Intenții bune din partea partenerului, dar pe care tu le percepi drept critică și invalidare

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Uneori, partenerul încearcă să te ajute, să îți ofere o perspectivă diferită sau să te încurajeze să faci o schimbare, dar tu traduci cuvintele lui în reproșuri, critică, lipsă de acceptare. În loc să te simți susținută, ajungi să te aperi, să te justifici mai mult sau mai puțin agresiv sau să te retragi emoțional. Și iată cum intenția cu care este transmis un mesaj și felul în care este recepționat pot fi foarte diferite. Ca atare este important să înțelegi ce anume activează această reacție în tine și să înveți să faci diferența între o critică reală, o încercare poate stângace de a-ți fi alături, și un mesaj sănătos pe care îți poate fi dificil să-l primești și de ce.

Nevoia de moment

Ai avut o zi dificilă, te simți copleșită și vrei să îi povestești partenerului ce te apasă. În loc să te asculte, el începe să-ți explice ce ai putea face diferit, cum ai putea aborda situația sau ce decizii ar trebui să iei. Tu îi interpretezi reacția ca pe un semn că nu te înțelege, îți minimalizează disconfortul sau îți transmite că nu te descurci singură. Și, da, exact astea sunt: interpretări, mintea care ghicește. Pentru partenerul tău, soluția poate reprezenta cea mai bună și utilă formă de sprijin, fără să considere că tu nu ești în stare. Doar că tu vrei să fii ascultată și atât, în timp ce el încearcă să rezolve problema. Ca atare cere-i specific ce ai nevoie de la el și nu uita că mintea poate pune un văl negativ peste situații neutre sau chiar pozitive.

Obiceiuri care nu te ajută

Amâni lucruri, te răzgândești foarte des, acționezi impulsiv. Te supraîncarci la serviciu cu tot felul de proiecte și nu mai ai timp pentru nimic. Mănânci nesănătos, refuzi să aveți activități prea multe în afara casei. Nu te ocupi de sănătatea ta și nu mergi la medic sau nu iei anumite tratamente necesare. Iar partenerul pune reflectorul pe acestea și insistă că trebuie schimbate, deoarece consecințele asupra ta, asupra lui, asupra relației sunt foarte serioase. Și chiar dacă își exprimă sănătos îngrijorarea, rezistența din partea ta este foarte mare, iar butonul criticii este apăsat. E important să investighezi ce se află în spatele acestor tipare comportamentale.

Negarea experienței tale?

Când îi povestești despre un conflict cu o prietenă sau despre o situație neplăcută la serviciu, partenerul îți prezintă lucrurile și dintr-un alt unghi. Consideri că îi ia apărarea celuilalt, nu te crede sau încearcă să-ți demonstreze că ai greșit. Dar asta nu înseamnă că îți contestă trăirile. Poate să înțeleagă de ce te-ai simțit rănită fără să considere că ai dreptate la fiecare punct. Este important să faci diferența între validarea emoțională și acordul necondiționat. Ai dreptul să fii supărată, chiar dacă situația poate avea mai multe nuanțe. Iar partenerul tău poate să îți ofere o perspectivă alternativă fără să îți anuleze trăirile.

Nu ești suficient de bună

Poate că îți dorești o schimbare profesională, să demarezi un obiectiv personal pe care îl amâni de ceva timp. Partenerul te încurajează să faci primul pas, să ai mai multă încredere în tine sau să nu te mai lași descurajată de obstacole. Dacă în fundal rulează teama de eșec, încurajările lui pot suna ca niște reproșuri pe care tu să le auzi din sfera lui de ce nu faci mai mult, de ce nu ai curaj, de ce nu reușești să te mobilizezi. Căci ți se amplifica sentimentul că nu ești suficient de bună. Explică-i ce fel de susținere te-ar ajuta cu adevărat. Poate ai nevoie să-ți amintească de resursele tale, nu să îți sublinieze ce nu faci încă. Încurajarea este eficientă atunci când ți se respectă ritmul și nu apare obligația de a performa.

Verifică realitatea

Uneori, reacția ta este influențată de experiențe anterioare, de nesiguranțe sau de teama de a nu fi judecată. Alteori, partenerul chiar comunică într-un mod lipsit de tact. În loc să te grăbești să te aperi sau să îl acuzi că nu te înțelege, încearcă să clarifici ce a vrut să transmită și spune-i ce ai auzit tu în mesajul său. Te-a atacat ca persoană sau ți-a oferit un feedback cu care îți este greu să fii de acord? Și, da, nu trebuie să vă validați reciproc fiecare opinie și nici să evitați toate conversațiile dificile. Aveți nevoie să vă puteți exprima dezacordurile fără să vă simțiți minimizați, judecați sau obligați să vă negați propriile emoții. Intențiile bune contează, dar la fel de mult contează felul în care învățați să vă ascultați și să vă înțelegeți reciproc.

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Foto: PR

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