Zodiile care se despart într-un mod amiabil de un partener

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Felul în care gestionezi o despărțire te ajută pe viitor să treci mai repede peste acel moment sau, din contră, să te facă să te gândești tot mai mult și să rămâi blocată în emoții care îți fac rău.

Sunt oameni care vor să se departă amiabil pentru că preferă să evite conflictele, dramele și să își arate respectul față de persoana alături de care au fost într-o relație. Își concentrează atenția pe experiențele pozitive trăite în acea relație și pe faptul că și ei, dar și fostii parteneri au nevoie de o perioadă de vindecare după separare. Iată care sunt zodiile de la care ar trebui să acționeze în acest fel după o despărțire:

Fecioară

Fecioarele își doresc să păstreze o relație de prietenie cu foștii lor parteneri, așa că vor încerca să se despartă într-un mod amiabil, fără scandaluri și drame. Discută cu maturitate despre orice subiect și au învățat în timp să facă față mult mai ușor momentelor grele, așa cum este și o separare. Dacă nu se mai simt fericiți, preferă să pună punct relației și să ofere explicațiile pentru care fac acest pas.

Balanță

Balanțele se gândesc foarte mult la felul în care sunt percepute. Nu vor să fie considerate insensibile și dacă ele sunt cele care vor să încheie o relație, nu vor să îl facă pe respectivul partener să se simtă vinovat. Au capacitatea de a se despărți de cineva și de a rămâne într-o relație apropiată, gândindu-se la amintirile pe care le au împreună. Vor să privească mereu partea bună a lucrurilor și de aceea se despart fără certuri.

Săgetător

Chiar și după o despărțire, Săgetătorii încă mai păstrează legătură cu persoana alături de care au format un cuplu. Sunt conștienți de faptul că nu este un moment ușor de depășit, dar vor să-și îndrepte atenția pe lucrurile pozitive și să își vadă mai departe de drumul lor. Își doresc să încheie pe cale amiabilă o relație și să respecte ceea ce a fost în cuplu. Nu vor să ajungă în punctul în care să nu își mai dorească să audă deloc de acea persoană.

Capricorn

Nativii Capricorn nu își exprimă emoțiile sincer. Au învățat pe parcurs, din experiențele trăite, să nu pună la suflet răutățile și să ascundă ceea ce simt cu adevărat, atunci când suferă. Chiar dacă trec printr-o dezamăgire, vor să încheie relația amiabil și să nu se implice în conflicte. Își păstrează calmul și au speranța că vor găsi o persoană lângă care vor fi împliniți.

Foto: PR

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