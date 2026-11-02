Kate Middleton și Prințul William au publicat o fotografie rară cu Prințul Louis. Cum arăta mezinul familiei regale la un an

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Prințul William și Kate Middleton au marcat Halloween-ul prin publicarea unei fotografii inedite cu fiul lor cel mic, Prințul Louis. Imaginea, realizată în urmă cu șapte ani chiar de Prințesa de Wales, a atras numeroase reacții din partea admiratorilor familiei regale britanice.

Sâmbătă, 31 octombrie, Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 44 de ani, au publicat pe contul lor oficial de Instagram o fotografie nemaivăzută până acum cu Prințul Louis, surprins pe când avea doar un an.

În imagine, fiul cel mic al cuplului regal, care are în prezent 8 ani, apare într-o grădină cu flori, în timp ce încearcă să ridice un dovleac. Louis poartă o jachetă de ploaie bleumarin și o pereche de cizme de cauciuc roșii.

„Halloween fericit!”, au transmis William și Kate în descrierea postării, precizând că fotografia a fost realizată de Prințesa de Wales.

Imaginea a stârnit numeroase reacții în secțiunea de comentarii, unde admiratorii familiei regale au fost încântați să îl vadă pe Prințul Louis la o vârstă atât de fragedă.

„Un dovlecel adorabil”, a comentat o persoană, în timp ce un alt utilizator a scris: „Ce drăgălaș!”. Un al treilea admirator a făcut referire la dovleacul din fotografie, comentând: „Un dovlecel micuț cu un dovlecel micuț”.

Nu este pentru prima dată în acest an când Prințul William și Kate Middleton publică imagini din arhiva personală cu fiul lor cel mic.

În luna aprilie, cu ocazia aniversării de 8 ani a Prințului Louis, cei doi au distribuit un videoclip alcătuit din secvențe care nu mai fuseseră făcute publice. În imaginile surprinse în timpul unei zile petrecute la plajă, Louis poate fi văzut jucându-se în nisip, alergând spre apă și intrând în mare, îmbrăcat într-un costum de neopren.

„Vă mulțumim pentru toate urările de ziua Prințului Louis. La 8 ani, viața e minunată!”, au transmis William și Kate în mesajul care a însoțit videoclipul.

În aceeași zi, pe contul oficial de Instagram al Prințului și Prințesei de Wales a fost publicat și un nou portret aniversar. Fotografia îl înfățișa pe Louis la bordul unei ambarcațiuni, zâmbind cu brațele încrucișate și purtând un pulover albastru cu fermoar scurt la gât.

„La mulți ani, Louis! Astăzi împlinește 8 ani!”, au scris părinții săi.

Și aniversarea de 7 ani a Prințului Louis, din aprilie 2025, a fost marcată prin publicarea unei fotografii oficiale. În portretul realizat atunci, fiul cel mic al cuplului regal apărea așezat pe o stâncă, zâmbind larg și lăsând la vedere faptul că îi lipseau dinții din față. Prințul purta un pulover peste o cămașă cu nasturi și o pereche de blugi.

„Îi urăm Prințului Louis o aniversare foarte fericită cu ocazia împlinirii vârstei de 7 ani!”, se arăta în mesajul care însoțea fotografia.

Prințul William și Kate Middleton s-au căsătorit în aprilie 2011 și au împreună trei copii: Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, în vârstă de 11 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 8 ani.

Detalii rare despre copiii Prințului William și ai lui Kate Middleton

Un fotograf apropiat familiei regale a dezvăluit că cei trei copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton încep să conștientizeze că au o copilărie diferită de cea a altor copii. Potrivit Page Six, Chris Jackson a vorbit despre relația sa cu familia regală și despre momentele pe care le-a surprins de-a lungul anilor, cu ocazia lansării noii sale cărți.

Fotograful Getty Images a participat la un eveniment organizat la N. Peal, în Upper East Side, pentru promovarea volumului său „Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era”, unde a oferit câteva detalii despre cei mai tineri membri ai familiei regale britanice.

Referindu-se la Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, Jackson a explicat că, deși cei trei copii apar relativ rar în public, fiecare astfel de ocazie îi permite să observe cât de mult s-au schimbat de-a lungul timpului.

„Nu îi vezi foarte des, dar atunci când îi vezi, e minunat să îi privești cum cresc”, a spus acesta.

Fotograful consideră că George, Charlotte și Louis încep să înțeleagă că experiențele lor sunt diferite de cele ale altor copii.

„Presupun că își dau seama că nu este ceva normal să fie în aceste situații”, a declarat el, făcând referire la participarea lor la evenimente oficiale, precum Trooping the Colour.

Jackson a vorbit și despre relația dintre cei trei frați, ale căror interacțiuni le-a surprins în numeroase fotografii.

„E minunat să îi vezi interacționând între ei”, a adăugat el.

În ceea ce o privește pe Prințesa Charlotte, fotograful a remarcat atât asemănarea fizică dintre aceasta și tatăl său, cât și trăsăturile pe care le-a moștenit de la Kate Middleton.

„Are o prezență extraordinară”, a spus Jackson, descriind-o pe Charlotte drept o versiune în miniatură a mamei sale.

Una dintre fotografiile sale preferate a fost realizată în 2024, în timpul paradei Trooping the Colour, când Prințesa Charlotte se afla într-o trăsură.

„Avea un fel de concentrare aparte în acea imagine”, a explicat fotograful, referindu-se la portretul inclus în cartea sa. „Îmi place acel moment”, a adăugat el.

Chris Jackson și-a amintit și de un episod „deosebit de amuzant” petrecut în timpul paradei organizate cu ocazia Zilei Victoriei, în 2025, când Prințesa Charlotte și Prințul Louis „făceau glume pe seama părului” fratelui lor mai mare, George.

„Prind tot felul de astfel de momente mici”, a povestit fotograful, menționând că a avut ocazia să observe îndeaproape și relația dintre Prințul William și fiul său cel mare.

„Să îi fotografiez de-a lungul anilor a fost cu adevărat special”, a concluzionat Chris Jackson.

Foto: Getty

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