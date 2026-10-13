Joe Manganiello, reacție dură după ce Sofía Vergara ar fi insinuat că este narcisic. Ce spune actorul despre gestul fostei sale soții

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Joe Manganiello a reacționat la speculațiile apărute după ce fosta sa soție, Sofía Vergara, a distribuit pe Instagram un mesaj despre comportamentul bărbaților narcisici. Declarațiile actorului vin în contextul lansării volumului său de memorii, „Bloodlines”, în care acesta vorbește despre lupta cu o boală autoimună care i-a pus viața în pericol, dar și despre destrămarea căsniciei sale cu actrița.

Invitat luni, 12 octombrie, în emisiunea „CBS Mornings”, Manganiello, în vârstă de 49 de ani, a fost întrebat de prezentatoarea Gayle King despre postarea recentă a Sofíei Vergara. Actrița din „Modern Family”, în vârstă de 54 de ani, a redistribuit pe Instagram un tabel în care erau comparate comportamentele unui „bărbat bun” și ale unui „bărbat narcisic”. Mesajul fusese publicat inițial de fiul ei, Manolo Gonzalez Vergara, în vârstă de 35 de ani.

„Țineți minte, copii, atunci când aveți de-a face cu un narcisic, nu contează cât de multe faceți pentru el, pentru că vă va purta resentimente pentru asta și nimic nu va fi vreodată suficient. Și, cumva, va încerca întotdeauna să vă prezinte pe voi drept persoana vinovată”, era mesajul care însoțea postarea.

Deși nici Sofía Vergara, nici fiul ei nu l-au menționat explicit pe Manganiello, distribuirea mesajului a provocat speculații potrivit cărora acesta i-ar fi fost adresat actorului, mai ales în contextul dezvăluirilor recente făcute de el despre fosta sa căsnicie.

În timpul interviului, Gayle King a abordat direct subiectul și l-a întrebat pe actor ce părere are despre gestul fostei sale soții.

„Fiul ei a publicat ceva despre ‘Asta se întâmplă când ai de-a face cu un bărbat narcisic’, iar ea a apreciat acea postare. Par să sugereze că, în esență, este îngrozitor ceea ce ți s-a întâmplat, dar că, până la urmă, ești un narcisic. Ce ai de spus despre asta?”, l-a întrebat prezentatoarea.

Manganiello a evitat să comenteze direct presupusele acuzații, preferând să vorbească despre mesajul pe care dorește să îl transmită prin cartea sa.

„Ei bine, cred că oricine spune așa ceva ar trebui mai întâi să citească această carte și să înțeleagă despre ce este vorba cu adevărat, pentru că nu despre asta este vorba. Este despre suferința prin care am trecut”, a declarat actorul, precizând că „Bloodlines” este, înainte de toate, o poveste despre „supraviețuire, dar și despre speranță”.

Joe Manganiello, acuzații grave la adresa fostei sale soții

În volumul său de memorii, Joe Manganiello face o serie de dezvăluiri despre căsnicia cu Sofía Vergara și despre problemele grave de sănătate cu care s-a confruntat timp de șapte ani. Actorul susține că fosta sa soție nu i-a oferit sprijinul de care avea nevoie în perioada în care se lupta cu o boală autoimună care i-a pus viața în pericol.

Potrivit fragmentelor din carte publicate de PEOPLE, Manganiello povestește că Sofía Vergara refuza să îl îmbrățișeze chiar și atunci când o implora să o facă. Actorul susține, de asemenea, că aceasta îl „ridiculiza” din cauza câinelui său, Bubbles, care cântărea aproximativ 2,3 kilograme și pe care l-a adoptat în 2019, într-un moment extrem de dificil al vieții sale, când se confrunta cu gânduri suicidare.

„A trebuit să renunț la arma mea pentru că mă gândeam încontinuu la asta, iar apoi a apărut câinele”, mărturisește actorul din „True Blood”. „Am trecut de la a fi pacient la a avea eu grijă de cineva.”

