, Margarita Levieva și Alejandra Onieva.

La rândul său, Annabelle Wallis a avut o relație cu actorul Chris Pine. Cei doi au format un cuplu timp de patru ani, înainte de a se despărți în martie 2022.

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Foto: Getty Images

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