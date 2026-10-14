Filmul „Jurnalul unei cameriste”, regizat de Radu Jude, este pe lista scurtă pentru Premiile Academiei Europene de Film 2027

Filmul "Jurnalul unei cameriste", regizat de Radu Jude, intră în cinematografele din România pe 20 noiembrie 2026.

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  de  ELLE.ro
Filmul "Jurnalul unei cameriste", regizat de Radu Jude, este pe lista scurtă pentru Premiile Academiei Europene de Film 2027

THE DIARY OF A CHAMBERMAID, cel mai nou film al lui Radu Jude, a intrat pe lista scurtă pentru European Film Awards 2027. Anunțul a fost făcut astăzi, 14 octombrie, de Academia Europeană de Film.

Filmul este scris și regizat de Radu Jude și produs de Saïd Ben Saïd (SBS Productions), Vlad Rădulescu și Carmen Rizac (Avanpost), într-o coproducție Franța – România. Este primul lungmetraj al lui Radu Jude vorbit preponderent în limba franceză și realizat majoritar în afara României.

După premiera mondială de la Cannes, din Quinzaine des Cinéastes, filmul a fost selectat la Toronto International Film Festival, în secțiunea Wavelengths, și la New York Film Festival, în Main Slate.

„Recunoașterea din partea Academiei Europene de Film este foarte importantă pentru un film de autor realizat în coproducție internațională. Și încă un motiv de bucurie e faptul că shortlistul European Film Awards îl aduce în atenția industriei europene, chiar în pragul lansării în cinematografele din România”, au declarat Vlad Rădulescu și Carmen Rizac (Avanpost).

Filmul spune povestea Gianinei, care lucrează ca menajeră pentru o familie înstărită din Bordeaux. Se dedică total îngrijirii fiului angajatorilor ei, în timp ce fiica ei creşte departe de ea, în România. Crăciunul se apropie, iar Gianina speră să-şi poată revedea fetiţa.

Distribuția include actori români și internaționali, printre care Ana Dumitrașcu, Sofia Drăgoman, Ilinca Manolache, Liliana Ghiță, Marie Rivière, Mélanie Thierry și Vincent Macaigne. Imaginea filmului este semnată de Marius Panduru, iar montajul de Cătălin Cristuțiu.  

JURNALUL UNEI CAMERISTE, în România

Publicul din România poate urmări filmul în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest, la proiecțiile confirmate până acum:

  • joi, 22 octombrie, ora 18:30, Cinema Studio, Timișoara
  • joi, 29 octombrie, ora 19:30, Apollo111, București
  • vineri, 30 octombrie, ora 16:00, Cinema Muzeul Țăranului, București

Programul proiecțiilor din Cluj-Napoca, Iași și Arad urmează să fie anunțat de organizatori.

Filmul intră în cinematografele din România pe 20 noiembrie 2026, distribuit de Independența Film.

Despre Avanpost

Avanpost este una dintre cele mai active companii independente de producție și post-producție din România, cu o prezență constantă în peisajul coproducțiilor europene de film ale ultimilor ani. Compania dispune de o infrastructură completă și de o echipă multidisciplinară de profesioniști, oferind servicii integrate pentru proiecte cinematografice și TV, de la dezvoltare și filmare, până la livrarea materialelor finale.

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