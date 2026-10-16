Ce le-a spus Meghan Markle admiratorilor la prima apariție publică alături de Prințul Harry în Marea Britanie

Meghan Markle și Prințul Harry au revenit în atenția publicului britanic cu o vizită la Nottingham, unde au fost întâmpinați cu aplauze, flori și mesaje de susținere.

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  . Actualizat 16.10.2026, 09:04,  de  ELLE.ro
Ce le-a spus Meghan Markle admiratorilor la prima apariție publică alături de Prințul Harry în Marea Britanie

Meghan Markle și Prințul Harry au fost întâmpinați cu aplauze și urale la Nottingham, în cadrul primei lor apariții publice împreună în Marea Britanie de la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, din 2022. Ducii de Sussex au participat la mai multe evenimente caritabile, la șase săptămâni după revenirea lor în Regatul Unit.

Cei doi au fost întâmpinați de aproximativ 100 de persoane, printre care și numeroși copii. Meghan a primit flori și cadouri, a făcut fotografii cu admiratorii și a schimbat câteva cuvinte cu cei prezenți. Ha

Este minunat să fim din nou aici”, le-a transmis Meghan Markle celor care au venit să îi vadă.

Ducesa a remarcat și vremea însorită, spunând: „Avem o vreme minunată astăzi. Am avut noroc”.

Meghan Markle, reîntâlnire emoționantă cu o admiratoare

Nottingham are o semnificație specială pentru cuplu, deoarece aici Harry și Meghan au participat la primul lor eveniment regal împreună, după anunțarea logodnei, în 2017. Printre persoanele care i-au întâmpinat s-a numărat și Irene Hardman, în vârstă de 90 de ani, care îi cunoscuse și în urmă cu aproape un deceniu. Femeia a adus o fotografie înrămată de la întâlnirea lor din 2017, iar Meghan a sărutat-o pe obraz.

„Dumnezeule, ce drăguț! Aceea a fost prima noastră întâlnire cu publicul. Ce amintire frumoasă”, i-a spus Ducesa.

Irene a povestit ulterior pentru Daily Mail că Meghan Markle și-a amintit momentul și că a fost încântată să o revadă.

În timpul vizitei, Ducii de Sussex au susținut mai multe inițiative comunitare, inclusiv un proiect alimentar înființat după tragedia de la Grenfell Tower și un studio de înregistrări unde Meghan urma să participe la un atelier de actorie.

Ce ținută a ales Meghan Markle

Pentru apariția de la Nottingham, Ducesa a mizat pe o ținută elegantă, alcătuită din piese semnate de branduri britanice. Meghan Markle a purtat un palton din lână și cașmir de la Joseph, în valoare de 1.495 de lire sterline, și pantofi burgundy de la Jennifer Chamandi, care costă aproximativ 650 de lire sterline.

Ținuta a fost completată de o fustă creion într-o nuanță de prună, modelul Oliena de la The Fold, în valoare de 175 de lire sterline, și o curea care pare să provină de la Marks & Spencer.

Meghan Markle nu intenționează să revină la îndatoririle regale

Deși vizita a amintit de perioada în care Meghan Markle și Prințul Harry reprezentau oficial familia regală, surse apropiate cuplului susțin că Ducesa nu își dorește să reia acest rol.

„Aparițiile sale publice vor fi relativ rare. În prezent, citește foarte multe scenarii. Dacă îi mai rămâne timp după toate acestea, se va implica și în activități caritabile”, a declarat o sursă apropiată Ducilor de Sussex.

Aceasta a precizat că Meghan își concentrează atenția asupra copiilor, afacerilor și unei posibile reveniri în actorie. Ducesa intenționează, de asemenea, să lanseze brandul As Ever în Marea Britanie până la sfârșitul anului.

În schimb, Prințul Harry rămâne implicat în proiectele sale caritabile, în special în Invictus Games.

„Au priorități profesionale diferite”, a declarat o sursă pentru The Telegraph.

Între timp, cei doi așteaptă o decizie privind posibilitatea de a beneficia de protecție finanțată din fonduri publice în Marea Britanie.

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Foto: Getty Images

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