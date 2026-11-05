Prințul Harry și Meghan Markle, noi probleme la Hollywood. Ce se întâmplă cu proiectele lor Netflix

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Prințul Harry și Meghan Markle traversează o perioadă complicată din punct de vedere profesional, după ce mai multe proiecte dezvoltate în colaborare cu Netflix au stagnat, iar compania lor de producție, Archewell Productions, continuă să piardă membri importanți ai echipei.

Surse citate în exclusivitate de Page Six susțin că două dintre filmele pregătite de cuplu pentru Netflix, „Meet Me at the Lake” și „The Wedding Date”, se află în continuare în etapa de dezvoltare, fără să fi fost înregistrate progrese evidente din luna martie. Cu toate acestea, o altă sursă familiarizată cu industria cinematografică a explicat că întârzierile nu reprezintă neapărat un motiv de îngrijorare, fiind frecvente în cazul adaptărilor după romane.

„Este Hollywood. Oamenii știu cum funcționează lucrurile aici, iar proiectele nu se realizează într-o singură zi”, a declarat sursa pentru Page Six, precizând că producătorii trebuie să colaboreze îndeaproape cu autorii cărților pentru dezvoltarea scenariilor.

„Toate acestea fac parte din proces. Există numeroase etape”, a adăugat aceasta.

„Meet Me at the Lake”, adaptarea bestsellerului semnat de Carley Fortune, se află în dezvoltare încă din august 2023. Potrivit informațiilor apărute în presă, proiectul ar avea deja un regizor, însă identitatea acestuia nu a fost făcută publică. În ceea ce privește „The Wedding Date”, filmul bazat pe romanul de dragoste al autoarei Jasmine Guillory, lucrările au început în 2025. Nici despre serialul dramatic dedicat lumii sportului polo, anunțat anterior de Ducii de Sussex și care nu are încă un titlu oficial, nu au mai fost comunicate informații noi.

În paralel, Prințul Harry ar pregăti un documentar dedicat mamei sale, Prințesa Diana, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la moartea acesteia, în 2027. Deocamdată, nu se știe dacă Netflix va participa la realizarea producției.

O nouă plecare importantă din compania Prințului Harry și a lui Meghan Markle

Incertitudinile legate de viitorul proiectelor coincid cu o nouă schimbare în conducerea Archewell Productions. Potrivit Deadline, Chanel Pysnik, care ocupa funcția de directoare a departamentului de producții non-ficțiune, a decis să părăsească firma.

Pysnik s-a numărat printre primii angajați ai companiei și a avut un rol important în realizarea documentarului Netflix „Harry & Meghan”, una dintre cele mai cunoscute producții ale cuplului.

În luna ianuarie, aceasta i-a însoțit pe Harry și Meghan la Festivalul de Film Sundance, unde a avut loc o proiecție a documentarului „Cookie Queens”. De asemenea, săptămâna trecută, Pysnik a participat la ceremonia Daytime Emmy Awards, unde emisiunea „With Love, Meghan” a fost nominalizată la categoria cel mai bun program de lifestyle. Premiul a fost câștigat însă de „A Different Breed”, un serial dedicat câinilor.

Surse citate de Page Six au precizat că Pysnik și-a dorit o nouă etapă în carieră, iar Prințul Harry, în vârstă de 42 de ani, și Meghan Markle, în vârstă de 45 de ani, vor căuta o persoană care să îi preia atribuțiile în cadrul companiei lor, care funcționează cu o echipă restrânsă. Schimbarea intervine la doar câteva săptămâni după ce Page Six a dezvăluit, în exclusivitate, că firma Ducilor de Sussex își reduce numărul de angajați.

De-a lungul timpului, mai mulți membri ai conducerii au părăsit compania, printre care Ben Browning, fostul director de conținut, Fara Taylor, responsabilă de marketing, Mandana Dayani, care a ocupat funcția de președintă, Rebecca Sananes, directoarea diviziei audio, și Bennett Levine, manager de producție.

Situația este complicată și de reorganizarea recentă a conducerii Netflix. Bela Bajaria, directoarea de conținut a platformei, și Dan Lin, responsabilul diviziei de film, au fost îndepărtați din funcții, iar Peter Rice a preluat coordonarea operațiunilor de conținut. Nu este clar dacă noul director va manifesta același interes pentru proiectele lui Harry și Meghan precum predecesorii săi. Cu toate acestea, cuplul continuă să beneficieze de susținerea lui Ted Sarandos, co-CEO al Netflix.

„Ted îi susține în continuare sută la sută”, a declarat pentru Page Six o sursă apropiată situației.

În luna martie, Netflix a încheiat oficial parteneriatul cu As Ever, brand-ul fondat de Meghan Markle. Totodată, emisiunea culinară a Ducesei de Sussex, „With Love, Meghan”, a fost anulată după numai două sezoane.

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors în Marea Britanie după șase ani

În timp ce viitorul colaborărilor lor de la Hollywood rămâne incert, Harry și Meghan au făcut o schimbare importantă și în viața personală. În august, cei doi s-au întors în Marea Britanie, după șase ani în care au locuit în California alături de copiii lor, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Prima lor apariție publică oficială împreună de la relocare a avut loc luna trecută, în timpul unei vizite la Nottingham. Ducii de Sussex au fost întâmpinați cu căldură de localnici și au părut bine dispuși, salutând persoanele prezente și ținându-se de mână pe parcursul evenimentului.

Cu toate acestea, revenirea lor în Marea Britanie a fost umbrită de un scandal care îl vizează pe Thomas Markle Sr., tatăl Ducesei de Sussex, cu care aceasta nu mai păstrează legătura din 2018. Luna trecută, Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, a susținut că a descoperit mai multe fotografii și înregistrări video care ar conține materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor printre bunurile tatălui lor, aflate în locuința acestuia din Filipine. Potrivit Page Six, poliția locală a confirmat că desfășoară o investigație și colaborează cu autoritățile din Statele Unite.

Thomas Markle Sr. a respins categoric acuzațiile, pe care le-a numit „minciuni bolnave”. Ulterior, săptămâna trecută, Daily Mail a relatat că ar fi fost descoperite și alte materiale tulburătoare într-un spațiu de depozitare închiriat de acesta în Mexic.

Meghan Markle a reacționat printr-o declarație în care a precizat că știa de mai mulți ani despre aceste acuzații, pe care le-a descris drept „profund tulburătoare”.

„Sper că acum se poate înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații au denaturat lucrurile de-a lungul anilor, distanța pe care am păstrat-o față de tatăl meu și decizia de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: să îi protejez”, a declarat Ducesa de Sussex.

„Am avut încredere că autoritățile făceau același lucru pentru alte familii”, a continuat aceasta.

În contextul controverselor, Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii ai lor au părăsit temporar Marea Britanie pentru o vacanță de familie, organizată în timpul vacanței școlare.

Cuplul urmează să călătorească din nou în străinătate săptămâna viitoare. Potrivit PEOPLE, Harry și Meghan au confirmat marți că vor merge la Bruxelles, în Belgia, pentru prima lor apariție oficială comună în afara Marii Britanii de la relocare.

Foto: Getty Images

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