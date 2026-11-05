Andreea Marin, fotografie emoționantă cu fiica ei, Violeta, și Radu Ștefan Bănică. Cum au apărut cei doi frați

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Andreea Marin a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram o fotografie specială cu fiica ei, Ana Violeta Bănică, și fratele acesteia, Radu Ștefan Bănică. Imaginea a fost realizată cu ocazia galei „Nu există nu se poate”, eveniment organizat și găzduit de vedetă, la care cei doi frați au fost prezenți pentru a o susține.

Andreea Marin, moment special alături de Violeta și Radu Ștefan Bănică

Cea de-a treia ediție a galei „Nu există nu se poate”, desfășurată pe 15 octombrie 2026, la Palatul Parlamentului, a reprezentat pentru Andreea Marin nu doar un proiect profesional important, ci și un prilej de a-i avea aproape pe cei dragi.

Printre invitați s-au numărat fiica sa, Ana Violeta Bănică, și Radu Ștefan Bănică, fiul artistului Ștefan Bănică din relația cu Camelia Constantinescu. Cei doi sunt frați din partea tatălui și au păstrat o legătură apropiată de-a lungul anilor.

Fotografia distribuită de Andreea Marin pe Instagram îi surprinde pe cei doi tineri împreună și pune în lumină relația frumoasă dintre ei. Prezența Violetei a fost cu atât mai specială cu cât tânăra studiază în Statele Unite ale Americii și s-a întors în România pentru a participa la evenimentul organizat de mama sa.

La rândul său, Radu Ștefan Bănică a fost prezent la gală, unde a avut ocazia să petreacă timp alături de sora lui și să o susțină pe Andreea Marin.

Ce relație are Radu Ștefan Bănică cu Andreea Marin

Deși Andreea Marin și Ștefan Bănică s-au despărțit în 2013, prezentatoarea a păstrat o relație apropiată cu Radu Ștefan Bănică, fiul artistului dintr-o relație anterioară. Tânărul, care și-a construit propria carieră artistică, a vorbit de-a lungul timpului despre importanța familiei și despre oamenii care l-au susținut în dezvoltarea sa personală și profesională.

Radu Ștefan Bănică a participat cu mai multe ocazii la evenimentele organizate de Andreea Marin. Chiar dacă tatăl lui, Ștefan Banică, și fosta prezentatoare TV au divorțat, tânărul a continuat să fie apropiat cu Andreea Marin. Radu Ștefan Bănică a vorbit în urmă cu ceva timp despre relația lui cu Andreea Marin. Tânărul a avut cuvinte de laudă la adresa vedetei TV.

„Foarte bine. Este un om extraordinar. Da, am fost la gală și o să merg ori de câte ori am posibilitatea”, a spus Radu Ștefan Bănică pentru viva.ro.

În ceea ce privește o posibilă colaborare muzicală cu sora lui, Violeta, Radu Ștefan Bănică a precizat că nu crede că acest lucru va fi posibil.

„Sora mea Violeta nu este pe muzică, este pe partea practică de politică, de avocatură. Așa că nu cred că o să cântăm împreună.”

Radu Ștefan Bănică are o relație frumoasă cu Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. Actorul a avut mereu numai cuvinte de laudă la adresa surorii sale. Despre relația pe care o are cu sora lui, Violeta, Radu Ștefan Bănică a spus:

„Este una foarte frumoasă, sunt foarte uimit cât de repede a trecut timpul și mă bucur că ne avem unul pe altul, suntem norocoși, avem discuțiile noastre, secretele noastre”, mărturisea Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!

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Foto: Arhiva ELLE

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