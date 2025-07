Monica Bîrlădeanu, despre secretele siluetei sale de invidiat. Cum se menține în formă la 46 de ani: „Mă ține disciplinată și constantă”

Monica Bîrlădeanu este una dintre cele mai apreciate actrițe, iar de-a lungul timpului a jucat în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci. În trecut, a fost gazda reality show-ului „Ferma Vedetelor” de la PRO TV. În 2002, a fost prezentatoarea emisiunii „La Strada”, de pe B1 TV. În 2003 a prezentat show-ul „Viața în direct”, alături de Dan Tudor. Acum, face parte din distribuția serialului „Betoane”, în care mai apar, printre alții, George Ivașcu, Mihai Călin, Paul Ipate, Ana Radu, Natalia Crețu și Cristi Crețu

Monica Bîrlădeanu, despre secretele siluetei sale de invidiat

Monica Bîrlădeanu, cunoscută pentru stilul său de viață sănătos și dieta bogată în proteine, a vorbit despre cum își păstrează silueta de indiviat, recunoscând că se bazează și pe ajutorul specialiștilor.

„Lucrez cu un antrenor personal, Vlad Bucsa, care mă ține disciplinată și constantă, în legătură cu sportul. Iar pe partea de dietă, lucrez cu dr. Aliona Chiroșcă, pe care cred că ați văzut-o și pe rețelele mele de socializare. Ea îmi schimbă dieta în funcție de nevoie”, a spus Monica Bîrlădeanu pentru Libertatea.

Actrița a povestit, pentru CIAO.RO, ce schimbări a adoptat după ce a trecut de pragul de 35 de ani pentru a se simți confortabil în propria piele și a dezvăluit care este accesoriul la care nu renunță niciodată.

„E foarte clar că moștenirea genetică e un mare avantaj. Adică în proporție de 50 la sută ai niște setări. Dar toate lucrurile astea le poți pierde foarte ușor dacă nu ai grijă. Pielea o dată ce se duce la vale o recuperezi atât de greu, iar silueta. Și e o luptă după 35 de ani, există așa un mic sabotaj din partea corpului. Începe să te saboteze și să nu mai răspundă neapărat. Și atunci trebuie să intensifici: un program de alimentație foarte atent – am scos pâinea, de exemplu, din alimentație, o rutină de sport de care să te ții, că așa cu toții ne apucăm de sport. Dar cheia de fapt nu e apucatul de sport, cât e ținutul.”

Cum i s-a schimbat viața după căsătorie

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță își trăiesc povestea de dragoste în mod discret, evitând expunerea în fața publicului și a presei. Rar sunt văzuți împreună la evenimente sociale, nu acordă interviuri comune și nu postează fotografii împreună pe rețelele de socializare. În toamna anului trecut, a devenit cunoscută relația lor, când vedeta a făcut declarații publice după ce au apărut zvonuri că partenerul ei este căsătorit.

Într-un interviu acordat recent, actrița a mărturisit că în ultima vreme pune mai mult accent pe alimentație și sport.

„După 40 de ani, este vorba de efort de vigilență. Nu o să vă mint, nu o să vin să vă spun că nu fac absolut nimic și așa arăt eu genetic. Nu, oameni buni! Facem eforturi: nu mâncăm pâine albă, nu mâncăm zahăr (deși astăzi am mâncat puțin). Pâine nu consum deloc! Există niște lipii fără gluten, care sunt proteice și sunt ok. Humusul îl consum destul de greu fără pâine. Gluten deloc și nici zahăr. Făina și zahărul sunt foarte periculoase pentru corpurile noastre, al meu în speță. Când consum făină am constat că mă pufoșesc. (…) Clar e nevoie și de sport! În acest moment sunt la etapa de ridicat greutăți, am trecut de Pilates. Fac antrenamente serioase de trei ori pe săptămână”, a povestit ea pentru Click.

