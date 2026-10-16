10 miniserii de comedie captivante, pe care să le vezi dacă n-ai mult timp la dispoziție

Comedia și ironia fină se împletesc cu drama în aceste miniserii pe care trebuie să descoperi și care îți vor aduce, fără să vrei, zâmbetul pe buze. Iată ce să urmărești într-o zi în care nu vrei să te plictisești.

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  . Actualizat 16.10.2026, 08:05,  de  Braslasu Iulia
1. The Baby
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În lista de mai jos, vei găsi câteva miniserii care îți vor capta atenția de la primul episod și care te vor determina să le urmărești până la capăt.

1. The Baby

Miniseria The Baby a tratat subiectul maternității din perspectiva unei femei în vârstă de 38 de ani, convinsă că nu vrea să fie mamă, dar care ajunge în situația în care trebuie să aibă grijă de un bebeluș. Ceea ce îi schimbă radical traiectoria vieții și o face să își pună întrebări la care nu s-a gândit până atunci. 

2. Mrs. Davis

Tara Hernandez și Damon Lindelof au creat miniseria Mrs. Davis, care pornește de la o premisă cel puțin intrigantă. Pe parcursul celor opt episoade, actrița Betty Gilpin a jucat-o pe călugărița catolică Simone, care se simte amenință de o inteligență artificială pe nume Mrs. Davis. Asta până când Sora Simone pornește într-o misiune de a găsi și de a distruge Sfântul Graal, misiune ce îi promite înlăturarea inteligenței artificiale.

3. Boo, Bitch

Boo, Bitch este un serial Netflix care tratează într-o manieră comică poveștile înspăimântătoare. Erika și Gia sunt prietene și eleve de liceu. Însă una dintre ele, Erika, este ucisă și devine fantomă. Acest lucru nu o împiedică, totuși, să își continue viața prin prisma prietenei sale și să pună la punct ceea ce avea de terminat. 

4. Bait

Riz Ahmed a creat miniseria Bait, în care are și rolul principal. El a jucat rolul unui actor, care merge să dea casting pentru personajul James Bond. Nimic straniu până aici, până când intră într-o spirală a anxietății, amplificată de tot soiul de conspirații care nu îi dau deloc liniște și îi produc și mai multe presiuni în ceea ce privește cariera lui de actor. 

5. No Good Deed

În miniseria de comedie No Good Deed, trei familii vor să cumpere aceeași vilă superbă din Los Angeles, din anii 1920. Însă totul pare să se complice dramatic în momentul în care ies la suprafață secretele vânzătorilor. Din distribuția celor opt episoade fac parte Lisa Kudrow, Linda Cardellini, Ray Romano și Abbi Jacobson.

6. Clark

Clark este un serial suedez care l-a avut în rol principal pe Bill Skarsgård. Actorul i-a dat viață pe ecrane gangsterului suedez Clark Olofsson, ale cărui crime au inspirat ceea ce cunoaștem astăzi drept Sindromul Stockholm. Bill Skarsgård a fost apreciat de vocile critice pentru cum a interpretat un personaj atât de controversat, implicat în acțiuni oribile. 

7. The Decameron

O poveste cu totul neașteptată este construită în The Decameron, o miniserie din 2024 formată din opt episoade. Acțiunea se petrece în 1348 și surprinde mai mulți nobili și servitori care ajung la Villa Santa, în urma unei invitații venite din partea Lordului Leonardo. Deși la așteptau la relaxare, liniște și răsfăț, acolo au parte de aventuri și situații care se transformă într-o cursă pentru supraviețuire. 

8. Us

Us este o miniserie de comedie și cu accente de dramă despre familia Peterson. Douglas, Connie și fiul lor, Albie, pornesc într-o aventură prin Europa în vacanța de vară, chiar înainte ca tânărul să plece la facultate. Pe parcursul călătoriei, Douglas vrea să reîntregească relația cu băiatul lui, dar și să îi recâștige inima soției sale, care vrea să divorțeze după 24 de ani împreună. 

9. Cunk on Earth

Actrița și comedianta Diane Morgan este protagonista acestei miniserii documentare. Ea interpretează rolul unei jurnaliste de investigație, preocupată de tot ceea ce presupune civilizația umană. Deși călătorește în toată lumea și are ocazia să discute cu specialiști din domenii variate, tot reușește să trateze tot ceea ce află cu umor. 

10. Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair este o continuare formată din patru părți a sitcom-ului Malcolm in the Middle. Serialul își păstrează distribuția originală, compusă din Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek și Justin Berfield. În centrul poveștii se află aniversarea celor 40 de ani de căsnicie dintre Lois și Hal și cum încearcă să își convingă copiii să participe la petrecere. Misiune care se dovedește a fi complicată, pentru că fiecare dintre ei are dramele sale personale de rezolvat. 

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Foto: PR

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