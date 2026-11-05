Flavia Mihășan, declarații sincere despre dorința de a avea un copil cu partenerul ei, Andrei Ciobanu: „Deocamdată…”

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Flavia Mihășan a vorbit sincer despre posibilitatea de a deveni mamă alături de partenerul ei, Andrei Ciobanu.

Flavia Mihășan, despre posibilitatea a avea un copil cu Andrei Ciobanu

După ce s-a despărțit de tatăl copiilor ei, Marius Moldovan, Flavia Mihășan a fost singură o perioadă. Acum, vedeta iubește din nou și formează un cuplu alături de Andrei Ciobanu. După ce au confirmat că sunt într-o relație, fosta asistentă TV și comediantul au început să se afișeze tot mai des împreună, inclusiv la evenimente mondene. Andrei Ciobanu are o relație apropiată cu Tudor și Carol, cei doi copii pe care Flavia Mihășan îi are din relația cu fostul ei partener, Marius Moldovan.

Recent, Flavia Mihășan a răspuns unei curiozități referitoare la posibilitatea de a avea un copil cu actualul ei partener, Andrei Ciobanu.

„Deocamdată în ce privește al treilea copil nu am nimic de anunțat. Oricum, dacă va fi să fie, o să merg întâi să iau căruciorul și după vă anunț. Dar deocamdată nu avem în plan”, a declarat Flavia Mihășan pentru Click!

Cum a început relația dintre Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

Recent, Flavia Mihășan a dezvăluit cum s-au cunoscut ea și Andrei Ciobanu. Amândoi se știau din industria de divertisment, iar pe parcurs au descoperit că rezonează pe mai multe planuri.

„Noi ne știm de ceva timp, de foarte mulți ani, doar că nu ne știam atât de bine. Ne-am cunoscut din industrie și a fost o surpriză plăcută să văd că ne potrivim pe atâtea planuri”, a spus Flavia Mihășan pentru VIVA!

Flavia Mihășan a mai spus și cum a fost cucerită de Andrei Ciobanu. Comediantul nu ratează ocazia de a-i face surprize romantice partenerei sale.

„E mult de spus că e o persoană super complexă, dar e un tip foarte deștept, are un simț al umorului care îmi place foarte mult și e un om real, autentic, foarte bun.”

Între Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu există o diferență de vârstă de cinci ani, iar fosta asistentă TV nu consideră că ar fi un impediment acest lucru.

„Nu! De multe ori mă ia prin surprindere când mi se zice. Adică între noi niciodată nu se simte asta. Din contră, el este mult mai matur și mult mai grounded (așezat – n.red.) decât sunt eu. Bine, nu e greu, nu e ca și cum eu sunt vreun exemplu. (râde) Dar nu cred în asta, nu cred în genul ăsta de diferențe. Adică nu cred că e important.”

Flavia Mihășan, despre rolul de mamă și regulile din creșterea celor doi băieți

Flavia Mihășan a vorbit recent despre cum este ca mamă și despre o regulă importantă pe care o aplică atunci când vine vorba de creșterea băieților ei, Carol și Tudor.

„Regula numărul unu este: mic dejun sănătos, fără foarte mult dulce, multă apă și multă, multă, multă mișcare.”

Flavia Mihășan a povestit că băieții ei au voie să se uite pe ecrane doar în weekend, în rest aceștia au accesul interzis. Vedeta consideră că este alegerea corectă pentru dezvoltarea lor și este conștientă de urmările nocive care ar apărea dacă ei ar folosi telefonul mai des.

„Fără telefoane. Eu văd efectul atunci când se uită la ecran și nu-mi place: ecranul te agită și atunci prefer să fie calmi. Se uită în weekend, au voie să se uite un pic, dar în restul săptămânii nu este nici măcar televizorul aprins. Încerc să mă țin de asta măcar acum, cât sunt micuți și îi pot controla. Presupun că în timp, când vor avea telefoane și vor crește, o să fie un pic mai greu, dar momentan încerc să diminuez ecranele pentru că știu că nu le fac bine.”

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Foto: Instagram

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