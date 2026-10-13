Modulul Spectacole-lectură, la a V-a ediție în FNT 2026

Festivalul Național de Teatru are loc între 16 și 25 octombrie 2026 la București.

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  de  ELLE.ro
Modulul Spectacole-lectură, la a V-a ediție în FNT 2026

Festivalul Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România și organizat la București în perioada 16–25 octombrie 2026, include și în acest an modulul Spectacole-lectură. Pentru al cincilea an consecutiv, publicul are ocazia să descopere texte românești contemporane și să urmărească dezvoltarea lor, dar și să exploreze teme și direcții din dramaturgia europeană, prin piese propuse în colaborare cu institute culturale străine care activează la București.

Regizorul Bobi Pricop, care coordonează modulul împreună cu dramaturga Mihaela Michailov încă de la prima ediție, declară:

„În 2022, Mihaela Michailov a propus în Festivalul Național de Teatru acest modul de spectacole-lectură, pe care l-am gândit și îl coordonăm de atunci împreună. Ne-am dorit, pe de o parte, să susținem dramaturgia locală nu printr-un concurs clasic, cu câștigători ale căror piese nu mai au apoi niciun traseu, ci prin dezvoltarea textelor românești noi în cadre de lucru, cu regizori, actori și producători. Pe de altă parte, am vrut să urmărim, împreună cu institutele culturale din București, direcțiile și temele actuale din dramaturgia europeană și să propunem traduceri ale unor piese valoroase. Ce mă bucură foarte tare este faptul că valoarea artistică a pieselor primite din partea dramaturgelor și dramaturgilor români a crescut enorm de la an la an. Anul acesta am primit 137 de texte, iar alegerea celor trei pe care le vor monta teatrele naționale din București, Timișoara și Iași, făcută împreună cu reprezentanții lor, a fost foarte dificilă. Eu personal am avut o listă scurtă de aproape 30 de titluri. O altă mare bucurie e că traducerile lansate aici au avut un traseu extraordinar: de exemplu „Supernormali”, prezent în modulul de lecturi din FNT 2024, a devenit spectacol la Teatrelli, a primit în mai, la Gala UNITER, Premiul British Council și revine anul acesta în selecția oficială a FNT.”

Modulul Spectacole-lectură cuprinde șase titluri, prezentate la Sala Media a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, toate de la ora 16:00. Fiecare spectacol va fi urmat de o discuție cu publicul. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Trei dintre acestea sunt textele câștigătoare ale concursului dedicat dezvoltării dramaturgiei românești contemporane din cadrul FNT (curator Mihaela Michailov). După spectacolele-lectură din festival, textele vor fi montate în cele trei teatre partenere: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași și Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara. Publicul le va putea descoperi în următoarele zile, în primă audiție:

Vineri, 16 octombrie – „Fluviu” de Ioana Toloargă, regia Radu Iacoban. Coproducători: Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, UNITER și FNT36.

Luni, 19 octombrie – „Armada verbală (Un fel de piesă)” de Ionuț Caras, regia Ovidiu Lazăr. Coproducători: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, UNITER și FNT36.

Joi, 22 octombrie – „Despre demolarea teatrului” de Cosmin Stănilă, regia Mihai Călin. Coproducători: Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, UNITER și FNT36.

Marți, 20 octombrie, programul include „DRAMA5”, fragmente din texte scrise de rezidenții Alexandra Bădescu, Ștefan Mihai, Irina Balcu, Teodora Savu și Ioana Serota, în regia lui Dragoș Alexandru Mușoiu. Coproducători: Reactor de creație și experiment Cluj, UNITER și FNT36. Proiectul este finanțat de Ministerul Culturii și realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Partener principal: Consiliul Județean Cluj.

Programul este completat de două texte din dramaturgia europeană:

Miercuri, 21 octombrie – „Medeea Kali” de Laurent Gaudé, traducerea Diana Nechit și Andrei C. Șerban, regia Alina Pietrăreanu. Eveniment susținut de Institutul Francez din București.

Vineri, 23 octombrie – „Tot ce se va întâmpla de-acum încolo” de Joan Yago, traducerea Luminița Voina-Răuț, regia Carla Oncescu. Eveniment susținut de Instituto Cervantes București.

Mai multe informații despre modulul Spectacole-lectură sunt disponibile pe fnt.ro.

FNT este un proiect cultural strategic, finanțat de Ministerul Culturii, coprodus de Primăria Municipiului București prin ARCUB, având drept parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București și Bienala de Scenografie București, și ca partener media oficial, Societatea Română de Televiziune.

Ediția a 36-a a Festivalului Național de Teatru, program permanent al UNITER – unul dintre cele mai importante evenimente teatrale din România, spațiu al expunerii diversității și complexității fenomenului teatral românesc – are loc la București, în perioada 16-25 octombrie 2026.

Propunerea pe care echipa curatorială (Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Sebastian-vlad Popa) o lansează prin selecția de spectacole pentru FNT36 plasează ca centru de greutate al ediției trăsătura cea mai vulnerabilă a umanității: (im)perfecțiunea drept calitate și defect ale acestui spirit etern uman. Ca atare, motto-ul sub care se vor desfășura evenimentele și intersecțiile artistice și umane din cadrul FNT este  […]perfect uman. FNT36. Un festival de teatru ca un dialog viu și polemic între natură – din ce în ce mai antropomorfizată – și tehnologie – cu trăsături tot mai recognoscibil familiare.

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