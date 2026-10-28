10 staruri care au dat viață pe ecrane unor legende muzicale și au avut interpretări memorabile

Poți privi următoarele film drept portrete cinematografice ale unor legende muzicale care și-au impus o anumită amprentă artistică recunoscută până în ziua de astăzi.

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  de  Braslasu Iulia
1. Jeremy Allen White
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Sunt mai multe staruri care au interpretat pe ecrane rolurile unor legende ale muzicii care au avut destine tragice, fragile, sensibile și răscolitoare. 

1. Jeremy Allen White

Springsteen: Deliver Me from Nowhere este un film biografic despre cariera cântărețului Bruce Springsteen. Rolul a fost interpretat de Jeremy Allen White, care a învățat să cânte la chitară în șase luni, o experiență profesională care i-a permis să exploreze din punct de vedere artistic. 

2. Timothée Chalamet

În A Complete Unknown, Timothée Chalamet l-a jucat pe cântărețul și compozitorul Bob Dylan. Actorul s-a pregătit intens pentru acest rol, pentru că a trebuit să învețe să cânte la chitară și muzicuță și s-a antrenat vocal. Tot pentru a se apropia de înfățișarea personajului, s-a îngrășat nouă kilograme. 

3. Angelina Jolie

Filmul biografic Maria revizitează ultimele zile de viață ale sopranei Maria Callas. Angelina Jolie a portretizat-o în pelicula din 2024, pentru care s-a pregătit vreme de șapte luni la cursuri de canto și italiană. În timpul filmărilor, actrița avea un program strict de repetiții de canto. 

4. Marisa Abela

Marisa Abela a jucat-o în Back to Black pe regretata cântăreață Amy Winehouse, care a murit pe 23 iulie 2011, la 27 de ani, ca urmare a intoxicației cu alcool. Filmul biografic a primit critici dure pentru că exploatează problemele de sănătate mintală și de abuz de substanțe cu care s-a confruntat Amy Winehouse și nu adresează felul în care oamenii din jurul ei au suprasolicitat-o și au profitat de ea. 

5. Sebastian Stan

În Pam & Tommy, Sebastian Stan l-a jucat pe Tommy Lee, toboșarul trupei Mötley Crüe și fostul soț al Pamelei Anderson. Din miniserie a mai făcut parte din distribuție Lily James, cea care a interpretat-o pe Pamela Anderson, care a criticat în termeni duri proiectul. Actorul american de origine română a petrecut zilnic câte două ore în cabina de machiaj pentru a semăna cu personajul său. 

6. Evan Rachel Wood

Filmul Weird: The Al Yankovic Story a urmărit parcursul lui Weird Al Yankovic, pe numele său real Alfred Matthew Yankovic, un comediant cunoscut în special pentru parodii muzicale și melodii interpretate comic. În filmul Weird: The Al Yankovic Story, Evan Rachel Wood a jucat o variantă fictivă artistei Madonna, care îl seduce pe Al pentru câștigul personal. 

7. Viola Davis

În filmul Ma Rainey’s Black Bottom, a cărui acțiune se petrece în 1927 în Chicago, Viola Davis a jucat-o pe cântăreața de blues Ma Rainey. Ea este controlată din punct de vedere muzical de către managerul ei, de care vrea să scape. Pentru interpretarea ei din filmul regizat de George C. Wolfe, Viola Davis a fost apreciată la scară largă. 

8. Kristen Stewart

În The Runaways, Kristen Stewart a jucat-o pe cântăreața Joan Jett, care a făcut parte din trupa care dă numele filmului. The Runaways s-a format la sfârșitul anului 1975 și a fost prima trupă hard rock de succes compusă exclusiv din fete. Kristen Stewart și Joan Jett s-au întâlnit în realitate, ceea ce a ajutat-o enorm pe actriță în construcția personajului. 

9. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez s-a întâlnit pentru prima dată cu faima după ce a jucat în filmul Selena din 1997, unde a interpretat-o pe cântăreața Selena Quintanilla Perez, care a fost ucisă de un fan în 1995, atunci când avea doar 23 de ani. Jennifer Lopez avea la vremea respectivă 26 de ani și a fost prima actriță de origine latină care a primit un salariu de 1 milion de dolari. Jennifer Lopez a fost nominalizată și a primit premii pentru acest film. 

10. Marion Cotillard

Unul dintre rolurile de referință din cariera actriței Marion Cotillard este cel din filmul biografic La Vie En Rose regizat de Olivier Dahan, în care i-a dat viață pe ecrane legendarei artiste franceze Édith Piaf. Drama din 2007 prezintă viața ei plină de greutăți și prinsă într-o spirală parcă fără scăpare. Pentru interpretarea ei, Marion Cotillard a fost premiată cu un Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. 

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Foto: PR

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