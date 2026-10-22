Sore, declarații sincere despre regretele din viața amoroasă. Ce nu ar tolera în relație: „Nu aș putea ierta…”

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În vara anului 2022, Sore a surprins cu anunțul că se desparte de partenerul ei de viață, Mircea Julean, după ce au fost împreună opt ani. Cei doi sunt părinții unei fiice, pe nume Erin, și se ocupă împreună de creșterea și educația ei. După această separare, artista și-a tratat cu discreție viața personală. În prezent, ea trăiește o poveste de dragoste solidă împreună cu un nou partener, pe care îl cheamă Andrei.

Sore, declarații despre viața ei amoroasă

Cu toate că este rezervată în general când vine vorba de viața amoroasă, Sore a făcut o excepție și a vorbit deschis despre ceea ce nu ar putea ierta într-o relație de cuplu.

„Sunt o combinație, sunt și foarte altruistă, și foarte egoistă. În relație e un dans, într-o zi, ești tu cu nevoie, într-o zi, este celălalt cu nevoie și atunci cred că cel mai deștept este să îmi aleg momentele pentru care aleg să îmi port războaie și momente în care este în regulă să fiu cu pacea, deși nu îmi convine. Sunt pro adevăr, nu aș putea ierta minciuna (…) Nu am regrete”, a spus Sore în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

De asemenea, Sore a vorbit cu sinceritate despre fricile pe care le are în calitate de mamă. Artista are o fiică, Erin, iar cele două au o relație extrem de apropaită și solidă.

„Mi-e frică să nu greșesc ca mamă. Cu lucruri importante pe care să mi le reproșeze în viitor Erin (…) Aș vrea ca fiica mea să nu considere vreodată că am împins-o spre ceva doar pentru că mi-a plăcut mie, vreau să aibă toată libertatea posibilă, o susțin în orice direcție.”

Sore, dezvăluiri despre prima interacțiune cu partenerul ei

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, cântăreața și-a amintit prima întâlnire cu Andrei, care a avut loc la o cununie civilă la care venise împreună cu Feli Donose. Sore a povestit cu umor că inițial l-a ignorat complet, deși îl remarcase imediat.

„Ne-am întâlnit la o nuntă, de fapt la o cununie civilă. Când a căzut orezul pac l-am văzut și l-am ignorat, că așa fac de obicei. L-am analizat când nu se uita. Eu eram cu Feli. Și Andrei vine cu două pahare de Prosecco spre noi. Eu, Scorpion orgolios și narcisist un pic zic: „Drăguțul, ce repede a picat în plasă. Ia uite-l că vine.” Și-i dă paharul lui Feli să ciocnească. I-a pupat și mâna, eu fiind lângă ea. Pe mine ignor. A fost moment ca din serial. M-am întors (spre Feli – n.red.) și i-am zis: „Mă bucur pentru tine!”. Ei se știau, Feli draga de ea care e uitucă nici nu știa cine e.”

Povestea lor nu a continuat imediat. După câteva luni, o prietenă comună a contactat-o pe Sore pentru a-i cere numărul de telefon în numele lui Andrei. Reacția artistei a fost însă una sceptică și plină de ironie.

„Cred că a greșit numele cu patru litere, e vorba de Feli nu de Sore.” Zice: „Nu, că pe al tău îl vrea.' „De ce? L-a luat pe al lui Feli și nu i-a răspuns?’ I-am zis nu, nu sunt de acord.”

La scurt timp după aceea, Andrei a surprins-o cu un buchet de flori însoțit de mesajul „Sărut mâinile”, gest care a făcut-o pe artistă să își schimbe părerea și să accepte să îi ofere numărul de telefon. Cei doi au vorbit apoi luni întregi înainte de a începe efectiv să se întâlnească.

„Ce băiat curajos, insistent și răbdător”, a spus Sore despre actualul ei partener.

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Foto: Instagram

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