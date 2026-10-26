Monica Bîrlădeanu, despre realitatea dincolo de lumina reflectoarelor: „Uneori sunt de-a dreptul copleșită”

Monica Bîrlădeanu a vorbit cu sinceritate pe rețelele de socializare despre ceea ce nu se vede când apare în fața publicului.

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  de  ELLE.ro
1. Monica Bîrlădeanu
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Monica Bîrlădeanu a fost mai sinceră și vulnerabilă ca niciodată și le-a arătat fanilor ei cum arată, de fapt, viața ei dincolo de aparițiile impecabile pe care le are la evenimentele la care participă sau proiectele profesionale în care este implicată. 

Monica Bîrlădeanu, viața ei dincolo de lumina reflectoarelor

Într-o postare publicată pe Instagram, Monica Bîrlădeanu a atras atenția prin autencitatea de care a dat dovadă, pentru că a dorit să le împărtășească urmăritorilor câteva ipostaze din viața ei de zi cu zi și care nu au legătură cu lumea artistică. Actrița a recunoscut că sunt momente în care se simte copleșită, iar atunci alege să se deconecteze de la tot ceea ce se află în jurul ei mergând într-o călătorie în care speră să regăsească echilibru și liniște. 

„Știu că cel mai des mă vedeți așa. Dar în viața reală… Eu arăt și așa (înghețată de frig, după 12 ore, la rând într-un pelerinaj). Sau așa, când lucrez de vreo șase ore la un prototip de inel și depun bobiță cu bobiță cu o răbdare pe care nici eu n-am știut că o am… Puțini își imaginează că și pentru un episod de podcast… Research-ul durează zile întregi în care arăt cel mai des așa.

Vă recunosc că uneori sunt de-a dreptul copleșită că nu reușesc să termin la timp lucruri sau că nu le fac cum mi-aș fi dorit și văd scăpări și erori… Și atunci plec câteva zile, cu rucsacul în spate doar. Undeva lângă oceanul Atlantic, indiferent de anotimp… Și mă întorc mereu senină, adunată, cu o claritate asupra lucrurilor cu adevărat importante. Și acelea… nu sunt niciodată „lucruri.”

Monica Bîrlădeanu, detalii despre silueta ei

Monica Bîrlădeanu are grijă de stilul ei de viață și se informează constant cu privire la noutățile care o pot ajuta să trăiască într-un mod echilibrat și sănătos. Actrița a vorbit recent despre cum privește dietele și a dezvăluit de ce nu își dorește să împărtășească planul ei alimentar.

Monica Bîrlădeanu este de părere că pentru a avea rezultatele dorite în ceea ce privește silueta e nevoie ca alimentația sănătoasă să fie susținută și de activitate fizică. Actrița este adepta sportului și obișnuiește să vorbească des pe rețelele de socializare despre exercițiile pe care le face, tocmai pentru a fi o inspirație și pentru alți oameni. 

„Dacă auziți pe cineva că „așa sunt eu”, nu știu, ori este minciună, ori este miracol. Eu nu sunt așa. Este foarte mult efort. Este sport, alimentație, este reglaj hormonal, este o aliniere mult mai amplă decât tot. Este în funcție de fiecare. Eu am avut câțiva ani în care lucrurile se mișcau foarte greu. Am lucrat atunci și cu un nutriționist. Oricum, în punctul ăsta, eu nu recomand să ne împărtășim dietele. Știi de ce? Pentru că atunci când mergi la un medic nutriționist, el îți cere analize și îți face un plan personalizat pe analizele tale, pe metabolismul tău. Noi nu consumăm la fel. Eu nu mai consum la fel ca femeia care eram la 30 și ceva de ani. Am slăbit într-un an 6 kilograme, anul trecut”, a spus Monica Bîrlădeanu pentru cancan.ro.

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Foto: Instagram

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