Anca Serea, experiență neplăcută într-o parcare din București. Vedeta a fost înjurată și amenințată

Anca Serea a fost protagonista unui incident neplăcut care s-a petrecut într-o parcare din București. Vedeta se afla împreună cu fiica ei, Leah.

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  de  ELLE.ro
Anca Serea
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Anca Serea a povestit mai multe despre incidentul în care a fost implicată recent. Vedeta a fost înjurată și amenințată de o femeie în timp ce se afla împreună cu fiica ei, Leah, într-o parcare din București. Ea a dezvăluit de la ce a pornit situația tensionată, dar și ce a decis să facă. 

Anca Serea a fost înjurată și amenințată

Anca Serea susține că incidentul a izbucnit din cauza locului în care a ales să parcheze. Vedeta a relatat cum o femeie i-a adus amenințări, sub privirile fiicei sale, Leah, după ce și-a lăsat mașina în parcarea unui centru de fitness, care se află în apropierea unei școli. Respectiva femeie ar fi reacționat în acest mod violent deoarece Anca Serea ar fi blocat căile de acces pe stradă și nu ar mai fi avut loc să coboare din mașină. 

„Dânsa m-a amenințat, a spus că știe unde stau. Deci, cu copilul de mână, striga: „Domnișoară, ești o nebună, că știu eu unde locuiești!”, dar urât. Eu atunci când am plecat, dânsa a și ridicat ștergătorul de la mașină, foarte nervoasă. Nu am înțeles nici acum cu ce am deranjat-o. A fost un episod ca un duș rece venit pentru mine și pentru Leah. Am parcat într-o parcare a unui centru de fitness foarte cunoscut care este vizavi, este unica parcare pe care eu și ceilalți părinți putem să o folosim atunci când ne lăsăm copiii la școală”, a declarat Anca Serea în emisiunea Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

În urma acestui incident, Anca Serea a decis să se adreseze autorităților competente. Vedeta a mers la Poliție pentru a depune o plângere.

„A fost o doamnă foarte deranjată, din păcate, de decizia mea de a parca acolo. Totul s-a întâmplat foarte repede, eu nu am avut telefonul asupra mea ca să pot să înregistrez sau să filmez. Am urcat în mașină și am scris un bilețel dânsei în care am vrut să-mi exprim așa dezamăgirea față de faptul că este o femeie, are și o anumită vârstă și probabil că este și mamă.”

Anca Serea a continuat că povestească cum întreg incidentul s-a petrecut rapid și că nici măcar nu a apucat să reacționeze, fiind încă sub șocul a ceea ce se petrecea în fața ei. 

„Dânsa s-a întors înapoi din drum, probabil că se uita pe geam, nu știu cum a știut că eu m-am întors, a fost o chestie foarte rapidă, în mai puțin de un minut s-a desfășurat totul și ea a început cu injuriile și mai grave de atât. Eu nu am apucat să îi spun, i-am zis doar să-i fie rușine pentru cum se exprimă, în parcare era mult mai multă lume, mai erau trei oameni care au asistat și dânșii la chestia asta”, a mai spus Anca Serea.

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Foto: Instagram

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