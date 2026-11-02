Margaret Qualley și Jack Antonoff divorțează oficial după trei ani de căsnicie. Cei doi au depus actele de separare

Margaret Qualley și Jack Antonoff au decis să divorțeze după trei ani de căsnicie. Actrița și celebrul producător muzical, cunoscut pentru colaborările sale cu Taylor Swift, au depus oficial actele de divorț.

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  de  ELLE.ro
Margaret Qualley și Jack Antonoff divorțează oficial după trei ani de căsnicie. Cei doi au depus actele de separare

Jack Antonoff și Margaret Qualley divorțează după trei ani de căsnicie. Producătorul muzical, cunoscut pentru colaborările sale cu Taylor Swift, și actrița au depus oficial actele de divorț, confirmând astfel zvonurile despre despărțirea lor, apărute în urmă cu câteva luni.

Potrivit Daily Mail, Jack Antonoff, în vârstă de 42 de ani, și Margaret Qualley, de 32 de ani, au depus cererea de divorț vineri. Cei doi au înaintat instanței și un acord privind condițiile separării, ale cărui detalii nu au fost făcute publice. Relația lor a început în 2021, iar în august 2023 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii la care au participat numeroase celebrități.

Indiciile care au anunțat despărțirea

Speculațiile privind problemele din căsnicia lor au apărut în luna iulie, când Jack Antonoff a participat la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce alături de sora sa, Rachel, în locul soției sale. La momentul respectiv, Margaret Qualley se afla pe platourile de filmare ale producției „Possession”. Ulterior, fanii au observat că actrița eliminase de pe Instagram fotografiile de la nunta sa. Mai mult, pe profilul acesteia nu se mai regăsesc imagini cu Jack Antonoff.

Ultima postare publică dedicată soțului său a fost distribuită pe 31 martie, când Margaret i-a transmis un mesaj aniversar prin Instagram Stories. Fotografia în care muzicianul o ținea în brațe era însoțită de mesajul „La mulți ani, iubitule”.

Un alt indiciu a fost schimbarea numelui său de utilizator de pe Instagram, din @isimostar în @sarahmargaretqualley23. Modificarea a atras atenția deoarece Bleachers, formația lui Antonoff, lansase în 2024 o piesă intitulată „Isimo”.

Ultima apariție publică a celor doi împreună a avut loc în februarie 2026, la Premiile Grammy, unde au părut foarte apropiați.

Margaret Qualley, întrebată despre colaborările soțului cu Taylor Swift

Înaintea despărțirii, actrița a avut o reacție stânjenită în timpul unui interviu pentru emisiunea „Today”, când prezentatorul Craig Melvin a întrebat-o despre albumul „The Life of a Showgirl” al lui Taylor Swift.

„Nu știu nimic”, a răspuns Margaret Qualley, vizibil surprinsă.

Ulterior, actrița a râs și a adăugat: „Abia aștept să ascult muzica”.

Jack Antonoff a colaborat îndeaproape cu Taylor Swift la albumele „Midnights” și „The Tortured Poets Department”. Cel mai recent album al artistei a fost însă produs de Max Martin și Shellback.

Margaret Qualley și Jack Antonoff au început să formeze un cuplu în 2021, iar logodna lor a fost confirmată în mai 2022. Un an mai târziu, s-au căsătorit în New Jersey, în prezența unor invitați celebri, printre care Taylor Swift, Cara Delevingne și Lana Del Rey. Într-un interviu acordat ELLE UK în 2024, fiica actriței Andie MacDowell mărturisea că s-a îndrăgostit de Antonoff aproape instantaneu.

„Îl cunoscusem pe Jack probabil cu două săptămâni înainte, dar m-am îndrăgostit nebunește de el imediat”, povestea actrița. „Aveam sentimentul acela puternic, de certitudine, că el era bărbatul cu care urma să mă căsătoresc.”

Deși păreau să formeze unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood, relația lor s-a încheiat după trei ani de căsnicie. Motivele despărțirii nu au fost dezvăluite.

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foto: Getty Images

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