În cartea sa, Manganiello vorbește și despre motivele care, din perspectiva lui, au dus la divorțul de Sofía Vergara. Actorul contestă declarațiile făcute anterior de fosta sa soție, potrivit cărora diferențele de opinie privind posibilitatea de a avea copii ar fi reprezentat principalul motiv al separării.

În 2024, într-un interviu acordat publicației El País, Vergara explica de ce relația lor s-a încheiat după șapte ani de căsnicie.

„Căsnicia mea s-a destrămat pentru că soțul meu era mai tânăr, își dorea copii, iar eu nu voiam să fiu o mamă în vârstă”, declara actrița. „Consider că nu ar fi corect față de copil.”

Vedeta din „Modern Family”, care are deja un fiu, Manolo Gonzalez Vergara, în vârstă de 35 de ani, din prima căsnicie, cu Joe Gonzalez, preciza atunci că nu își mai dorește să devină mamă.

Joe Manganiello prezintă însă o altă versiune a situației. Potrivit actorului, după mai multe încercări nereușite de fertilizare in vitro, el și Vergara au început să ia în considerare posibilitatea de a apela la donatoare de ovule. Problemele sale de sănătate l-au determinat însă să renunțe la ideea de a avea un copil, de teamă că ar putea muri și și-ar lăsa soția să crească singură un copil „care nu era biologic al ei”.

Actorul explică faptul că dorința de a clarifica informațiile apărute în presă despre divorțul său a fost unul dintre motivele pentru care a decis să își publice memoriile.

„S-au spus și s-au publicat despre mine lucruri care nu erau adevărate”, afirmă el.

Într-un interviu acordat recent publicației PEOPLE, Joe Manganiello a vorbit pe larg și despre problemele medicale care i-au afectat viața timp de șapte ani. Primele simptome au apărut la scurt timp după nunta sa cu Sofía Vergara, care a avut loc în 2015. Actorul a început să se confrunte cu dureri abdominale atât de puternice încât uneori nu putea să meargă, erupții cutanate însoțite de vezicule, dureri de cap, oboseală accentuată și sângerări rectale.

În anii care au urmat, starea sa de sănătate s-a deteriorat considerabil. Manganiello a slăbit aproximativ 27 de kilograme, a fost supus mai multor colonoscopii și, în 2016, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, în timpul căreia medicii i-au îndepărtat o parte din intestin. În urma operației, actorul a fost nevoit să folosească o pungă de stomă.

„Mi s-a întâmplat mie, este adevărul și am toate cicatricile care o dovedesc”, a declarat el pentru PEOPLE.

Manganiello povestește că, după ce tratamentele medicamentoase nu au avut efectele așteptate, a apelat la un șaman din Santa Monica. Acesta i-ar fi spus că problemele sale de sănătate aveau legătură cu traumele transmise în familia sa de-a lungul generațiilor, printre care pierderea unor strămoși în timpul genocidului armean și lupta bunicii sale cu lupusul. Actorul consideră că această experiență a contribuit la recuperarea sa, deși o asemenea explicație a bolii nu este susținută de dovezi medicale.

În prezent, actorul din „Spider-Man” spune că nu mai prezintă simptome și nu mai urmează niciun tratament medicamentos. El a trecut și printr-o nouă intervenție chirurgicală, în urma căreia medicii i-au reconectat tractul digestiv.

Joe Manganiello a explicat că, deși a ales să vorbească deschis despre sfârșitul relației cu Sofía Vergara, intenția sa nu a fost aceea de a transforma divorțul în subiectul central al cărții. Actorul a considerat însă necesar să includă această perioadă pentru a oferi o imagine completă asupra experiențelor care i-au marcat viața și asupra procesului de recuperare fizică și emoțională.

„Spun adevărul în această carte, chiar și atunci când este extrem de dureros. Este, de asemenea, o poveste cu multe nuanțe, care nu poate fi redusă la o simplă declarație. Am scris această carte pentru că vreau ca oamenii să știe cine sunt, iar eu am fost nevoit să ascund cine eram cu adevărat pentru foarte mult timp”, a mărturisit Manganiello pentru PEOPLE.

Foto: Getty, Instagram

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