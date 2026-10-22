Donald Trump, moment stânjenitor cu soția lui, Melania Trump, la Casa Albă. Gestul care a devenit viral

Donald Trump și Melania Trump au devenit din nou subiect de discuție pe rețelele sociale, după un moment neașteptat surprins la Casa Albă.

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  de  ELLE.ro
Donald Trump, moment stânjenitor cu soția lui, Melania Trump, la Casa Albă. Gestul care a devenit viral

Donald Trump și Melania Trump au atras atenția în timpul unui eveniment oficial organizat la Casa Albă, după ce președintele american a încercat să își sărute soția, însă aceasta și-a întors capul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat și a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.

Cei doi au participat luni la o ceremonie desfășurată în Grădina Trandafirilor, unde Donald Trump a semnat un ordin executiv privind înființarea unui grup de lucru dedicat sănătății femeilor și a unei divizii specializate în cadrul Institutelor Naționale de Sănătate (NIH). În timpul discursului, președintele american a vorbit despre implicarea Melaniei în această inițiativă.

Când am auzit despre asta, am întrebat: ‘Sunteți siguri că nu există deja așa ceva? Cine naiba nu ar avea o divizie dedicată sănătății femeilor?’ Melania mi-a spus: ‘Nu au așa ceva’. Așa că felicitări pentru treaba bună. Uitați-vă la ea. Credeți că e ușor să ai de-a face cu ea? Nu e deloc ușor, dar este foarte inteligentă.”, a declarat Donald Trump.

Foto: Profimedia

După semnarea documentului, Donald Trump i-a oferit stiloul Melaniei, glumind: „Nu știu dacă semnătura ei are vreo valoare.”

„A ta este cea mai importantă”, i-a răspuns Prima Doamnă, semnând la rândul său.

La final, președintele american s-a apropiat pentru a-și săruta soția, însă Melania și-a întors capul, astfel că acesta a sărutat-o pe păr. Ulterior, Trump a prins-o de mână, a bătut-o ușor peste ea și i-a spus: „Bravo!”

Foto: Profimedia

Imaginile au devenit rapid virale, iar utilizatorii rețelelor sociale au comentat interacțiunea dintre cei doi.

„Felul în care o bate ușor peste mână este foarte ciudat”, a scris cineva pe platforma X. „Uitați-vă la limbajul corpului. Imediat după ce Trump încearcă să o sărute, ea își întoarce întregul corp în direcția opusă”, a remarcat un alt utilizator.

Ce a dezvăluit Melania Trump despre căsnicia lor

Nu este prima dată când un astfel de moment atrage atenția publicului. În ianuarie 2025, la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, pălăria neagră cu boruri largi purtată de Melania l-a împiedicat pe președinte să își sărute soția. Într-un interviu acordat emisiunii „Fox & Friends', Melania a vorbit despre relația lor și a recunoscut că nu ezită să își exprime opiniile, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna pe placul soțului său.

„Îi spun adevărul. Uneori nu vrea să audă ceea ce îi spun, dar nu-i nimic. Eu spun întotdeauna adevărul”, a mărturisit Prima Doamnă.

Aceasta a vorbit și despre programul încărcat al președintelui american.

„Este foarte concentrat. Are foarte multe responsabilități. Situația din lume este foarte diferită acum. Dar cred că face tot ce poate. Muncește fără încetare. Are mai multă energie decât oricine altcineva”, a explicat Melania.

Donald și Melania Trump s-au cunoscut în 1998, la o petrecere organizată în timpul Săptămânii Modei. Într-un interviu pentru Harper’s Bazaar, Melania a povestit că acesta i-a cerut numărul de telefon, însă ea a refuzat, deoarece era însoțit de o altă femeie.

„I-am spus: ‘Nu îți dau numărul meu. Dă-mi-l tu pe al tău și te sun eu'”, și-a amintit Melania.

Cei doi s-au căsătorit în 2005, iar în 2006 a venit pe lume fiul lor, Barron.

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Foto: Arhiva ELLE

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