Cele 5 zodii care se vor preface că nu sunt afectate după o despărțire

Nu ar trebui să le crezi pe zodiile din această listă dacă îți vor spune că nu le afectează deloc faptul că relația lor a ajuns la final.
Conform astrologiei, există câteva zodii care vor avea tendința să își ascundă suferința provocată de o despărțire în spatele unei măști dure și în aparență nepăsătoare pe care o vor afișa.
Racii sunt extrem de sensibili și au o fragilitate interioară deosebită. Problema lor o reprezintă faptul că și-au acordat timpul unor persoane nepotrivite, cu care nu rezonau din niciun punct de vedere, dar de la care aveau așteptarea să se schimbe pentru ei. Acest lucru nu s-a întâmplat, fiind și motivul despărțirii. După separare, vor încerca o perioadă să pară că nu sunt afectați și că nu le pasă de ceea ce s-a întâmplat în viața lor amoroasă.
Leii se implică cu totul în relații și tratează cu seriozitate acest tip de angajament. Motiv pentru care nu este de mirare că sunt dezamăgiți în clipa în care o poveste de dragoste ajunge la final. Chiar dacă într-o primă etapă vor afișa o nonșalanță surprinzătoare, în timp își vor recunoaște suferința. Iar ce îi împiedică și mai mult să își proceseze durerea este faptul că vor continua să se întâlnească în diferite contexte cu persoana care i-a rănit.
Când trec printr-o despărțire, Balanțele au tendința de a-i arăta fostului ce anume a pierdut și să demonstreze că sunt în continuare fericite. Planul lor funcționează, însă doar pentru o vreme, pentru că va veni și vremea în care nu se vor mai putea preface că nu sunt deloc afectate de sfârșitul acelei relații. Și chiar dacă își vor bloca fostul iubit pe rețelele de socializare, asta nu înseamnă că nu vor găsi modalități de a-l urmări în secret.
Scorpionii au fost părăsiți de prea multe ori de persoane care erau speriate de angajamentul unei relații. Din cauza asta, au dezvoltat o frică de a se implica în povești de iubire. După o separare, îi vei vedea cu zâmbetul pe buze și că își vor vedea de treaba lor fără să arate suferința. Însă, adevărul este că se simt extrem de dezamăgiți și se confruntă cu provocări în gestionarea durerii emoționale pe care o simt.
Săgetătorii se numără printre zodiile care își vor ascunde suferința după o despărțire. În general, vor să pară duri, ca și cum nimic nu i-ar putea afecta, însă, în realitate, în sufletul lor are loc o adevărată bătălie a emoțiilor. Cu toate că o perioadă își vor masca durerea foarte bine, la un moment dat vor răbufni și vor vorbi liber despre ceea ce simt și despre cât de răniți sunt în urma acelei separări.
Foto: PR
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