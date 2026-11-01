Gesturi care reflectă grijă și interes și vă fac relația de cuplu mai puternică

O relație de cuplu puternică și stabilă se construiește prin efort conștient. Iar importante nu sunt doar gesturile grandioase, ci și cele mici.

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  de  Cristescu Catalina
Gesturi care reflectă grijă și interes și vă fac relația de cuplu mai puternică

Vrei să ai o relație de cuplu cât mai sănătoasă, să fie refugiul tău în momente delicate, cadrul care te ajută să crești, să evoluezi. În relații suntem răniți și în relații ne vindecăm, iar o relație hrănitoare are nevoie la rândul ei să fie hrănită. În acest sens există o serie de gesturi, de comportamente care vă împlinesc nevoile emoționale și sunt manifestări ale limbajelor iubirii proprii fiecăruia.

Activități împreună

Să fii în aceeași casă, iar unul citește într-o cameră, iar celălalt se uită la un meci în cealaltă cameră nu se traduce prin timp petrecut împreună. Ci mai degrabă prin spațiu personal care și acesta este util, sănătos și reprezintă o formă de interes. Știu că vrei să petreci un anumit timp singur, în intimitatea ta, și facilitez, îți acord asta. Timpul în doi presupune o activitate plăcută făcută alături de partener, angajați în aspecte legate de interesele personale, hobby-uri.

Îngrijirea când sănătatea este șubredă

Nu vă transformați în medicul sau asistenta personală. O discuție poate fi modalitatea de ventilare, să scoți la suprafață îngrijorările legate de sănătate într-un spațiu emoțional sigur. Să primești un ceai, o pastilă atunci când te simți rău. Să fii însoțit la vizitele medicale sau să fii ajutat punctual cu programări, contacte medicale, trimiterea de analize.

Treburile casnice

O împărțire corectă, în care unul nu simte că face tot, se epuizează, iar celălalt nu are nicio responsabilitate în gospodărie. Ce este echitabil, care îi este forma, voi decideți prin negociere. În același timp sunt situații când unul este mult prea obosit, grăbit sau preocupat de ceva și celălalt partener preia. Sau ține de abilități personale pe care unul le are și celălalt nu. Călcarea unei cămăși sau a unui tricou, cusutul unui nasture, prepararea unui fel de mâncare. Par lucruri banale, dar care uneori cântăresc mult.

Simplul ce faci

Să existe un interes real pentru starea de spirit, poate un context exploziv la serviciu ori în familia de origine. Să vreau să știu ce faci, cum ești, pentru că îmi pasă cu adevărat. O discuție la final de zi sau un mesaj la prânz, nu în scopul controlului, ci conectării emoționale.

Ce te-ar ajuta?

Ce pot să fac eu pentru tine (desigur și reciproca este valabilă) pentru a-ți fi mai bine, pentru a te simți mai confortabil și împlinit. Cu ce anume pot să te ajut, fără să intru în capcana ghicirii gândurilor iar rezultatul să nu fie în final cel dorit.

Lucruri practice

Un adult nu are nevoie să fie ținut de mână ca un copilaș, și cu siguranță fiecare se poate descurca de unul singur dacă este necesar. Cu toate astea sunt situații când îți face bine să îl ai pe celălalt alături chiar și pentru activități precum mersul la cumpărături, finalizarea unor acte, livrarea unor alimente către părinți etc.

Curiozitatea de a descoperi

Partenerul are o serie de interese, pasiuni. E ok să își dorească să rămână doar ale lui, sau să fii dispusă tu, dar el în primul rând să vrea asta, să testezi și tu acele lucruri. Feluri de mâncare mai excentrice, un stil alimentar nou, sporturi diverse, yoga, sculptură, ceramică, lista e foarte diversă.

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Foto: PR

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