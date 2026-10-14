Filme care au reușit performanța de a încasa 2 miliarde de dolari la box office

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Multe dintre filmele care au încasat 2 miliarde de dolari la box office sau au depășit pragul acesta sunt science-fiction sau au în centrul lor povești spectaculoase cu supereroi, în care e explorată bătălia dintre bine și rău.

1. Avatar

Avatar a strâns în foarte scurt timp 1 miliard de dolari. Epopeea science-fiction din 2009 semnată de James Cameron și cu Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Sam Worthington și Stephen Lang în rolurile principale a încasat peste 2,7 miliarde de dolari la box office. Povestea a surprins un pușcaș marin paraplegic care, ajuns în misiune, trebuie să aleagă între a respecta ordinele impuse sau a proteja o lume nouă pe care o descoperă.

2. Avengers: Endgame

Avengers: Endgame, filmul regizat de Anthony Russo și Joe Russo, a avut un buget de 356 de milioane de dolari. În 11 zile, pelicula a acumulat încasări de peste 2 miliarde de dolari la box office. În ciuda faptului că este un film lung și cu multă acțiune, având o durată de trei ore, acest lucru nu i-a împiedicat pe fani să îl urmească cu mult interes.

3. Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day se numără printre filmele de succes cu supereroi. Cu Tom Holland în rolul lui Spider-Man, filmul îl urmărește pe emblematicul personaj într-o aventură cu un dușman care e pe urmele sale. Distribuția este completată de Zendaya, Mark Ruffalo, Florence Pugh, Sadie Sink și Jon Bernthal. Spider-Man: Brand New Day a avut încasări de peste 2,40 miliarde de dolari la box office-ul global.

4. Avatar: The Way of Water

În 2022, a apărut filmul Avatar: The Way of Water, regizat de James Cameron, la 13 ani de când a fost lansată pelicula originală, Avatar, în 2009. Sam Worthington, care a jucat și în prima peliculă, și-a reluat rolul, iar din distribuție au mai făcut parte Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Kate Winslet și Stephen Lang. Tehnologiile speciale create pentru această producție au avut un rol definitoriu în succesul ei.

5. Titanic

Titanic a fost desemnat primul film care a depășit vreodată încasări de 1 miliard de dolari la nivel mondial. Filmul regizat de James Cameron și răsplătit cu 11 premii Oscar a avut în două săptămâni 190 de milioane de dolari din vânzările internaționale de box office. În 2012, odată cu relansarea sa 3D, a depășit 2 miliarde de dolari.

6. Star Wars: The Force Awakens

The Force Awakens a fost un demers de-al Disney de a explora universul Star Wars. În filmul regizat de J.J. Abrams, ucenicul secret al lui Darth Vader, pe numele lui de cod Starkiller, este antrenat să îi învingă pe dușmanii Imperiului, fiind nevoit să apeleze la propria sa cale atunci când este trădat de stăpânul său. Star Wars: The Force Awakens a avut câștiguri de 1 miliard de dolari în 11 zile și a depășit 2 miliarde de dolari la nivel mondial în 53 de zile. În film au jucat, printre alții, Harrson Ford, Daisy Ridley, John Boyega și Oscar Isaac.

7. Avengers: Infinity War

Anthony Russo și Joe Russo au regizat filmul Avengers: Infinity War, care a avut un buget de aproximativ 325 de milioane de dolari. La box office-ul de la nivel mondial, Avengers: Infinity War este primul film cu supereroi care a depășit pragul de 2 milioane de dolari la nivel mondial. În această poveste, aliații, alături de Răzbunători formează o echipă pentru a-l învinge pe Thanos și de a-l împiedica să distrugă echilibrul universului.

8. Ne Zha 2

Ne Zha 2, care s-a lansat în 2025, este primul film de animație care a reușit performanța de a depăși 2 miliarde de dolari la box office-ul global. Bugetul peliculei create de Yu Yang a fost de 80 de milioane de dolari, iar publicul a lăsat recenzii pozitive la adresa acestuia pe Rotten Tomatoes. În 2024, un alt film de animație, Inside Out 2, a avut câștiguri neașteptat de mari, când a atins încasări de 1,7 miliarde de dolari.

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Foto: PR

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