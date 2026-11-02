Cu ce se ocupă Miruna, partenera lui Mario Fresh. Tânăra a vorbit deschis pe internet despre job-ul ei: „În prezent profesez ca…”

Miruna Gavrilă este o prezență discretă pe rețelele de socializare, însă ocazional dezvăluie celor care o urmăresc și aspecte mai puțin cunoscute din viața ei.

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  de  Andreea Ilie
1. Mario Fresh și Miruna Gavrilă
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Mario Fresh și Miruna Gavrilă continuă să își trăiască povestea de dragoste departe de controverse și nu ratează ocazia de a le arăta urmăritorilor mici fragmente din viața lor de zi cu zi.

Cu ce se ocupă Miruna, partenera lui Mario Fresh

După încheierea relației de lungă durată cu Alexia Eram, Mario Fresh a intrat într-un nou capitol al vieții sale sentimentale. Artistul se bucură din plin de prezent și nu ezită să lase acest lucru să se vadă, el având o frumoasă relație cu partenera lui, Miruna Gavrilă.

La rândul ei, Alexia Eram se declară foarte fericită pe plan amoros, având o relație de mai bine de un an și jumătate cu Tonghi, alături de care apare constant pe rețelele de socializare.

Miruna Gavrilă este o prezență discretă pe rețelele de socializare, însă ocazional dezvăluie celor care o urmăresc și aspecte mai puțin cunoscute din viața ei.

Iubita lui Mario Fresh a dezvăluit recent că, după ce a absolvit Facultatea de Medicină Dentară, s-a angajat la un cabinet privat de stomatologie.

„În urmă cu aproximativ doi ani am terminat facultatea de Medicină Dentară, iar în prezent profesez ca medic stomatolog generalist. Dacă vă doriți să veniți la un consult sau aveți nevoie de un tratament stomatologic, mă puteți găsi aici”, a declarat iubita lui Mario Fresh, pe TikTok.

Mario Fresh, cuvinte de laudă la adresa iubitei sale, Miruna Gavrilă

Mario Fresh a fost mai sincer ca niciodată și a vorbit cu deschidere despre viața lui amoroasă. Artistul consideră că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexia Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. 

„De mic am stat în relație și cumva sunt obișnuit să am pe cineva lângă mine, să îmi împart viața cu cineva și să iubesc. Nu cred că aș putea să trăiesc foarte mult fără o persoană care să mă iubească lângă mine și care să îmi aibă grija. Momentan sunt foarte bine cum sunt acum și sunt foarte fericit. Cu siguranță am noroc în dragoste”, a spus Mario Fresh în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui, Miruna Gavrilă, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. 

„Iubita mea este superbă. Este o femeie foarte inteligentă, foarte capabilă. E o femeie care îmi demonstrează zilnic că e mai puternică de multe ori decât mine. E foarte atentă și mă face să mă simt relaxat. Sunt un om relaxat lângă ea.”

Miruna Gavrilă, declarații rare despre relația cu Mario Fresh

Mario Fresh a fost surprins de apariția iubitei sale, Miruna Gavrilă, în platoul emisiunii. Tânăra, care a terminat Facultatea de Medicină și în prezent este medic stomatolog generalist, a povestit cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi. Ea a recunoscut că lucrurile s-au întâmplat rapid în cazul relației lor, însă amândoi s-au bucurat de tot ceea ce au simțit. 

„Ne-am cunoscut printr-o prietenă comună. Cumva ea ne-a adus în același loc. Ne-am mișcat destul de repede cu totul. De prima dată când ne-am întâlnit era de parcă ne cunoșteam de foarte mult timp. A fost totul foarte natural”, a mărturisit Miruna Gavrilă. 

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Foto: Instagram

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