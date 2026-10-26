Intenții bune din partea partenerului, dar pe care tu le percepi drept critică și invalidare

Faptul că un mesaj te deranjează nu înseamnă automat că partenerul te critică, după cum nici intențiile lui bune nu garantează că exprimarea este potrivită.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Intenții bune din partea partenerului, dar pe care tu le percepi drept critică și invalidare

Uneori, partenerul încearcă să te ajute, să îți ofere o perspectivă diferită sau să te încurajeze să faci o schimbare, dar tu traduci cuvintele lui în reproșuri, critică, lipsă de acceptare. În loc să te simți susținută, ajungi să te aperi, să te justifici mai mult sau mai puțin agresiv sau să te retragi emoțional. Și iată cum intenția cu care este transmis un mesaj și felul în care este recepționat pot fi foarte diferite. Ca atare este important să înțelegi ce anume activează această reacție în tine și să înveți să faci diferența între o critică reală, o încercare poate stângace de a-ți fi alături, și un mesaj sănătos pe care îți poate fi dificil să-l primești și de ce.

Nevoia de moment

Ai avut o zi dificilă, te simți copleșită și vrei să îi povestești partenerului ce te apasă. În loc să te asculte, el începe să-ți explice ce ai putea face diferit, cum ai putea aborda situația sau ce decizii ar trebui să iei. Tu îi interpretezi reacția ca pe un semn că nu te înțelege, îți minimalizează disconfortul sau îți transmite că nu te descurci singură. Și, da, exact astea sunt: interpretări, mintea care ghicește. Pentru partenerul tău, soluția poate reprezenta cea mai bună și utilă formă de sprijin, fără să considere că tu nu ești în stare. Doar că tu vrei să fii ascultată și atât, în timp ce el încearcă să rezolve problema. Ca atare cere-i specific ce ai nevoie de la el și nu uita că mintea poate pune un văl negativ peste situații neutre sau chiar pozitive.

Obiceiuri care nu te ajută

Amâni lucruri, te răzgândești foarte des, acționezi impulsiv. Te supraîncarci la serviciu cu tot felul de proiecte și nu mai ai timp pentru nimic. Mănânci nesănătos, refuzi să aveți activități prea multe în afara casei. Nu te ocupi de sănătatea ta și nu mergi la medic sau nu iei anumite tratamente necesare. Iar partenerul pune reflectorul pe acestea și insistă că trebuie schimbate, deoarece consecințele asupra ta, asupra lui, asupra relației sunt foarte serioase. Și chiar dacă își exprimă sănătos îngrijorarea, rezistența din partea ta este foarte mare, iar butonul criticii este apăsat. E important să investighezi ce se află în spatele acestor tipare comportamentale.

Negarea experienței tale?

Când îi povestești despre un conflict cu o prietenă sau despre o situație neplăcută la serviciu, partenerul îți prezintă lucrurile și dintr-un alt unghi. Consideri că îi ia apărarea celuilalt, nu te crede sau încearcă să-ți demonstreze că ai greșit. Dar asta nu înseamnă că îți contestă trăirile. Poate să înțeleagă de ce te-ai simțit rănită fără să considere că ai dreptate la fiecare punct. Este important să faci diferența între validarea emoțională și acordul necondiționat. Ai dreptul să fii supărată, chiar dacă situația poate avea mai multe nuanțe. Iar partenerul tău poate să îți ofere o perspectivă alternativă fără să îți anuleze trăirile.

Nu ești suficient de bună

Poate că îți dorești o schimbare profesională, să demarezi un obiectiv personal pe care îl amâni de ceva timp. Partenerul te încurajează să faci primul pas, să ai mai multă încredere în tine sau să nu te mai lași descurajată de obstacole. Dacă în fundal rulează teama de eșec, încurajările lui pot suna ca niște reproșuri pe care tu să le auzi din sfera lui de ce nu faci mai mult, de ce nu ai curaj, de ce nu reușești să te mobilizezi. Căci ți se amplifica sentimentul că nu ești suficient de bună. Explică-i ce fel de susținere te-ar ajuta cu adevărat. Poate ai nevoie să-ți amintească de resursele tale, nu să îți sublinieze ce nu faci încă. Încurajarea este eficientă atunci când ți se respectă ritmul și nu apare obligația de a performa.

Verifică realitatea

Uneori, reacția ta este influențată de experiențe anterioare, de nesiguranțe sau de teama de a nu fi judecată. Alteori, partenerul chiar comunică într-un mod lipsit de tact. În loc să te grăbești să te aperi sau să îl acuzi că nu te înțelege, încearcă să clarifici ce a vrut să transmită și spune-i ce ai auzit tu în mesajul său. Te-a atacat ca persoană sau ți-a oferit un feedback cu care îți este greu să fii de acord? Și, da, nu trebuie să vă validați reciproc fiecare opinie și nici să evitați toate conversațiile dificile. Aveți nevoie să vă puteți exprima dezacordurile fără să vă simțiți minimizați, judecați sau obligați să vă negați propriile emoții. Intențiile bune contează, dar la fel de mult contează felul în care învățați să vă ascultați și să vă înțelegeți reciproc.

Citește și:
Ce să nu le spui niciodată copiilor despre tatăl lor cu care ești în proces de divorț

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
10 perechi de actori care ne-au făcut să credem că se iubesc în realitate
Lifestyle
10 perechi de actori care ne-au făcut să credem că se iubesc în realitate
Comportamente toxice ale partenerului de cuplu care te destabilizează, indiferent cât ești tu de echilibrată
Lifestyle
Comportamente toxice ale partenerului de cuplu care te destabilizează, indiferent cât ești tu de echilibrată
Tipuri de grijă de sine la care renunți, deoarece te temi că partenerul de cuplu se va supăra
Lifestyle
Tipuri de grijă de sine la care renunți, deoarece te temi că partenerul de cuplu se va supăra
(P) Westwing | Victoria Beckham: Stilul, servit la masă
Lifestyle
(P) Westwing | Victoria Beckham: Stilul, servit la masă
Ce să nu le spui niciodată copiilor despre tatăl lor cu care ești în proces de divorț
Lifestyle
Ce să nu le spui niciodată copiilor despre tatăl lor cu care ești în proces de divorț
10 filme SF care prezintă, într-un fel sau altul, scenarii plauzibile
Lifestyle
10 filme SF care prezintă, într-un fel sau altul, scenarii plauzibile
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Cum crezi că te comporți ca o mamă bună, dar de fapt îi subminezi autoritatea partenerului în fața copiilor
Cum crezi că te comporți ca o mamă bună, dar de fapt îi subminezi autoritatea partenerului în fața copiilor
Lifestyle

Vrei foarte mult să fii o mamă bună, copiii tăi să fie bine, dar în acest proces uiți un element foarte important: tatăl lor.

+ Mai multe
10 filme subapreciate în care au jucat actori faimoși
10 filme subapreciate în care au jucat actori faimoși
Lifestyle

Iată câteva sugestii cu filme subapreciate în care joacă actori faimoși.

+ Mai multe
Actrița Bianca Mihai și forța reprezentării pe scenă: "Port pe umerii mei responsabilitatea de a da voce multor fete și femei"
Actrița Bianca Mihai și forța reprezentării pe scenă: "Port pe umerii mei responsabilitatea de a da voce multor fete și femei"
Lifestyle

Prin formele de artă pe care le practică, actrița și cântăreața Bianca Mihai luptă pentru reprezentare și vizibilitate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC