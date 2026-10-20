Aproape 20 de ani în care am inspirat viitorul creativilor

20 de ani de inspirație. 20 de ani de posibilități. Și un nou capitol ce așteaptă să fie scris.

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Aproape 20 de ani în care am inspirat viitorul creativilor

Fiecare călătorie creativă începe cu o idee. O pasiune care merită urmată. O curiozitate ce se transformă în ambiție. Sau dorința de a explora noi posibilități și de a transforma interesele personale într-un viitor profesional. De aproape două decenii, Mindway — forța motrice din spatele ELLE Education — crede în puterea educației de a transforma potențialul creativ în oportunități reale și de a ajuta persoanele talentate să își găsească locul în lumea profesională.

Pe măsură ce Mindway se apropie de cea de-a 20-a aniversare, acest moment festiv reprezintă mult mai mult decât două decenii de experiență educațională. Este o celebrare a creativității, a ambiției și a nenumăratelor posibilități pe care le poate inspira educația. Pentru a marca începutul acestei aniversări speciale, ELLE Education by Mindway lansează o inițiativă exclusivă, concepută pentru a încuraja noua generație de profesioniști din sectoarele creative să își urmeze aspirațiile.

20 de ani. 20% reducere. 20 de zile.

Pentru a sărbători acest pilon important, ELLE Education by Mindway oferă o reducere de 20% la toate programele din anul academic 2027, valabilă timp de doar 20 de zile.

Această inițiativă aniversară reprezintă o oportunitate excelentă pentru viitorii profesioniști, mințile creative și toți cei care doresc să avanseze în carieră de a investi în educația lor și de a explora noi orizonturi profesionale. De la modă și lux, până la design de interior, marketing și comunicare, industriile creative oferă o lume plină de oportunități celor care doresc să își transforme pasiunile într-o carieră plină de semnificație.

Prin această campanie, ELLE Education by Mindway își propune să facă educația specializată mult mai accesibilă și să încurajeze viitorii studenți să facă un pas decisiv în dezvoltarea lor profesională.

20 de ani de creativitate. Nenumărate scenarii de viitor de imaginat

Industriile creative se află într-o continuă evoluție. Moda se reinventează; sectorul de lux dezvoltă noi moduri de a conecta cu publicul; designul sfidează convențiile, iar tehnologiile emergente transformă modul în care brandurile comunică, afacerile operează și profesioniștii își construiesc carierele. În spatele tuturor acestor transformări se află minți creative capabile să interpreteze schimbarea, să dezvolte idei noi și să identifice oportunități într-un mediu tot mai competitiv.

Pe parcursul întregii sale activități, Mindway a susținut importanța educației ca punct de legătură între creativitate și cunoștințele de business, ajutându-și cursanții să își dezvolte abilitățile și perspectivele necesare pentru a naviga într-o lume în continuă schimbare. Prin ELLE Education by Mindway, această viziune prinde viață în programe educaționale ancorate direct în realitățile industriilor de modă, lux, design și comunicare.

Studenții au ocazia de a învăța direct de la profesioniști activi din industrie, de a aborda practic provocări din lumea reală și de a obține o înțelegere profundă a domeniilor în care doresc să evolueze. Pentru că orice viziune creativă devine infinit mai puternică atunci când este susținută de cunoștințe solide, experiență și încrederea de a da viață ideilor noi.

Căi de învățare adaptate pentru fiecare ambiție

Industriile creative cuprind o gamă vastă de parcursuri profesionale: de la lumea strategică a marketingului de modă și managementului brandurilor de lux, până la disciplinele vizuale și experiențiale ale designului de interior, styling-ului sau producției de evenimente.

Pentru unii profesioniști, obiectivul poate fi integrarea într-un brand internațional de modă, dezvoltarea de strategii inovatoare de comunicare sau participarea la procesele creative din spatele marilor evenimente. Pentru alții, scopul poate fi specializarea într-o anumită disciplină, consolidarea profilului profesional existent sau explorarea unei direcții de carieră complet noi.

ELLE Education by Mindway oferă mai multe opțiuni de studiu concepute pentru a răspunde acestor interese, ambiții și etape de dezvoltare profesională:

Programe MBA & Masterat: Programat pe durata unui an, acest format oferă o cunoaștere aprofundată a industriei, dezvolta viziuni strategice și consolidează expertiza profesională.
Cursuri de Diplomă (Diploma Courses): Programe de șase luni concentrate pe discipline specializate, ce combină cunoștințele teoretice cu abilități practice relevante pentru piață.
Certificate: Cursuri de trei luni concepute pentru dezvoltarea unor competențe specifice, explorarea de noi arii de interes și completarea calificărilor existente.

O experiență de învățare conectată direct la industrie

Dezvoltarea profesională îmbracă forme diverse, iar experiențele educaționale trebuie să se adapteze tot mai mult nevoilor specifice ale studenților și profesioniștilor activi. De aceea, ELLE Education by Mindway oferă formate flexibile de învățare ce îmbină conținutul academic cu perspective directe de la experți din domeniu:

Online (Flexibilitate fără frontiere): Formatul de învățare online le permite studenților să își dezvolte cunoștințele și abilitățile profesionale de oriunde, fără a fi nevoie să se relocheze.
Executive (O experiență imersivă în industrie, la Madrid): Acest format combină educația online cu o experiență exclusivă, în format fizic, la Madrid.

În funcție de programul ales, studenții participă la o experiență imersivă de câteva zile la Madrid, cu activități ce includ masterclass-uri susținute de experți, vizite private în industrie, sesiuni practice și oportunități de networking. Aceste experiențe oferă o perspectivă autentică asupra lumii profesionale, permițându-le studenților să creeze legături cu specialiști de top, să descopere diferite medii de lucru și să schimbe idei cu oameni care le împărtășesc pasiunea.

Este un model educațional care depășește granițele curriculei clasice, aducând studenții mai aproape de oamenii, brandurile și experiențele care definesc industriile creative.

Sărbătorim 20 de ani privind spre viitor

Aniversările sunt o ocazie excelentă de a privi în urmă, de a recunoaște realizările și de a-i celebra pe oamenii și pe ideile care au contribuit la această călătorie comună. Însă ele reprezintă totodată o invitație de a ne imagina ce urmează. Pe măsură ce Mindway se pregătește să sărbătorească două decenii de experiență educațională, angajamentul său față de educația creativă continuă să evolueze alături de industriile pe care le deservește.

Noile tehnologii, profesiile emergente și așteptările în schimbare ale pieței vor continua să redefinească abilitățile și perspectivele necesare în modă, lux, design și comunicare. În acest context, educația rămâne un instrument neprețuit pentru cultivarea talentului, încurajarea inovației și susținerea profesioniștilor în adaptarea la noi oportunități. Noua generație de creativi va juca un rol esențial în modelarea viitorului acestor industrii, aducând viziuni, idei și abordări proaspete într-un peisaj dinamic.

Prin ELLE Education by Mindway, celebrarea acestei aniversări devine și o celebrare a ambițiilor și parcursurilor profesionale care abia așteaptă să înceapă.

Sărbătorește 20 de ani cu 20% reducere

Pentru a marca viitoarea aniversare de 20 de ani a Mindway, ELLE Education by Mindway oferă o reducere de 20% la toate programele pentru anul academic 2027, timp de doar 20 de zile.

Această inițiativă cu durată limitată le oferă viitorilor studenți și profesioniști oportunitatea de a explora educația specializată în modă, lux, design și comunicare beneficiind de condiții aniversare exclusive. Indiferent dacă îți dorești să urmezi o nouă direcție profesională, să îți dezvolți o expertiză tehnică sau să îți consolidezi cariera actuală, portofoliul de programe îți oferă multiple căi de creștere și dezvoltare.

20 de ani în care am inspirat potențialul creativ. 20 de zile pentru a deschide ușa către noi posibilități.

Descoperă programele ELLE Education și profită de oferta exclusivă la aniversarea de 20 de ani.

Explorează toate programele pe ELLE Education Programs.

*Se aplică termeni și condiții. Vizitează site-ul ELLE Education pentru detalii complete despre oferta aniversară, inclusiv programele eligibile și perioadele de înscriere.

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