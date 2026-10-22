Imagini inedite cu Monica Bîrlădeanu. Cum arăta actrița în 1998, când a apărut în prima ei reclamă: „Ireal!”

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La 47 de ani, Monica Bîrlădeanu rămâne una dintre cele mai admirate prezențe din spațiul public românesc. Nu doar pentru cariera sa solidă în film și televiziune, ci și pentru felul în care arată: în formă, echilibrată, mereu cu o energie care pare să contrazică cifrele din buletin.

Cum arăta Monica Bîrlădeanu în 1998, în prima ei reclamă

Monica Bîrlădeanu are o comunitate impresionantă de fani pe rețelele de socializare, cu care ține legătura constant, dezvăluind cele mai importante aspecte ale vieții ei personale și profesionale. Ocazional, ea dezvăluie și imagini inedite în care apare alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță, dar și de la evenimentele la care participă.

Monica Bîrlădeanu a anunțat că s-a alăturat distribuției producției „Băieți buni: pe viață”, continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile și are o viață profesională agitată, însă plină de momente frumoase.

De această dată, actrița și-a luat fanii prin surprindere cu un videoclip de colecție. Mai exact, este vorba despre prima reclamă pe care a filmat-o, în 1998, pentru un brand de detergenți.

Monica Bîrlădeanu a povestit că, în cadrul unui eveniment, s-a reîntâlnit cu un fost coleg, care i-a arătat imagini de la primul ei proiect video profesionist și a decis să le împărtășească și cu fanii.

„Aceasta nu e o reclamă!!! Am primit video-ul asta la evenimentul la care am fost în seara asta, de la un fost coleg cu care am filmat acum 28 de ani. 28!!!!

Ireal!

Dar da, las aici să rămână, debutul meu în fața camerei.

Love”, a scris actrița în descrierea clipului.

Monica Bîrlădeanu, detalii despre silueta ei

Monica Bîrlădeanu are grijă de stilul ei de viață și se informează constant cu privire la noutățile care o pot ajuta să trăiască într-un mod echilibrat și sănătos. Actrița a vorbit recent despre cum privește dietele și a dezvăluit de ce nu își dorește să împărtășească planul ei alimentar.

Monica Bîrlădeanu este de părere că pentru a avea rezultatele dorite în ceea ce privește silueta e nevoie ca alimentația sănătoasă să fie susținută și de activitate fizică. Actrița este adepta sportului și obișnuiește să vorbească des pe rețelele de socializare despre exercițiile pe care le face, tocmai pentru a fi o inspirație și pentru alți oameni.

„Dacă auziți pe cineva că „așa sunt eu”, nu știu, ori este minciună, ori este miracol. Eu nu sunt așa. Este foarte mult efort. Este sport, alimentație, este reglaj hormonal, este o aliniere mult mai amplă decât tot. Este în funcție de fiecare. Eu am avut câțiva ani în care lucrurile se mișcau foarte greu. Am lucrat atunci și cu un nutriționist. Oricum, în punctul ăsta, eu nu recomand să ne împărtășim dietele. Știi de ce? Pentru că atunci când mergi la un medic nutriționist, el îți cere analize și îți face un plan personalizat pe analizele tale, pe metabolismul tău. Noi nu consumăm la fel. Eu nu mai consum la fel ca femeia care eram la 30 și ceva de ani. Am slăbit într-un an 6 kilograme, anul trecut”, a spus Monica Bîrlădeanu pentru cancan.ro.

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Foto: Instagram

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