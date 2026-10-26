Anca Țurcașiu, mesaj dur la adresa părinților care își lasă copiii cu tableta la masă: „Din cauza, probabil, lipsei de răbdare a părinților, din lipsa timpului, din lipsa…”

Pe lângă rolul de bunică, pe care și-l ia foarte în serios, Anca Țurcașiu petrece fiecare vară în cadrul unui complex de pe litoralul românesc. Cu această ocazie, ea a făcut și câteva dezvăluiri despre lucrurile pe care le-a observat și care au deranjat-o.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Anca Țurcașiu
VEZI FOTO
POZA 1 / 13

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, iar fanii sunt surprinși de fiecare dată de aparițiile ei impecabile. Vedeta este atentă în ceea ce privește stilul ei de viață și poate fi un exemplu și pentru alții. 

Anca Țurcașiu, mesaj dur la adresa părinților care își lasă copiii cu tableta la masă

În luna iunie a anului 2024, Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată, după ce Andreea, soția fiului ei, Radu, a născut o fetiță, pe care au ales să o cheme Zoe.

Anca Țurcașiu a fost surprinsă într-un moment special, alături de fiul ei, Radu, și nepoata ei, Zoe. Cei trei au fost fotografiați în timp ce stau în aer liber și se bucură de clipe minunate împreună. Anca Țurcașiu prețuiește enorm fiecare ocazie pe care o petrece cu micuța Zoe. 

Pe lângă rolul de bunică, pe care și-l ia foarte în serios, artista petrece fiecare vară în cadrul unui complex de pe litoralul românesc. Cu această ocazie, ea a făcut și câteva dezvăluiri despre lucrurile pe care le-a observat și care au deranjat-o.

Mai exact, ea s-a arătat revoltată de faptul că cei mai mulți părinți le permit copiiilor să petreacă foarte mult timp pe tablete, chiar și atunci când sunt la masă.

„Eu lucrez într-un complex vara, unde e un complex pentru familii, familii cu copii. Copiii de la, nu știu eu, 1-2 ani până la 10 ani, acolo e mediul lor, pentru că se joacă și avem o activitate foarte puternică desfășurată pentru distracția lor din zori și până în seară.
Și dacă te duci în restaurante, toți copiii stau și mănâncă cu tableta în față. Nu toți, dar 99,9% dintre copiii din ziua de azi stau cu o tabletă în față și mănâncă. 1% sunt cei cărora li s-a oprit telefonul, că n-au mai avut baterie”, a spus vedeta în cadrul podcastului „Celebru&Părinte”, moderat de Marius Gheorghiu.

În opinia artistei, acest lucru este cauzat de comportamentul părinților și consideră că o educație bună înseamnă și foarte multă răbdare din partea acestora.

„Dar tot din cauza, probabil, lipsei de răbdare a părinților, din lipsa timpului, din lipsa… E cu ochii acolo, nu e atent la ce bagă în gură, înghite și-a umplut stomacul, la revedere.
Dar să povestești despre una, despre alta, să vii cu niște jucărele, asta înseamnă să ai răbdare. Trebuie să dai tot ce-i mai bun pentru copilul tău. Asta înseamnă educația, să ai răbdare, să-l asculți, să să petreci timp cu el, să-l înveți lucruri minunate.”, a mai zis ea.

Anca Țurcașiu, despre creșterea nepoatei sale

Anca Țurcașiu petrece frecvent timp alături de nepoata sa, însă recunoaște că părinții fetiței nu au lăsat-o până acum singură în grija bunicilor. Vedeta spune că le respectă decizia și este convinsă că, odată cu trecerea timpului, lucrurile se vor schimba. Artista recunoaște că, atunci când vine vorba de Zoe, este mult mai indulgentă decât era ca părinte.

„Sunt mult mai permisivă, da. Chiar sunt mult mai permisivă ca bunică. O ador pe Zoe și sunt în stare de orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Cu toate acestea, artista a precizat că nu a avut ocazia să rămână singură cu fetița. Fiul și nora preferă, cel puțin pentru moment, să fie mereu alături de copil.

„Nu, nici nu vor să mi-o lase singură acasă. Ne întâlnim în parc sau mergem în vizită ori vin ei în vizită, dar să o lase la mine n-au vrut niciodată. Vor ei să o crească, nu vor să o crească altcineva. Probabil o vor lăsa și la mine atunci când va crește mai mare. E un sentiment foarte frumos să fii bunică, e unic”, a mai spus vedeta.

