Semnele zodiacale care sunt detașate emoțional într-o relație

Află care sunt zodiile detașate emoțional într-o relație. Deși în exterior par ca nu sunt afectați de nimic, în realitate, în interior duc o luptă cu emoțiile lor.

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  de  ELLE.ro
Semnele zodiacale care sunt detașate emoțional într-o relație

Există mai multe motive în spatele faptului că unii oameni se pot detașa emoțional într-o relație. De la experiențe neplăcute întâmpinate în fostele relații, temeri sau răni care încă n-au fost vindecate, fiecare are o anumită explicație. Deși în exterior par ca nu sunt afectați de nimic, în realitate, în interior duc o luptă cu emoțiile lor. Iată care sunt zodiile care rămân detașate emoțional într-o relație.

Vărsător

Vărsătorilor nu le place deloc să li se spună ce să facă. Își urmează de fiecare dată instinctul și nu se gândesc de două ori înainte de a lua o decizie. Nu vor ca altcineva să profite de pe urma vulnerabilității lor, așa că nu vor dezvălui, nici măcar față de un partener, cum se simt, de fapt, în realitate.

Gemeni

În fața altora, Gemenii par reci, lipsiți de orice urmă de empatie tocmai pentru că își ascund foarte bine sentimentele. Se detașează emoțional foarte ușor, chiar dacă nu își propun asta. Mereu inventează scuze pentru a nu petrece momente cu partenerul de cuplu, preferând să stea singuri în cea mai mare parte a timpului.

Săgetător

Pentru Săgetători, sentimentul de a se simți liberi e extrem de important și vor ca acesta să fie prezent și în relația de cuplu. Nu vor să fie restricționați, iar dacă ești într-o relație cu o persoană născută în această zodie, va trebui să-i explici că e esențială stabilirea unor limite. Nu vorbesc deschis despre ceea ce simt și ascund faptul că sunt răniți sau dezamăgiți.

Capricorn

Chiar dacă sunt într-o relație amoroasă, Capricornii continuă să-și păstreze latura misterioasă, astfel că nu poți ajunge atât de ușor la inima lor. Nu sunt deschiși să-și exprime emoțiile și trebuie să-ți petreci mult timp în compania lor pentru a-ți putea da seama de felul în care gândesc și se raportează la viață. Nu reușesc să păstreze un echilibru între viața profesională și cea personală, iar partenerul se poate simți neglijat.

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Foto: PR

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