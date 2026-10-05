Prințul Harry și Meghan Markle, prima apariție împreună după revenirea în Marea Britanie

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Prințul Harry și Meghan Markle au fost surprinși luând prânzul împreună într-un pub din Cotswolds. Cei doi au fost fotografiați ținându-se de mână în timp ce se îndreptau spre The Falkland Arms. Este pentru prima dată când sunt văzuți împreună de la revenirea lor surpriză în Marea Britanie.

Pentru această ieșire, cei doi au ales ținute casual, iar Harry a purtat o șapcă de baseball a departamentului de pompieri din Santa Barbara, un omagiu adus locului pe care l-au numit casă în Statele Unite, Montecito, California.

În interiorul pubului, care datează din secolul al XVI-lea, Meghan Markle a comandat eglefin în aluat cu bere fără gluten, servit cu cartofi prăjiți, piure de mazăre și sos tartar, în timp ce Prințul Harry a ales o plăcintă cu pui, șuncă și praz, alături de legume de sezon, piure cremos de cartofi și sos gravy.

O sursă din cadrul pubului a declarat pentru The Sun că ducele și Ducesa de Sussex nu au beneficiat de un tratament diferit din partea personalului sau a celorlalți clienți.

„Aici, toată lumea este tratată regește, indiferent cine ești”, a declarat sursa. „Suntem norocoși să avem o mulțime de oameni diferiți care ne vizitează și toată lumea este tratată ca un localnic. Când au venit aici, Harry și Meghan s-au comportat pur și simplu ca niște localnici.”

Mutarea lor nu a fost însă lipsită de probleme, cele mai multe fiind legate de securitatea copiilor lor. Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani, au frecventat doar două zile o prestigioasă școală pregătitoare, cu taxe anuale de aproximativ 35.000 de dolari, înainte ca problemele de securitate legate de deplasarea lor să-i determine să renunțe.

Harry și Meghan s-au confruntat cu noi probleme de securitate după ce numărul personal de telefon al fostei actrițe din „Suits” ar fi fost făcut public în urma înscrierii acesteia într-un grup de WhatsApp destinat părinților elevilor școlii. Paparazzi au fost observați și în apropierea noii școli a copiilor, spre nemulțumirea Ducelui și Ducesei de Sussex, care au descris comportamentul fotografilor drept „extraordinar de imprudent”.

„Există o diferență uriașă între activitatea legitimă a presei și fotografii care se plimbă în jurul perimetrului unei școli, se opresc pentru a privi în interiorul curții și îi urmăresc pe copii în timp ce aceștia își desfășoară activitățile de zi cu zi”, a declarat un purtător de cuvânt al ducilor de Sussex pentru Page Six, într-un comunicat transmis la începutul acestei săptămâni.

Reprezentantul cuplului a mai spus că este „îngrijorător” faptul că unii membri ai presei paparazzi din Europa „par să nu fie dispuși să respecte intimitatea copiilor la școală”. Săptămâna trecută, Harry a confirmat că cei doi copii ai săi „sunt fericiți la școală”, într-un interviu acordat CTV.

„A fost minunat să mă întorc pe pământ britanic”, a adăugat autorul volumului „Spare”.

Foto: Getty Images

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