În 2022, Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, și-a unit destinul cu iubita lui la Biserica Sfântul Elefterie, la câteva luni după cununia civilă. Radu și soția lui, Andreea, au avut parte de o ceremonie de vis, la care au fost prezenți doar membrii familiei și prietenii apropiați.

Când vine vorba despre familie, Anca Țurcașiu este dedicată complet și se bucură enorm că fiul ei are o căsnicie frumoasă și și-a găsit fericirea alături de Andreea. Artista a precizat faptul că nu intervine cu sfaturi în ceea ce privește viața fiului ei, Radu.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee. Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună”, a povestit Anca Țurcașiu pentru VIVA!

Citește și:
Smiley, declarație emoționantă despre familie. Cum reușește să fie prezent pentru soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine: „Sunt recunoscător'

Foto: Arhvia ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Regina Letizia a Spaniei a suferit o căzătură în timpul unei apariții publice. Cum se simte monarhul
People
Regina Letizia a Spaniei a suferit o căzătură în timpul unei apariții publice. Cum se simte monarhul
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani. Cadoul inedit primit de la cei trei copii ai săi: "Eu mi-am dorit doar atât..."
People
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani. Cadoul inedit primit de la cei trei copii ai săi: "Eu mi-am dorit doar atât..."
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, au dezvăluit sexul primului lor copil. Cum au făcut marele anunț
People
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, au dezvăluit sexul primului lor copil. Cum au făcut marele anunț
Sofía Vergara și Dan Reynolds de la Imagine Dragons, surprinși ținându-se de mână la o cină romantică. Ce se întâmplă între cei doi?
People
Sofía Vergara și Dan Reynolds de la Imagine Dragons, surprinși ținându-se de mână la o cină romantică. Ce se întâmplă între cei doi?
Monica Bîrlădeanu, despre realitatea dincolo de lumina reflectoarelor: "Uneori sunt de-a dreptul copleșită"
People
Monica Bîrlădeanu, despre realitatea dincolo de lumina reflectoarelor: "Uneori sunt de-a dreptul copleșită"
Noi detalii despre cazul lui Thomas Markle, suspectat că ar fi deținut materiale cu abuzuri asupra copiilor. Ce spun autoritățile: "Ar putea fi un infractor sexual de cea mai gravă speță..."
People
Noi detalii despre cazul lui Thomas Markle, suspectat că ar fi deținut materiale cu abuzuri asupra copiilor. Ce spun autoritățile: "Ar putea fi un infractor sexual de cea mai gravă speță..."
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
Donald Trump, comentariu controversat despre aspectul fizic al lui Nicki Minaj, în timpul unui miting. Ce i-a spus artistei
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
De ce două salarii nu mai ajung pentru o familie în România. Ce s-a schimbat față de vremurile părinților noștri
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Valerie Lungu, despre momentele în care l-a susținut financiar pe Alex Gîlcă: „A trebuit să mă ocup și de casă”
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Ce s-a aflat acum despre Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. Detalii neștiute din trecutul ei au ieșit la iveală. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie. Cu cine e căsătorită
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimb de replici amuzante după ce prezentatorul s-a întors de la filmările Power Couple
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, schimb de replici amuzante după ce prezentatorul s-a întors de la filmările Power Couple
People

Dani Oțil s-a întors în România de la filmările show-ului Power Couple pe care îl prezintă la Antena 1 și a avut un dialog amuzant cu soția lui, Gabriela Prisăcariu.

+ Mai multe
Lidia Buble, mărturisiri neașteptate despre viața ei personală după ce s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau: "Sunt foarte bine"
Lidia Buble, mărturisiri neașteptate despre viața ei personală după ce s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau: "Sunt foarte bine"
People

Lidia Buble a vorbit despre cum arată în prezent viața ei, după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau, alături de care forma un cuplu discret.

+ Mai multe
Cabral, într-o ipostază inedită alături de cei doi copii pe care îi are cu fosta lui soție, Andreea Ibacka. Ce a dezvăluit prezentatorul: "Am râs măgărește de fiecare dată"
Cabral, într-o ipostază inedită alături de cei doi copii pe care îi are cu fosta lui soție, Andreea Ibacka. Ce a dezvăluit prezentatorul: "Am râs măgărește de fiecare dată"
People

Cabral a dezvăluit pe rețelele sociale un videoclip amuzant în care apare alături de cei doi copii în sala de sport, clip care a devenit viral și pe bună dreptate.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC